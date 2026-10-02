Nowy sezon genialnego kryminału już na Netfliksie. Kiedy kolejne odcinki?

Fani śledzą "Rekruta" już od lat. I ciągle nie mają go dość. Serial rozpoczął się jeszcze w 2018 roku. To wtedy rozpoczęła się przygoda pod wodzą 40-latka, który po zagrażającemu życiu wydarzeniu postanawia wstąpić do policji. Jako najstarszy rekrut jednostki musi się oczywiście mierzyć ze sceptycznymi komentarzami. Ale wciąż udaje mu się utrzeć nosa niedowiarkom. I tak to się cały czas toczy.

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"Rekrut" regularnie jest odnawiany na kolejne sezony. Ponieważ to serial realizowany dla stacji ABC, jego domem w naszym kraju jest Disney+. No ale produkcja od lat ciągle trafia też na Netfliksa. A użytkownicy ciągle wypatrują nowych odcinków. Gdy tylko się pojawiają, od razu się na nie rzucają. Nawet teraz możemy się o tym przekonać.

Rekrut - kiedy kolejne odcinki kryminału na Netfliksie?

Niedawno "Rekrut" powrócił na Netfliksa z 7. sezonem. Użytkownicy tłumnie go teraz oglądają, przez co produkcja w pełnej chwale weszła do topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Zajmuje zaszczytne siódme miejsce.

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7. sezon "Rekruta" składa się z 18 odcinków. Dużo? Fani szybko je obejrzą. A co potem? Będą musieli czekaćna kolejne epizody. Na szczęście nie muszą się zastanawiać, czy w ogóle się pojawią. Bo przecież 8. odsłona produkcji dawno powstała. W Stanach Zjednoczonych była emitowana na początku 2026 roku. To kiedy zawita i do nas?

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Na ten moment nie wiadomo, kiedy 8. sezon "Rekruta" zadebiutuje na Netfliksie. 7. pojawił się na Netfliksie ponad półtora roku po swojej amerykańskiej premierze (w USA oryginalna emisja odbyła się w styczniu 2025 roku). Oznacza to, że na kolejne odcinki uwielbianego kryminału możemy jeszcze długo poczekać.

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