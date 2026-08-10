Pomoc domowa 2 ma datę premiery. Nadchodzi sequel hitowego thrillera

"Pomoc domowa" śledzi losy młodej kobiety, która uciekając przed demonami przeszłości podejmuje się pracy w domu bogatego małżeństwa. Tam odkrywa pewne mroczne sekrety, stanowiące zagrożenie dla jej życia. Musicie wybaczyć ogólnikowość, ale film Paula Feiga opiera swą siłę na zaskakujących zwrotach akcji. Lepiej ich nie zdradzać, żeby nie psuć nikomu zabawy. Jednakże każdy, kto go widział wie, że to był dopiero początek historii głównej bohaterki.



"Pomoc domowa" to adaptacja książki Freidy McFaden, która doczekała się dwóch kontynuacji. Stojący za kamerą filmu Paul Feig w zakończeniu również otworzył sobie furtkę na sequel. Wiadomo, że on nadchodzi już od dawna. Produkcja zrobiła przecież szał wśród widzów i przy budżecie w wysokości 35 mln dol. na całym świecie zarobiła ponad 400,5 mln.

Pomoc domowa 2 - kiedy premiera?

Przy tak zawrotnych zarobkach nie trzeba było długo czekać na ogłoszenie sequela. W końcu "Pomoc domowa" ledwo na początku 2026 roku trafiła do polskich kin, a odpowiadająca za film wytwórnia już potwierdziła, że dostaniemy kontynuację. I ona teraz nadchodzi. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy ją obejrzymy.

Okazuje się, że "Pomoc domowa 2. Sekret" trafi do polskich kin jakieś dwa lata po premierze jedynki. Rodzimy dystrybutor właśnie ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że zdarzy się to w styczniu 2028 roku. Konkretnej daty jeszcze niestety nie podano.

Tak czy siak oznacza to, że "Pomoc domową 2. Sekret" zobaczymy niedługo po amerykańskiej premierze. W Stanach Zjednoczonych nadchodzący thriller pojawi się 17 grudnia 2025 roku.

"Pomoc domowa 2. Sekret" zapowiada się na powtórkę z rozrywki. Podobie jak w przypadku jedynki, tak i tym razem fabuła skupia się na Millie. Główna bohaterka podejmuje nową pracę dla innej zamożnej rodziny. Z biegiem czasu odkrywa, że jej pracodawcy, w tym kobieta, której nigdy nie wolno widywać, skrywają mroczną tajemnicę.

Jak już wiadomo, w "Pomocy domowej 2. Sekrecie" do głównej roli powróci Sydney Sweeney. Prócz niej na ekranie zobaczymy jeszcze mnóstwo nowych twarzy. W filmie pojawi się również Kirsten Dunst czy Brittany Snow.

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