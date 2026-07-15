Nowa promocja na Disney+. Warto się pospieszyć

Z Disney+ korzystam dość często. Mam powody - znajduje się tam wiele filmów i seriali bliskich mojemu sercu albo takich, które dopiero planuję obejrzeć, nadrobić. Są jednak jeszcze na świecie ci, którzy nie korzystają z usług tej platformy. Teraz może się to zmienić, bowiem najnowsza propozycja serwisu jest zdecydowanie godna uwagi.

Disney+ przedstawia nową ofertę. Nie traćcie czasu

Jeśli dotychczas nie byliście przekonani co do chęci wykupu dostępu do Disney+, serwis ten właśnie wytoczył kolejne działa mające na celu przyciągnięcie do siebie nowego odbiorcy. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda nowa oferta tego streamingu, czuję, że może to być udany ruch. Nowa promocja to znaczące wyjście naprzeciw potencjalnym widzom. Zgodnie z tym, co możemy przeczytać na oficjalnej stronie Disney+, aktualnie można skorzystać z następujących planów:

Plan Standard - 23,99 zł/mies. przez 3 miesiące (plan roczny - 349,90 zł, w ofercie: jakość Full HD, filmy i serial bez reklam, możliwość pobierania, jednoczesne oglądanie na 2 urządzeniach)

(plan roczny - 349,90 zł, w ofercie: jakość Full HD, filmy i serial bez reklam, możliwość pobierania, jednoczesne oglądanie na 2 urządzeniach) Plan Premium - 39,99 zł/mies. przez 3 miesiące (plan roczny - 599,90 zł, w ofercie: jakość 4K UHD i HDR, filmy i serial bez reklam, możliwość pobierania, jednoczesne oglądanie na 4 urządzeniach, obsługa Dolby ATMOS)

To znacząca obniżka względem regularnych cen - Plan Standard "na co dzień" kosztuje 34,99 zł miesięcznie (11 zł więcej, niż w nowej ofercie), zaś Plan Premium - 59,99. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia ze znacząco niższą ceną, bo aż o 20 zł w dół.

Wszystko co dobre, kiedyś jednak się kończy. Podobnie jest z tą ofertą Disney+ - ma ona swoje limity czasowe. Disney+ informuje na swojej stronie, że jest ona ważna do 28 lipca 2026 roku, a zatem zaledwie kilkanaście dni. Jak możemy się dowiedzieć, po 3 miesiącach następuje automatyczne odnowienie w obowiązującej wówczas miesięcznej cenie wybranego planu. Jeśli planuje się zatem skorzystanie z tej szansy, to lepiej zabrać się do tego najszybciej.

Disney+ - co obejrzeć?

Na Disney+ można skorzystać z szansy na obejrzenie bardzo wielu dobroci, zarówno filmowych, jak i serialowych. Pojawia się zatem pytanie - co wybrać, aby najlepiej wykorzystać czas dany nam przez ofertę?

Do tej pierwszej grupy należy zaliczyć m.in. "Hopniętych" - nowy animowany film, który podbił kina, "Rodzinę do wynajęcia" - wzruszający dramat z Brendanem Fraserem w roli głównej, superbohaterów z nowej "Fantastycznej Czwórki", czy podróż na Pandorę w postaci "Avatar: Ogień i popiół", Wśród seriali zaś też nie brakuje mocnych zawodników - zmierzający do końca "The Bear", będące spin-offem innego kultowego serialu "Testamenty", wciągające "Paradise", czy marvelowski "Daredevil: Odrodzenie". Każdy znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza, gdy platforma przedstawia taką porządną ofertę.

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