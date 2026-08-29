Kim jest Marysia Jeleniewska? Królowa TikToka w Azji Express

"Azja Express" to popularny program podróżniczy, w którym biorą udział celebryci, influencerzy oraz ich bliscy. W tej edycji uczestnicy rozpoczną wyścig na Bali, a najwytrwalsi stawią się na mecie w Singapurze. O wygraną tradycyjnie będzie walczyć 8 par. Jedną z nich będzie Zoja Skubis oraz Marysia Jeleniewska, dwie popularne influencerki i twórczynie w mediach społecznościowych. Zaproszenie do programu otrzymała Zoja, która zaproponowała udział Marysi. Kim jest programowa partnerka Zoi?

Marysia Jeleniewska - kim jest uczestniczka programu Azja Express?

Marysia Jeleniewska to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Mimo młodego wieku, urodziła się w 2002 roku, jest nazywana "królową TikToka". Nie bez powodu. Karierę w tym serwisie rozpoczęła w 2018 roku, mając już krótki staż na platformie Musical.ly, która została później przejęta przez TikToka. Jeleniewska zasłynęła lip syncami, czyli nagraniami, w których dopasowywała ruch ust do odtwarzanych piosenek. Łączyła to z kreatywnym i dynamicznym montażem, co sprawiło, że na jej profil zaczęło zaglądać coraz więcej obserwujących. Obecnie zebrała ich 13,5 mln, a liczba polubień wynosi prawie 500 mln.

O Jeleniewskiej media rozpisywały się w 2023 roku. Influencerka ogłosiła wówczas, że kupiła 3 mieszkania w Hiszpanii, w tym jedno dla swojej mamy.

W sieci głośnych echem odbiło się również rozstanie Marysi i jej wieloletniego partnera Kuby "Kubanowo" Nowosińskiego. Początkowo para utrzymywała, że kończą relację w zgodzie i z szacunkiem. Nieco później Kubanowo opublikował nowe oświadczenie, które różniło się tonem od poprzedniego. Podkreślił, że to on podjął decyzję o rozstaniu, a jako główny powód podał utratę zaufania i "brak lojalności" ze strony partnerki. Obserwatorzy stwierdzili, że Kubanowo zasugerował niewierność, co zaogniło spór i sprawiło, że o parze zaczęto mówić głośniej.



Jeleniewska wychodzi również poza ramy internetu - "Azja Express" nie jest pierwszym programem, w którym wystąpiła influencerka. W 2025 roku Marysia wzięła udział w 16. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w której tańczyła z Jackiem Jeschke. Influencerka i tancerz rywalizowali w finale wraz z Filipem Gurłaczem i Agnieszką Kaczorowską oraz Adrianną Borek i Albertem Kosińskim. Dzięki głosom widzów Jeleniewska i Jeschke wygrali tę edycję i do domów wrócili z Kryształowymi Kulami.



Rok później influencerka pojawiła się w odcinku specjalnym programu "The Floor", w którym o wygraną walczyli celebryci i influencerzy. Marysia po raz kolejny wykazała się wiedzą i umiejętnościami, dzięki czemu pokonała swoich przeciwników i wygrała główną nagrodę w postaci 50 tys. zł. Czy szczęście będzie sprzyjało jej oraz jej przyjaciółce również w "Azji Express"? O tym przekonamy się już niebawem.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...