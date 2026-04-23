Grimace Shake w Polsce. Ile kosztuje i do kiedy trwa oferta?
Grimace Shake w końcu w Polsce. Fioletowy deser z bitą śmietaną, inspirowany jedną z maskotek McDonalda, do tej pory był dostępny wyłącznie za granicą. Od teraz mogą go również spróbować fani w naszym kraju. Czym właściwie jest shake?
Grimace jest wielkim fioletowym stworem, który od 1971 roku stanowi część drużyny Ronalda McDonalda i jest maskotka najpopularniejszej sieci fast foodów na świecie. Z okazji jego 52. urodzin w 2023 roku został wprowadzony wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w ramach urodzinowego menu. Od tamtej pory menu sygnowane puchatym potworkiem pojawiło się również w innych krajach, m.in. w Australii, Japonii, Niemczech czy Czechach. Teraz mają okazję spróbować go również Polacy.
Grimace Shake to aksamitny deser lodowy o smaku owoców leśnych, który jest sprzedawany w specjalnym opakowaniu z wizerunkiem fioletowego stwora. Klienci McDonalda będą mogli zamówić go w wersji z bitą śmietaną lub bez, a także o każdej porze dnia w godzinach otwarcia Maka - shake będzie dostępny zarówno w ofercie regularnej, jak i śniadaniowej.
Grimace Shake - skład. Ile ma kcal?
W składzie Grimace Shake'a znajdują się lody waniliowe, które są jego kremową bazą. Fioletowy kolor i smak shake'a nadaje natomiast tajemniczy Syrop Grimace o smaku owoców leśnych. Grimace Shake w wersji z bitą śmietaną w porcji ma 459 kcal.
Grimace Shake - cena. Ile kosztuje?
W aplikacji MojeM można podejrzeć ceny Grimace Shake'a. Wersja bez bitej śmietany kosztuje 11,60 zł (11,90 zł wraz z ceną za opakowanie) z kolei za wypasiony deser z tym dodatkiem należy zapłacić 13,60 zł (13,90 zł wraz z ceną za opakowanie).
Grimace Shake - jak zdobyć merch?
Z okazji wprowadzenia Grimace Shake'a do menu, McDonald przygotował dla fanów niespodziankę w postaci merchu. Posiadacze aplikacji, którzy zbierają punkty, będą mogli wymienić je na ubrania inspirowane fioletowym stworem. Bluza to koszt 8000 punktów, a za koszulkę z krótkim rękawem trzeba będzie zapłacić 5000 punktów. Drop wystartuje 30 kwietnia.
Produkt zadebiutował 22 kwietnia i będzie dostępny do 19 maja (lub do wyczerpania zapasów) we wszystkich restauracjach McDonald's w Polsce (z wyłączeniem lotniska Chopina w Warszawie).
