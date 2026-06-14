Mecz Meksyku z RPA na mundialu 2026 pobił rekord. A to dopiero początek

FIFA World Cup 2026 oficjalnie się rozpoczął. W czwartek, 11 czerwca, na Estadio Banorte w Meksyku rozegrał się pierwszy mecz w ramach długo wyczekiwanego turnieju, w którym Meksyk zmierzył się z RPA. Dzięki golom Juliana Quinonesa i Raula Jimeneza, drużyna gospodarzy pokonała rywali 2:0. Rywalizacja była zacięta - brazylijski sędzia Wilton Sampaio pokazał bowiem aż 3 czerwone kartki.

Mimo że trwa obecnie faza grupowa i to dopiero początek rozgrywek - do tej pory odbyło się dopiero 8 meczów - to wiadomo już, że rywalizacja Meksyku z RPA pobiła już rekord.

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Mecz Meksyk RPA pobił rekord oglądalności wśród meczów otwarcia na mistrzostwach świata 2026

Mecz otwarcia, w którym Meksyk pokonał RPA 2:0, stał się najczęściej oglądanym meczem otwarcia Mistrzostw Świata 2026. Dedaline, powołując się na dane Nielsen Fast National, podaje, że przyciągnął on 12,1 mln widzów na takich platformach streamingowych jak NBCUniversal Telemundo, Peacock i Telemundo. Ponadto jest to najczęściej oglądany mecz mistrzostw świata w historii transmisji w języku hiszpańskim, najczęściej oglądany mecz Meksyku oraz mecz fazy grupowej w historii transmisji w języku hiszpańskim.

Rekord należy również do oglądalności meczu USA i Paragwaju, który odbył się w sobotę, 13 czerwca. Amerykanie pokonali wówczas przeciwników 4:1 (2 gole zdobył Folarin Balogun, 1 Giovanni Reyna, a 1 był wynikiem bramki samobójczej Damiana Bobadilli). Rozgrywka przyciągnęła przed ekrany niemal 16 mln widzów anglojęzycznych i 9 mln widzów hiszpańskojęzycznych, stając się najczęściej oglądaną transmisją z mistrzostw świata w historii reprezentacji USA w obu językach.

Wyniki oglądalności pokazują, że jednak istnieje zainteresowanie wśród widzów na transmisje mistrzostwa świata w piłce nożnej, mimo kontrowersji. Są one związane z gigantycznymi cenami biletów na mecze, wysokimi kosztami podróży do Ameryki Północnej, największą jak do tej pory liczbą drużyn i rozegranych meczów, upalnym klimatem w krajach gospodarzy czy ustalaniem późnych godzin spotkań. W związku z tym w sieci można spotkać się z komentarzami, że w tym roku mundial nie wzbudza aż takiego zainteresowania kibiców, jak poprzednie rozgrywki. Tym bardziej zaskakuje, że w przypadku meczu otwarcia można mówić o rekordzie.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.