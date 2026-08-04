3 miesiące Disney+ za burgera? Genialna promocja nie potrwa długo

1 lipca w aplikacji McDonald's rozpoczęły się Dropy. To specjalna kampania, w której zdobyte punkty lojalnościowe można wymienić na limitowane nagrody. Do tej pory uczestnicy akcji mogli skosztować burgerów z sekretnego menu bądź zdobyć bilety na kameralny koncert Livki. Od 3 lipca mogą natomiast zyskać trzy miesięczną subskrypcję Disney+. Muszą się jednak śpieszyć, bo oferta nie potrwa wiecznie.



Każda z ofert w ramach Dropów jest limitowana - czasowo lub do wyczerpania zapasów. Nie inaczej jest w przypadku subskrypcji Disney+, którą aktualnie można zdobyć po kliknięciu w środkową część dolnego panelu aplikacji McDonald's. Jak to dokładnie działa?

McDonald's - jak zdobyć subskrypcję Disney+ na promocję?

Po wejściu w aplikację McDonald's i kliknięciu w menu Dropów znajdziecie opcję, aby wymienić punkty lojalnościowe na trzymiesięczną subskrypcję Disney+. Można ją zyskać za 1000 punktów. Warto w tym momencie nadmienić, że za każdą wydaną złotówkę w restauracji zdobywamy 10 punktów. Czyli żeby zdobyć 1000 punktów należy wydać 100 zł.

Każdy, kto raz na jakiś czas jada w McDonald's wie, że wydanie 100 zł w restauracji wcale nie jest trudne. Poza tym wychodzi to nieco taniej niż trzymiesięczna subskrypcja Disney+. Dostęp do platformy w opcji standard kosztuje 34,99 zł/msc. Za trzy miesiące oglądania na niej treści trzeba normalnie zapłacić ok. 105 zł.

McDonald's - kto może zyskać subskrypcję Disney+?

Na dobrą sprawę, każdy, kto posiada aplikację McDonald's, może wymienić 1000 punktów lojalnościowych na subskrypcję Disney+. Nie każdy jednak zyska dzięki temu darmowy dostęp do platformy na trzy miesiące. Otóż oferta skierowana jest jedynie dla nowych lub powracających użytkowników serwisu.

McDonald's - do kiedy można zdobyć subskrypcję Disney+?

3 miesiące oglądania Disney+ bez dodatkowych kosztów można zyskać za pośrednictwem Dropów w aplikacji McDonald's przez ograniczony czas. Z oferty można bowiem korzystać do 23 sierpnia LUB wyczerpania zapasów (nie ma przy tym informacji, ile subskrypcji McDonald's może rozdać w ramach swojej akcji).

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