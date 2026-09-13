Filmy z Sydney Sweeney. Od najgorszego do najlepszego

Jako, że niniejsze zestawienie dotyczy wyłącznie filmów, nie znajdą się w nim chociażby "Euforia", "Opowieść podręcznej", czy "Ostre przedmioty". Kariera 29-letniej obecnie aktorki jest wypełniona naprawdę sporą liczbą filmów. Niektóre z nich to ponadprzeciętne, naprawdę solidne produkcje, inne zaś z łatwością są zaliczane przez wielu do kina z niższej klasy. Oto wszystkie filmy, w których zagrała Sydney Sweeney - uszeregowane od najgorzej ocenianych, do tych uznawanych za najlepsze.

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Sydney Sweeney - wszystkie filmy. Ranking

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30. Pająki

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Tibor Takács

Obsada: Patrick Muldoon, Christa Campbell, William Hope, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 3,4/10

Zanim Sydney stała się międzynarodową gwiazdą, grywała nierzadko w horrorach średniej jakości. To tytuł uważany za jej najsłabszy. Do tunelu metra w Nowym Jorku spadają szczątki starej radzieckiej stacji kosmicznej, na pokładzie której przeprowadzano eksperymenty z pająkami. Jeden z pracowników metra zostaje zaatakowany przez ocalałe bezkręgowce. Jego kolega, Jason (Muldoon) odnajduje jedno z pajęczych jaj i oddaje je do analizy byłej żonie pracującej w szpitalu. Wojsko stara się otoczyć cały teren w celu zatuszowania sprawy. Pułkownik Jenkins walczy o odzyskanie jaja - jest w nim bowiem królowa potworów. Wkrótce te wydostają się z podziemi i zaczynają siać chaos na ulicach miasta.

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29. Tell Me Your Name

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Jason DeVan

Obsada: Sydney Sweeney, Jessica Barth, Matt Dallas, Bruce Davison

Ocena IMDb: 4,1/10

Po trudnym dzieciństwie Ashley (w tej roli Sweeney) poszukuje więzi z innymi ludźmi i nieświadomie zaprasza demoniczne siły, przez co jej bliscy zmuszeni są walczyć o jej duszę.

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28. Madame Web

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: S.J. Clarkson

Obsada: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim

Ocena IMDb: 4,1/10

Produkcja słusznie umieszczona wśród największego szrotu, mającego być origin story słynnej postaci z uniwersum Spider-Mana. Centralną postacią filmu jest Cassandra Webb (Dakota Johnson), nowojorska ratowniczka która niespodziewanie zyskuje zdolność przewidywania przyszłości, a jej losy zostają splątane z trzema dziewczynami poszukiwanymi przez tajemniczego mężczyznę (Rahim), chcącego je zabić. Sydney Sweeney wciela się w Julię Carpenter, jedną z nich.

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27. Horda

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Jared Cohn

Obsada: Paul Logan, Costas Mandylor, Bill Moseley, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 4,2/10

John Crenshaw (Logan), choć miał inne plany w postaci oświadczyn, towarzyszy swojej dziewczynie-profesorce i jej studentom podczas weekendowej wyprawy fotograficznej w głąb lasu. Weekend, który miał być spokojny i pełen przyjemności, zamienia się w horror, gdy grupa zostaje osaczona przez przerażające zło – dowodzoną przez Cylusa Atkinsona (Mandylor) hordę ohydnie oszpeconych, zmutowanych ludzi o nienasyconym apetycie na krew.

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26. Nieustępliwa

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Lance Tracy

Obsada: Lauren Shaw, David Castro, Elpidia Carrillo, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 4,5/10

Kino z gatunku akcja-zemsta-starcie z porywaczami. Amerykanka Holly (Shaw) zapuszcza się w głąb Ameryki Środkowej, aby wytropić handlarzy ludźmi. Szuka ludzi, którzy porwali jej córkę Ally (Sweeney). Trop doprowadza ją do Salwadoru.

25. Vikes

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 86 minut

Reżyser: Tenney Fairchild

Obsada: Aidan Alexander, Sydney Sweeney, Carter Hastings

Ocena IMDb: 4,5/10

Pierwsza w tym zestawieniu (i nie ostatnia) komedia romantyczna z udziałem Sydney. Pod wpływem Idy (Sweeney), dziewczyny, która mu się podoba, licealista Thorvald (Alexander) rozpoczyna kampanię na rzecz zmiany maskotki swojej szkoły, Wikinga, na coś mniej obraźliwego dla skandynawskiej społeczności. W trakcie tego przedsięwzięcia oboje zbliżają się do siebie.

24. The Wrong Daughter

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Ben Meyerson

Obsada: Cindy Busby, April Bowlby, Sydney Sweeney, Kevin Sizemore

Ocena IMDb: 4,8/10

Kate (Busby) i jej mąż Joe bezskutecznie starają się o dziecko. Oboje cierpią z tego powodu, jednocześnie odrzuca adopcję, ponieważ Kate oddała dziecko do adopcji w wieku 16 lat. Joe przekonuje kobietę, by skontaktowała się z nią na Facebooku. To się udaje, jednak Kate nie jest świadoma, że pod jej prawdziwą córkę, Danicę podszywa się Sam (demoniczna Sweeney). Dziewczyna nie zamierza łatwo zrezygnować z roli, którą przyjęła.

23. Atak mrówczych mutantów

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 87 minut

Reżyser: Ron Carlson

Obsada: Tom Arnold, Sean Astin, Jake Busey, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 4,9/10

Tytuł zdaje się sam odpowiadać na pytanie, z horrorem której klasy mamy do czynienia. Członkowie Sonic Grave, zespołu glam-metalowego znanego z jednego hitu sprzed lat, mają szansę na powrót do sławy - zostają bowiem zaproszeni na festiwal Coachella. Bieg wydarzeń stawia przed nimi inne wyzwanie - mężczyźni zostają uwięzieni na pustyni i muszą walczyć o życie z gigantycznymi mrówkami.

22. Clementine

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 94 minuty

Reżyser: Lara Gallagher

Obsada: Otmara Marrero, Sydney Sweeney, Will Brittain, Sonya Harum

Ocena IMDb: 4,9/10

Karen (Marrero) jest głęboko zraniona po porzuceniu przez dotychczasowego partnera. Nie mogąc się otrząsnąć po zakończeniu związku, szuka schronienia w domku nad jeziorem należącym do jej byłego. Tam poznaje intrygującą Lanę (magnetyczna jak zwykle Sweeney), z którą zaczyna ją łączyć niejednoznaczna więź.

21. ZMD: Zombies of Mass Destruction

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Kevin Hamedani

Obsada: Janette Armand, Doug Fahl, Cooper Hopkins, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 5,0/10

Kolejny z grona filmów o bardzo wymownych tytułach. Tu mamy do czynienia z horrorem komediowym, rozgrywającym się we wrześniu 2003 roku, w małym amerykańskim miasteczku Port Gamble. Spokojny dzień zostaje przerwany przez wybuch epidemii wirusa, który przeistacza mieszkańców miasta w łaknące krwi żywe trupy. Frida (Armand), Tom (Fahl) i Lance (Hopkins) próbują przetrwać zagrożenie.

20. Akademia sztuk walki

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 103 minuty

Reżyser: Michael Baumgarten

Obsada: Don Wilson, Cynthia Rothrock, Jansen Panettiere, Kathryn Newton, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 5,0/10

Tematyczny kuzyn Karate Kida. Robbie Oakes (Panettiere) jest licealistą z Cleveland, który po stracie matki nieustannie popada w konflikt z prawem. Kiedy babcia ma już dość, Robbie zostaje wysłany do wujostwa mieszkającego na Florydzie. Jego opiekunowie, ciotka Cindy (Rothrock) i wuj Glen (Wilson) stają się również przewodnikami po świecie sztuk walki, a chłopak uczy się ich, by móc stawic czoła tym, którzy go nękają.

19. Angels in Stardust

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 101 minut

Reżyser: William Robert Carey

Obsada: Alicia Silverstone, AJ Michalka, Billy Burke, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 5,1/10

Film oparty na powieści napisanej przez samego reżysera. Vallie Sue Russell (Michalka) to pełna wyobraźni dziewczyna, która mieszka ze swoją samotną matką Tammy (Silverstone) w parku przyczep kempingowych na terenie opuszczonego kina samochodowego. Główna bohaterka ma wyimaginowanego przyjaciela, Kowboja (Burke). Dziewczyna chce opuścić rodzinne strony i poszukać lepszego życia.

18. Gwiazdy i włamywacze

Rok produkcji: 2011

Czas trwania: 87 minut

Reżyser: Michael Lembeck

Obsada: Austin Butler, Jennifer Grey, Yin Chang, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 5,2/10

Zanim Sofia Coppola wzięła się za "Bling Ring", w Ameryce powstał inny film o tym samym tytule, znacznie mniej "hollywoodzki" i noszący inny polski tytuł. Zack (młodziutki Butler) jest nieśmiałym nastolatkiem, starającym się za wszelką cenę zdobyć zainteresowanie i akceptację rówieśników. Pewnego dnia spotyka szaloną i spontaniczną Natalie (Chang), dziewczynę z którą szybko się zaprzyjaźnia się. Za jej namową razem włamują się i okradają domy sławnych ludzi.

17. Oddział

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: John Carpenter

Obsada: Amber Heard, Mamie Gummer, Danielle Panabaker, Jared Harris, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 5,5/10

Warto odnotować, że jednym z pierwszych tytułów w dorobku Sydney Sweeney był właśnie występ w doborowym gronie pod batutą mistrza Johna Carpentera. Kristen (Heard), niestabilna emocjonalnie dziewczyna, trafia do szpitala psychiatrycznego. Wkrótce po przybyciu zaczyna jej się objawiać widmo jednej z poprzednich pacjentek placówki, a inne dziewczyny, przebywające z Kristen na oddziale giną w tajemniczych okolicznościach. Niepokój kobiety wzbudza też personel szpitala oraz lekarz, doktor Stringer (Harris). Kristen decyduje się spróbować rozwikłać zagadkę ponurego miejsca. Sydney wcieliła się w tym filmie w 11-letnią Alice.

16. Odnaleźć Emmę

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 87 minut

Reżyser: Alex Wright

Obsada: Cynthia Watros, Brooke Nevin, Sydney Sweeney, Nick Roux

Ocena IMDb: 5,5/10

To już druga rola Sydney Sweeney jako porwanej dziewczyny. Katherine Hudson (Watros) mieszka wraz z córką Emmą (Sweeney właśnie) w spokojnej okolicy na przedmieściach Kalifornii. Pewnego dnia Emma zostaje oszołomiona lekami i uprowadzona. Policja jest bezsilna. Matka pragnie odnaleźć córkę i oswobodzić ją z rąk porywaczy, zanim dziewczyna zostanie sprzedana na rynku międzynarodowym i zniknie na zawsze.

15. Nokturn

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Zu Quirke

Obsada: Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon, Ivan Shaw

Ocena IMDb: 5,7/10

Horror, który wyszedł z jednej z najlepszych, gatunkowych filmowych stajni - mowa oczywiście o Blumhouse. Juliet (Sweeney) i Vivian (Iseman) Lowe to siostry bliźniaczki, które kończą ostatni rok nauki w Lindberg Academy, prestiżowej szkole z internatem dla artystów. Obie aspirują, by kontynuować naukę na najlepszej na świecie uczelni Juilliarda, jednak to Vivian zostaje wybrana. Zazdrosna Juliet nie może poradzić sobie z emocjami i postanawia zaprzedać duszę diabłu, by zająć miejsce siostry.

14. Nocne kły

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Adam Randall

Obsada: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 5,7/10

Benny to ekscentryczny student college'u (Lendeborg Jr.), który dorabia sobie jako szofer. Chłopak wozi dwie tajemnicze imprezowiczki (Ryan i Fry) po Los Angeles. Z czasem Benny przekonuje się, że ich urok jest równie spory, co apetyt na krew. Noc wymyka się spod kontroli, a Benny trafia w sam środek potajemnej wojny między rywalizującymi ze sobą klanami wampirów i strażnikami świata ludzi.

13. Niepokalana

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Michael Mohan

Obsada: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli

Ocena IMDb: 5,8/10

Film nie tylko świetnie przez Sweeney zagrany, ale również wyprodukowany, będący sygnałem znacznie większych ambicji aktorki. Cecilia, którą gra, to młoda Amerykanka, która przybywa do włoskiego klasztoru, aby zacząć wieść życie zgodnie z naukami Boga i zostać zakonnicą. Dość szybko jej obecność spotyka się z niepokojącymi reakcjami innych "koleżanek po fachu". Niepokój głównej bohaterki rośnie, gdy okazuje się że młoda zakonnica jest w ciąży.

12. Americana

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Tony Tost

Obsada: Sydney Sweeney, Paul Walter Hauser, Halsey, Zahn McClarnon, Eric Dane

Ocena IMDb: 6,0/10

Jedna z największych finansowych wtop ostatnich lat. Film Tosta opowiada o postaciach z amerykańskiej prowincji, którzy chcą odmienić swoje życie życie. Wśród nich jest m.in. weteran wojskowy Lefty Ledbetter (Hauser), który zaprzyjaźnia się z jąkającą się kelnerką Penny Jo Poplin (Sweeney), marzącą o karierze gwiazdy muzyki country, a także młody Cal Starr, zafascynowany kulturą rdzennych Amerykanów. Połączy ich cenny artefakt, będący przedmiotem rywalizacji kolekcjonerów i przestępców.

11. Kiedy nikt nie patrzy

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Michael Mohan

Obsada: Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy, Natasha Liu Bordizzo

Ocena IMDb: 6,1/10

Jeden z tych filmów, który - z zapewne oczywistych względów - zdecydowanie spodoba się sympatykom wyglądu Sydney Sweeney. Pippa (Sweeney) i Thomas (Smith) zaczynają interesować się życiem intymnym sąsiadów z naprzeciwka, Seba (Hardy) i Julii (Bordizzo). Ciekawość pary przeradza się w niezdrową obsesję - po tym, jak bohaterowie są świadkami zdrady. Z biegiem czasu losy całej czwórki splatają się, co oczywiście ma swoje konsekwencje.

10. Tylko nie ty

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 103 minuty

Reżyser: Will Gluck

Obsada: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp

Ocena IMDb: 6,1/10

Świetny romkom, pełen autentycznej aktorskiej chemii pomiędzy Glenem Powellem a Sydney Sweeney. Ben (Powell) i Bea (Sweeney) poznają się w dość nieoczekiwanych okolicznościach. On jest ułożonym facetem o aparycji cwaniaka, który jednak jest emocjonalnie raczej wycofany, bojący się zrobić zdecydowany krok w swoim życiu uczuciowym. Ona - roztrzepana przyszła prawniczka, szukająca swojego "ja", zamknięta w uścisku oczekiwań rodziców. Ich krótkie spotkanie zdaje się przeradzać w zauroczenie, które wkrótce zostaje nagle zduszone. Rzeczywistość jednak sprawi, że pomimo rozejścia się w niezbyt dobrych nastrojach, losy obojga znów się skrzyżują.

9. Kresy szczerości

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Michael Pearce

Obsada: Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson, Fiona Shaw

Ocena IMDb: 6,3/10

Film Apple TV napisany przez nie byle kogo - odpowiada za niego Brad Ingelsby, twórca "Mare z Easttown" i "Grupy zadaniowej". W centrum akcji "Kresów..." jest trenerka koni Kate (Moore), której samotne życie przerywa wizyta sprawiającej problemy córki Claire (Sydney Sweeney), będącej narkomanką. Dziewczyna zjawia się w drzwiach domu matki przerażona i ubrudzona cudzą krwią

8. Eden

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 129 minut

Reżyser: Ron Howard

Obsada: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 6,5/10

Jeden z ciekawszych filmów, który trafił do kin w zeszłym roku, a Sydney Sweeney zebrała pochwały za swoją rolę oraz jedną, konkretną scenę ze swoim udziałem. Friedrich Ritter (Law) osiedla się wraz z kochanką (Kirby) na bezludnej wyspie w archipelagu Galapagos. Wierzy, że tylko z dala od zachodniej cywilizacji może być panem własnego losu. Surowe warunki wyspy sprawiają problemy, ale to nie koniec - docierają tam bowiem kolejni osadnicy, którzy marzą o nowym początku. Próby pokojowego współistnienia zmienią się w niebezpieczną grę i walkę o władzę.

7. Tajemnice Silver Lake

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: David Robert Mitchell

Obsada: Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 6,5/10

Reżyser, który niedawno dowiózł nam "Koniec ulicy Dębowej", swego czasu zaserwował nam (oraz mającej swój aktorski udział, Sydney Sweeney) odjechaną, filmową przygodę. Przewodnikiem po niej jest Sam (Garfield), chłopak z Los Angeles. Zniknięcie atrakcyjnej dziewczyny z sąsiedztwa budzi w nim detektywa, który natrafia na ślad szeroko zakrojonego spisku i walczy, by odkryć prawdę.

6. Christy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: David Michôd

Obsada: Sydney Sweeney, Ben Foster, Merritt Wever, Katy O’Brian

Ocena IMDb: 6,6/10

Biopic, który miał być elementem drogi Sydney Sweeney do spełnienia oscarowych ambicji. Mimo, że film jest dobry, nie udało się ich zrealizować. Christy (Sweeney) amatorsko bierze udział w zawodach bokserskich. Na jednym z takich wydarzeń dostrzega ją promotor, dzięki czemu dziewczyna stopniowo zyskuje doświadczenie w świecie boksu i notuje kolejne zwycięstwa. Wkrótce trafia pod skrzydła trenera Jima Martina (Foster), z którym wiąże się nie tylko zawodowo. Podczas gdy ring staje się jej życiem, cztery ściany, do których wraca, równocześnie stają się piekłem i wzbudzającą poczucie osaczenia pułapką.

5. Reality

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 83 minuty

Reżyser: Tina Satter

Obsada: Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis, Benny Elledge

Ocena IMDb: 6,7/10

To właśnie w tym filmie Sydney Sweeney chyba ostatecznie udowodniła światu, jak świetną jest aktorką. Reality Winner (Sweeney) to młoda tłumaczka, która staje się obiektem zainteresowania panów z FBI. Agenci składają jej wizytę i przeszukują jej dom - dziewczyna jest bowiem podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów.

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4. Pomoc domowa

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 131 minut

Reżyser: Paul Feig

Obsada: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone

Ocena IMDb: 6,7/10

Tuż poza podium znalazł się jeden z najnowszych filmów, w których Sydney Sweeney zagrała. Aktorka wciela się w Millie, dziewczynę desperacko szukającą pracy. Na jedną z rozmów przyjeżdża do imponującej rezydencji Winchesterów, którzy szukają pomocy domowej. Rozmawia z nią wymagająca, ale życzliwa Nina (Amanda Seyfried), pani domu. Ku własnemu (oraz męża Niny, Andrew) zaskoczeniu, Millie dostaje tę pracę. Z biegiem czasu odkrywa, co kryje się za piękną, imponującą wizualnie, fasadą ich codzienności.

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3. Dorastanie z przytupem

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 91 minut

Reżyser: Jason Orley

Obsada: Pete Davidson, Griffin Gluck, Sydney Sweeney, Machine Gun Kelly

Ocena IMDb: 6,9/10

Brązowy medal trafia do filmu, którego raczej, mimo wszystko, bym się nie spodziewał tak wysoko. Szesnastoletni Mo (Gluck) zaprzyjaźnia się z Zekiem (Davidson), byłym chłopakiem siostry. Spędza z nim, jego przyjaciółmi oraz obecną dziewczyną Holly (w tej roli Sweeney) więcej czasu, niż ze swoimi rówieśnikami. Znajomość z niedojrzałym starszym kolegą z czasem sprowadza Mo na złą drogę.

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2. Poppies: Odyssey of an Opium Eater

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: David Bertelsen

Obsada: David Bertelsen, Leah McCormick, Brian Oblak, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 7,4/10

Chronologicznie to pierwsza w karierze rola Sydney Sweeney - jako 12-latka wystąpiła bowiem właśnie w "Poppies". To historia Erica Detzera (Bertelsen), który jest uzależniony od opium. Mężczyzna, choć ma najgorsze za sobą, zmierza na północ od Seattle, w poszukiwaniu zaspokojenia swojego nowego uzależnienia - od maku lekarskiego. Sydney wcieliła się w Sarę Detzer.

1. Pewnego razu...w Hollywood

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 161 minut

Reżyser: Quentin Tarantino

Obsada: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Sydney Sweeney

Ocena IMDb: 7,6/10

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Nie powinno być wielkim zaskoczeniem, że najlepszym filmem, w którym nazwisko Sydney Sweeney znalazło się na liście obsady, jest ostatni jak dotychczas film Quentina Tarantino, uznawany za współczesny klasyk. "Pewnego razu...w Hollywood" opowiada historię Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) oraz jego dublera i zarazem przyjaciela, Cliffa Bootha (Brad Pitt). Panowie próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości i zachodzących w Hollywood przemian. Sydney Sweeney nie ma tu wiele do pogrania - wciela się w "Snake", członkinię grupy młodych hipisów, mieszkających na ranczu.

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zdjęcie główne: Fred Duval/Shutterstock

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.