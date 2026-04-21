Znany strongman oskarżony o reklamę hazardu. Jest problem

Mariusz P. został oskarżony o nielegalną reklamę hazardu. Strongman miał pojawić się w koszulce z napisem "Pudzianator", co w świetle polskiego prawa miało promować grę hazardową o tej nazwie. Sportowiec nie stawił się na rozprawie.

Anna Bortniak
mariusz pudzianowski reklama hazardu oskarzenie pudzianator
Z oskarżeniami o nielegalną reklamę hazardu mierzy się obecnie Mariusz P., znany sportowiec i strongman. Został on oskarżony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), po tym gdy, jak twierdzą śledczy, opublikował w sieci zdjęcia w koszulce z napisem "Pudzianator". W świetle polskiego prawa była to promocja gry hazardowej - na stronie jedynego legalnego kasyna w Polsce obecna jest bowiem gra o tym samym tytule, inspirowana dokonaniami strongmana.

Mariusz P. oskarżony o reklamę hazardu. Nie stawił się na rozprawie

Na początku tygodnia, czyli w miniony poniedziałek, 20 kwietnia, miał rozpocząć się proces Mariusza P. Na sali rozpraw pojawiła się jednak tylko adwokatka P., Katarzyna Antkowiak. Prawniczka złożyła wniosek o uzupełnienie braków formalnych w akcie oskarżenia, twierdząc, że nie wiadomo, jakie konkretne zachowania oskarżonego i w jakim okresie były naruszeniem prawa:

Zarzuty są bardzo ogólne i tak sformułowane, że obrona oskarżonego jest niemożliwa. Nie jest wykluczone, że słowo "Pudzianator" mogło funkcjonować, zanim zostało powiązane z nazwą gry

- podkreśliła Antkowiak.

Sprawa została jednak odroczona. W związku z tym, że KAS nie poinformowała prokuratury o postawionych zarzutach, instytucja ma tydzień na uzupełnienie tej formalności. Po jej dopełnieniu sprawa ponownie trafi do rozpatrzenia.

Nazwa "Pudzianator" wielu osobom może kojarzyć się przede wszystkim z samym sportowcem i dla nich funkcjonuje jako pseudonim. Nie musi ona być powiązana z grą hazardową. Reprezentantka KAS funkcjonariuszka podkreśliła jednak, że materiał procesowy dobrze udokumentowany i opiera się na konkretnych przykładach.

Faktem jest jednak, że w Polsce przepisy związane z reklamą hazardu mają szeroki zakres - promowanie gier hazardowych to nie tylko pokazanie spotu reklamowego, ale również rozpowszechnianie nazw, znaków towarowych, symboli graficznych oraz linków do stron związanych z grami hazardowymi. Właśnie tego miał dopuścić się P., pokazując się w koszulce z napisem "Pudzianator".

Anna Bortniak
21.04.2026 13:25
