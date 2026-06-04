McDonald's świętuje FIFA World Cup. Piłkarskie gadżety do zgarnięcia

Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej rozpoczną się już za tydzień. Zanim jednak na murawie padnie pierwszy gwizdek, kibice będą mogli świętować wydarzenie nieco wcześniej. Wszystko za sprawą McDonald's oraz najnowszej oferty specjalnej restauracji, w ramach której będzie można zgarnąć wyjątkowe gadżety związane z FIFA World Cup 26 - kubki z wizerunkami popularnych piłkarzy oraz maskotki w piłkarskich koszulkach. Oferta ruszy jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek. Kiedy?

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Oferta specjalna McDonald's na FIFA World Cup 2026. Kubki z piłkarzami, maskotki i gra online

Oferta specjalna McDonald's FIFA World Cup 2026 wystartuje już 9 czerwca, czyli na 2 dni przed pierwszym meczem. Restauracja nie podała daty, do której potrwa oferta - wiadomo jednak, że gadżety będzie można zgarnąć do wyczerpania zapasów. A co to konkretnie będzie? Fani piłki nożnej z pewnością będą zadowoleni.

Podczas Mistrzostw Świata 2026 w Maku będzie można zgarnąć limitowane zestawy, a wraz z nimi - 6 kolekcjonerskich kubków z wizerunkami gwiazd: Davida Beckhama, Ronaldinho, Thierry'ego Henry'ego, Heung-Min Sona, Lamine'a Yamala oraz Grimace'a, czyli fioletowej maskotki McDonalda.

Tylko w McDonald's mogę grać w jednej drużynie z Grimace'em - gość ma świetny styl! Współpraca z McDonald's to dla mnie sposób na świętowanie mundialu. Dobre jedzenie, dobra energia i dzielenie tych chwil z rodziną, przyjaciółmi i fanami - mówi Lamine Yamal.

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Kubki z wizerunkami legend futbolu to jednak nie wszystko. McDonald's zadbał o to, aby wyjątkowe gadżety mogli zgarnąć również najmłodsi dzięki nowym zabawkom w zestawach Happy Meal. Każdy zestaw zawiera jedną z 12 maskotek Squishmallows w koszulkach piłkarskich inspirowanych turniejem. Mak podkreśla, że maskotki będą pojawiać się w restauracjach etapami. Dodatkowo na specjalnym opakowaniu Happy Meala znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu odblokuje dedykowaną grę online.

McDonald's zapewnił, że fanów czeka jeszcze sporo niespodzianek związanych z turniejem, które czekają na posiadaczy aplikacji Maka. Warto zatem śledzić, co dzieje się w apce, aby nie przegapić najświeższych nowości związanych z Mistrzostwami Świata 2026. Będzie się działo.

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