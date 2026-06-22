Mortal Kombat II dostępny online. Dwójka kopie tyłki

Chyba wszyscy zgodzimy się, że "Mortal Kombat" nie do końca się udał, a seans był po prostu nużący. Zawiniła fabuła i jej patetyczny ton, a także brak satysfakcjonujących walk, na które fani gry czekali w końcu najbardziej. Trudno było nie zauważyć niekonsekwencji Simona McQuoida, reżysera produkcji, który chciał być wierny grom, ale nie miało to przełożenia na scenariusz i grę aktorską. Nie było to totalna klapa, ale też nie blockbuster i laurka dla zapalonych graczy.

"Mortal Kombat II" na szczęście wszystkie niedociągnięcia naprawił. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć film w kinie, doskonale o tym wiedzą. Widzowie, którzy natomiast nie załapali się na seans, mogą już obejrzeć produkcję w domu. Gdzie? Oto lista serwisów.

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Mortal Kombat II - gdzie obejrzeć online? Film jest dostępny w VOD

"Mortal Kombat II" trafił do VOD. Wydarzyło się to szybko i niespodziewanie - produkcja zadebiutowała w Polsce niecałe 2 miesiące temu, bo na początku maja. Teraz, pod koniec czerwca, jest ona już dostępna w kilku serwisach i można obejrzeć ją w domu. Można, a nawet trzeba - "Mortal Kombat II" to jeden z najfajniejszych filmów, jakie trafiły w tym roku do kin. To produkcja, która spodoba się przede wszystkim fanom gier, ale świetnie będą się na niej bawić również ci, którzy w "Mortala" nie mieli okazji zagrać. Wszystko dzięki wyjątkowemu humorowi, spektakularnym walkom i wciągającej historii.

Obecnie "Mortal Kombat II" jest dostępny wyłącznie w ramach wypożyczenia w kilku serwisach: w Prime Video, Apple TV, Megogo, Rakuten, Player, Play Now, TV Smart oraz Pilot WP. Ceny za wypożyczenie są podobne - za obejrzenie filmu w opcji wypożyczenia na każdej z podanych platform trzeba zapłacić około 50 zł.

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Akcja "Mortal Kombat II" rozgrywa się po wydarzeniach z części pierwszej, kiedy Earthrealm stoi na skraju przegrania wojny z Outworldem, a cesarz Shao Kahn przygotowuje pełnoprawny turniej Mortal Kombat. Aby przerwać dominację Shao Khana (Martyn Ford), mnich Liu Kang (Ludi Lin), była elitarna żołnierka Sonya Blade (Jessica McNamee), jej mentor Jax Briggs (Mehcad Brooks) oraz upadły były mistrz MMA Cole Young (Lewis Tan) ponownie łączą siły, by ocalić Ziemię. Do drużyny dołącza również Johnny Cage (Karl Urban), który wraz z bohaterami prowadzi serię brutalnych i spektakularnych walk.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.