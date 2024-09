Disney+ za 10 złotych miesięcznie. Promocja przed podwyżką cen

W ramach nowej promocji dostęp do Disney+ możesz otrzymać za 9,99 zł przez pierwsze 3 miesiące. Warto jednak się pospieszyć, bo promocja trwa tylko do 27 września. Co ważne, oferta dostępna jest wyłącznie dla nowych i powracających subskrybentów. Oznacza to, że nie będziecie mogli skorzystać z niej, jeśli macie aktualnie trwającą subskrypcję. Disney+ informuje również, że aby z niej skorzystać trzeba mieć ukończone 18 lat.



Aby skorzystać z promocji, wystarczy kliknąć tutaj.