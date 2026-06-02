Obejrzałam finał Ligi Konferencji z Trybem PRO AI. Polsat Box Go robi to dobrze

Ładowanie...

Zanim zaczęłam zagłębiać się w temat Trybu PRO AI w Polsat Box Go, zaczęłam się zastanawiać: a komu to potrzebne? Mało mamy AI w życiu codziennym? To już nie wystarczy po prostu normalnie obejrzeć meczu bez tych wszystkich udziwnień? Kiedy jednak odkryłam, jak to działa, zaczęłam się coraz bardziej do tej funkcji przekonywać. Szczególnie gdy zdałam sobie sprawę, że to jest ogromne ułatwienie dla tych osób, które chcą obejrzeć dany mecz, ale nie mogą akurat zasiąść przed telewizorem albo są w domu, ale muszę robić kilka rzeczy na raz, jak to zwykle bywa.

Na czym właściwie polega Tryb PRO AI w Polsat Box Go i dlaczego warto się do niego przekonać? Już tłumaczę, jak to działa. Ale najpierw wyobraź sobie taką sytuację.

REKLAMA

Tryb PRO AI w Polsat Box Go zmienia oglądanie sportu na żywo

Czekałeś cały dzień na ulubiony mecz. Kiedy wybija godzina wyjścia z pracy i zadowolony pakujesz swoje manatki, okazuje się, że musisz dłużej zostać w biurze. Lipa, ale trudno - najwyżej zobaczysz sobie wynik pierwszej połowy na jednej z aplikacji sportowych. W końcu wychodzisz z pracy z nadzieją, że zdążysz chociaż na drugą połowę, zerkasz na telefon, a tam dzieją się rzeczy niestworzone. Oczywiście tego dnia, kiedy nie mogłeś oglądać meczu, nagle wydarzyło się wszystko - posypały się żółte kartki, padły nawet dwie bramki, a jeden z kluczowych zawodników musiał zejść z boiska, bo nabawił się poważnej kontuzji.

Faktycznie - na aplikacji widzisz wynik, liczbę żółtych kartek i zmiany na boisku, ale nie wiesz do końca, co się wydarzyło podczas meczu. Kiedy niedługo później wpadasz zziajany do domu i włączasz telewizor akurat na drugą połowę, myślisz nawet, że może warto by było cofnąć transmisję i po prostu obejrzeć tę rozgrywkę od początku. Pojawia się jednak kolejny problem - może i zobaczysz, co wydarzyło się w pierwszych minutach, ale od teraz musisz się trzymać z dala od mediów społecznościowych, żeby nikt przypadkiem nie zaspoilerował ci meczu. Mimo wszystko fajnie by było zobaczyć najważniejsze momenty. I tutaj do gry wchodzi Tryb PRO AI od Polsat Box Go.

Tryb PRO AI to oparta na sztucznej inteligencji funkcja, którą Polsat Box Go stworzył we współpracy z WSC Sports. Generuje skróty z najciekawszymi momentami meczu, które można oglądać podczas trwającej na żywo rozgrywki. Oznacza to, że na materiał z najważniejszymi akcjami nie pojawia się dopiero po upływie 90 minut, lecz można go obejrzeć jeszcze w czasie meczu. Funkcja ta uaktywnia się około kwadrans po rozpoczęciu meczu - jest dostępna podczas Ligi Konferencji UEFA, Ligi Europy UEFA, PlusLigi i Ligi Mistrzów siatkarzy - a po jej obejrzeniu można natychmiast wrócić do transmisji na żywo. Oznacza to w gruncie rzeczy to, że można prędko nadrobić te momenty, których nie widziało się w czasie rzeczywistym i nie trzeba posiłkować się samym tylko wynikiem w aplikacji. Funkcja jest dostępna na telewizorach, laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

REKLAMA

Funkcja "Zobacz skrót" jest dostępna na telewizorach i urządzeniach mobilnych w aplikacji Polsat Box Go

Tryb Pro AI ma jeszcze jedną ważną zaletę, która nie pozwala na ominięcie żadnej ważnej akcji podczas meczu. Są to automatyczne, natychmiastowe powiadomienia wideo na telefon o ważnych akcjach na boisku. W związku z tym, kiedy nie możesz tego dnia obejrzeć meczu, a chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na stadionie, nie musisz ciągle wpatrywać się w telefon i śledzić wyników rozgrywki na aplikacji - Polsat Box Go będzie cię informował o tym, że padł gol, że ktoś został sfaulowany albo że sędzia podyktował rzut karny. Po kliknięciu w powiadomienie będziesz mógł zobaczyć tę konkretną akcję, która cię zainteresowała.

REKLAMA

Podczas oglądania meczu odkryłam jeszcze jedną świetną opcję, którą oferuje Polsat Box Go. W pewnym momencie na ekranie pojawił się kod QR z napisem "Zobacz statystyki na żywo". Zeskanowałam go i zostałam przekierowana do strony, gdzie na żywo mogłam śledzić statystyki. Jest to bardzo wygodne, ponieważ można włączyć mecz na telewizorze i jednocześnie zerkać, jak kolejne akcje wyglądają pod względem statystyk. Na stronie widać płynący czas i wynik, ale również ogólne informacje, formę obu drużyn oraz to, jak wypadły w ostatnich meczach. Świetna opcja dla bardziej wymagających kibiców zarówno piłki nożnej, jak i siatkówki.

REKLAMA

Statystyki na żywo w serwisie Polsat Sport

Tryb PRO AI w Polsat Box Go to zatem świetnie rozwiązanie dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć swojego ulubionego meczu, a nie chcą zaczynać oglądać od połowy. Dzięki tej opcji nie trzeba już polegać tylko na dostępnych aplikacjach, aby zobaczyć suche informacje na temat wyniku. Zamiast tego można szybko zobaczyć najważniejsze momenty rozgrywki, a następnie spokojnie wrócić do oglądania na żywo. Powiadomienia pozwalają być wciąż na bieżąco i ułatwiają śledzenie ulubionych meczów. Polsat Box Go zrobił to dobrze.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 02.06.2026 10:14

Ładowanie...

REKLAMA