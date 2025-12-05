Logo
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach

Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Japońsko-amerykański aktor, który znany był przede wszystkim z serii filmów "Mortal Kombat" i serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku", miał 75 lat.

Anna Bortniak
Zmarł Cary-Hiroyuki Tagawa. Nazwisko części widzów może nie mówić zbyt wiele, ale twarz - jak najbardziej. Tagawa zagrał bowiem w wielu kultowych produkcjach. Jego pierwszą rolą filmową była rola Changa w filmie Bernardo Bertolucciego "Ostatni Cesarz", który został nagrodzony dziewięcioma Oscarami. Swój kunszt aktorski pokazał później w wielu znanych producjach, m.in. w "Człowieku z Wysokiego Zamku".

Cenione produkcje, takie jak "Ostatni cesarz" czy "Człowiek z Wysokiego Zamku", nie były rzecz jasna jedynymi popularnymi tytułami, w których wystąpił Tagawa. Jednym z najbardziej znanych projektów w jego filmografii jest seria "Mortal Kombat". Zaczął on swoją przygodę z oryginalnym filmem Paula W.S. Andersona z 1995 r., wcielając się w postać Shang Tsunga, czarnego charakteru z seriali, filmów i gier wideo.

Miałam zaszczyt reprezentować Cary'ego-Hiroyukiego Tagawę przez wiele lat jako jego wieloletnia menedżerka, ale nasza relacja przerodziła się w coś o wiele głębszego - stał się dla mnie jak rodzina. Cary był wyjątkową osobą: hojny, troskliwy i bezgranicznie oddany swojej pracy. Jego strata jest nieoceniona. Moje serce jest z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go kochali

- powiedziała w oświadczeniu menedżerka Tagawy, Margie Weiner.

Tagawa zmarł w czwartek w Santa Barbara z powodu powikłań po udarze - potwierdził serwis The Hollywood Reporter.

Japońsko-amerykański aktor zagrał w wielu znanych filmach, takich jak "Licencja na zabijanie" (1989), "Planeta małp" (2001), "Wyznania gejszy" (2005) czy "Tekken" (2010). Ostatnio można go było usłyszeć również w hitowym serialu Netfliksa "Niebieskooki samuraj" (2023), gdzie dubbingował jednego z bohaterów.

Przełomowym momentem w jego karierze był jednak występ w "Mortal Kombat". Najpierw zagrał w oryginalnym filmie z 1995 r., a następnie w sequelu "Mortal Kombat 2: Unicestwienie" (1997). W rolę Shang Tunga wcielił się również w serialu "Mortal Kombat: Legacy", a także w grach wideo "Mortal Kombat 11", "Mortal Kombat 11 - Następstwa" i "Mortal Kombat 11 Ultimate".

Tagawa zostawił żonę Sally, troje dzieci - Calena, Byrnne i Cana - oraz dwoje wnucząt: River i Theę Clayton.

Zdjęcie główne: Shutterstock.

05.12.2025 10:20
Tagi: Człowiek z wysokiego zamkuMortal KombatŚmierć
