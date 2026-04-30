Projekt Fighter to mocny program CANAL+. Wyłoni gwiazdę KSW

"Projekt Fighter" to nowe reality show w serwisie CANAL+, i pierwszy tego typu format sportowy, na który powinni rzucić okiem fani sztuk walki. W tym oryginalnym programie sportowym występują influencerzy i celebryci, którzy pod okiem profesjonalnych trenerów będą rywalizować o przyszłość w świecie zawodowego MMA (zwycięzca lub zwyciężczyni wystąpi na gali KSW jeszcze w 2026 roku) oraz o nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

Projekt Fighter - nowy program w CANAL+ wyłoni gwiazdę KSW

W programie "Projekt Fighter" bierze udział 10 uczestników - 5 kobiet i 5 mężczyzn. Są to:

Zofia Rybicka,

Karolina Gackowska,

Natalia Pałat,

Karolina Dziak,

Jessica Kusz,

Dominik Wydra,

Kornel "Koro" Regel,

Paweł "Trybson" Trybała,

Artur Sargsyan,

Cyprian Wieczorek.

Uczestnicy i uczestniczki mieszkają w jednym domu. W międzyczasie poddawani są ciągłej presji, rywalizacji oraz ocenie. W każdym kolejnym odcinku będą testowali nie tylko sprawność fizyczną podczas brutalnych treningów, gdzie poleją się krew, pot i łzy, ale również charakter, odporność psychiczną i determinację, czyli coś, co dla sportowca jest bardzo istotne.

Zasady są proste: w jednym momencie z rywalizacji odpada kobieta i mężczyzna. W finale wygra natomiast osoba wskazana w głosowaniu wszystkich uczestników. Dzięki temu między uczestnikami mogą zbudować się nie tylko sojusze, ale również napięcia.

Za poziom sportowy uczestników będą odpowiadać doświadczeni trenerzy MMA - Piotr Jeleniewski i Arbi Shamaev. Będą oni wspierani przez zawodników KSW, którzy wcielą się w role mentorów. Program prowadzi Kinga Kujawska, twórczyni internetowa związana ze światem sportów walki i e-sportem.

W serwisie CANAL+ są już dostępne pierwsze 2 odcinki programu "Projekt Fighter". Każdy kolejny, a wszystkich jest w sumie 6, będzie debiutował na kanale CANAL+ Premium i w serwisie CANAL+ o godzinie 21:00. Finał będzie można obejrzeć 27 maja.

Anna Bortniak 30.04.2026 15:34

