3 miesiące Disney+ za burgera? Genialna promocja nie potrwa długo
Nowy drop pojawił się w aplikacji McDonald's. Dzięki niemu zdobyte punkty lojalnościowe możecie wymienić na trzy miesiące subskrypcji Disney+. Jak skorzystać z tej promocji?
1 lipca w aplikacji McDonald's rozpoczęły się Dropy. To specjalna kampania, w której zdobyte punkty lojalnościowe można wymienić na limitowane nagrody. Do tej pory uczestnicy akcji mogli skosztować burgerów z sekretnego menu bądź zdobyć bilety na kameralny koncert Livki. Od 3 lipca mogą natomiast zyskać trzy miesięczną subskrypcję Disney+. Muszą się jednak śpieszyć, bo oferta nie potrwa wiecznie.
Każda z ofert w ramach Dropów jest limitowana - czasowo lub do wyczerpania zapasów. Nie inaczej jest w przypadku subskrypcji Disney+, którą aktualnie można zdobyć po kliknięciu w środkową część dolnego panelu aplikacji McDonald's. Jak to dokładnie działa?
McDonald's - jak zdobyć subskrypcję Disney+ na promocję?
Po wejściu w aplikację McDonald's i kliknięciu w menu Dropów znajdziecie opcję, aby wymienić punkty lojalnościowe na trzymiesięczną subskrypcję Disney+. Można ją zyskać za 1000 punktów. Warto w tym momencie nadmienić, że za każdą wydaną złotówkę w restauracji zdobywamy 10 punktów. Czyli żeby zdobyć 1000 punktów należy wydać 100 zł.
Każdy, kto raz na jakiś czas jada w McDonald's wie, że wydanie 100 zł w restauracji wcale nie jest trudne. Poza tym wychodzi to nieco taniej niż trzymiesięczna subskrypcja Disney+. Dostęp do platformy w opcji standard kosztuje 34,99 zł/msc. Za trzy miesiące oglądania na niej treści trzeba normalnie zapłacić ok. 105 zł.
McDonald's - kto może zyskać subskrypcję Disney+?
Na dobrą sprawę, każdy, kto posiada aplikację McDonald's, może wymienić 1000 punktów lojalnościowych na subskrypcję Disney+. Nie każdy jednak zyska dzięki temu darmowy dostęp do platformy na trzy miesiące. Otóż oferta skierowana jest jedynie dla nowych lub powracających użytkowników serwisu.
McDonald's - do kiedy można zdobyć subskrypcję Disney+?
3 miesiące oglądania Disney+ bez dodatkowych kosztów można zyskać za pośrednictwem Dropów w aplikacji McDonald's przez ograniczony czas. Z oferty można bowiem korzystać do 23 sierpnia LUB wyczerpania zapasów (nie ma przy tym informacji, ile subskrypcji McDonald's może rozdać w ramach swojej akcji).
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.