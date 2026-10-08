Marilyn Monroe to kuzynka Sydney Sweeney. Serio

Gdzie najłatwiej rozpocząć poszukiwania swoich przodków? Oczywiście w internecie. Jedną ze stron, dzięki której można przyjrzeć się swojemu drzewu genealogicznemu jest portal MyHeritage. W ramach jego usług dzięki szczegółom geograficznym i historycznym użytkownicy mogą wrócić do początków historii swoich rodzin i zdobyć informacje na temat starych dzielnic czy miejsc pracy. Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez genealogię lub DNA.

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Popularny serwis wziął na tapet geny Marylin Monroe i Sydney Sweeney, czym ostatecznie potwierdził krążące od dłuższego czasu spekulacje. Gwiazdy Hollywood są kuzynkami.

Marilyn Monroe i Sydney Sweeney są kuzynkami. Łączy je wspólny przodek

Marilyn Monroe i Sydney Sweeney są kuzynkami w dziewiątym stopniu (w linii bocznej), w odstępie jednego pokolenia. Łączy je wspólny przodek, Ezra Perry (ok. 1625-1689), który był jednym z pierwszych angielskich osadników w Sandwich w stanie Massachusetts - ujawnia MyHeritage (za The Hollywood Reporter).

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Tym samym potwierdziły się spekulacje widzów, którzy już wcześniej porównywali gwiazdę Hollywood i aktorkę z "Euforii". Przypuszczenia zaczęli oni snuć w grudniu ubiegłego roku, kiedy Sweeney wystąpiła na czerwonym dywanie podczas premiery "Pomocy domowej" w białej sukni z głębokim dekoltem. Zwracano wówczas uwagę, że wygląda ona zupełnie jak Monroe w filmie "Słomiany wdowiec". To właśnie z tej produkcji pochodzi kultowa sceny, kiedy aktorka staje na kratce, a podmuch powietrza unosi jej białą sukienkę.

Innym pretekstem do porównania obu aktorek była suknia vintage projektu Ceil Chapman, w której Sweeney wystąpiła podczas Festiwalu Filmowego w Santa Barbara w 2026 roku. Przypominała ona kreację której Monroe pozowała do zdjęcia na okładce magazynu "LIFE" w kwietniu 1952 roku.

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Trudno powiedzieć, czy był to celowy zabieg upodobnienia się młodej aktorki do nieżyjącej już gwiazdy Hollywood, jednak dzięki temu serwis MyHeritage został zainspirowany do przeprowadzenia badań i teraz nie ma już wątpliwości do pokrewieństwa artystek.

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Roi Mandel, dyrektor ds. badań w MyHeritage, skomentował ten fakt, twierdząc, że odkrycie tych więzi było niezwykłym przeżyciem:

Ludzie zawsze dostrzegali podobieństwa między Sydney Sweeney a Marilyn Monroe, ale fakt, że ich drogi przecięły się na głębszym poziomie, zainspirował nas do poszukiwania rzeczywistych więzi rodzinnych w archiwach MyHeritage. Odkrycie łączącej je gałęzi drzewa genealogicznego było niezwykłym przeżyciem; to potężne przypomnienie, że ludzkość tworzy jedno wielkie drzewo genealogiczne, a gdy sięgniemy głębiej, odkrywamy, jak niezwykle jesteśmy ze sobą powiązani.

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Sweeney byłaby zatem idealną kandydatką do roli Monroe w filmie biograficznym, jeśli taki oczywiście zostałby ogłoszony. Do tej pory w gwiazdę wcielało się sporo innych aktorek, m.in. Ana de Armas w filmie "Blondynka" oraz Michelle Williams w filmie „Mój tydzień z Marilyn". Obie odtwórczynie za swoje występy otrzymały nominacje do Oscara.

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