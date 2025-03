Mortal Kombat 2: pierwsze zdjęcia trafiły do sieci. Oto Karl Urban jako Johnny Cage

Twórcy filmu ujawnili także, czego możemy się spodziewać po kontynuacji. Ed Boon, współtwórca gry, podkreślił, że Karl Urban wnosi do roli Johnny’ego Cage’a własny styl, odchodząc od wiernego odwzorowania postaci znanej z gier. Wizualnie jednak aktor pozostaje bliski klasycznej wersji bohatera: jego strój, choć lekko zmodyfikowany, zachowuje znajome elementy, a postawa bojowa jednoznacznie nawiązuje do pierwowzoru.



Rzecz jasna film wprowadzi wiele podobnych zmian w stosunku do materiału źródłowego. I tak na przykład Shao Kahn zachował charakterystyczne nakrycie głowy, ale jego strój różni się od wersji z gry - wydaje się bardziej opancerzony i masywny. Kitana wciąż posługuje się kultowymi wachlarzami z ostrzami, ale jej kostium jest bardziej stonowany niż w niektórych odsłonach serii.



Jak zapowiadają twórcy, „Mortal Kombat 2” zaoferuje połączenie nowości i klasycznych elementów. Podobnie jak w filmie z 2021 r., twórcy nie kopiują w pełni wyglądu postaci, starając się dostosować je do realiów filmu aktorskiego. Jednocześnie zachowują wystarczająco dużo znajomych detali, by każda z nich pozostała rozpoznawalna, charakterystyczna. A jeśli Urban rzeczywiście nada Johnny’emu Cage’owi tyle nowej energii, ile zapowiada Boon, postać ta może stać się jednym z najmocniejszych punktów wyczekiwanego sequela.



Bardziej jednak niż ciekawych outfitów, film potrzebuje udanego scenariusza i lepiej zrealizowanych sekwencji walki. Coś, czym miała stać „jedynka”, okazało się bowiem rozczarowujące - po znakomitym trailerze dostaliśmy nędzne popłuczyny: fatalnie zrealizowane walki, żenujące dialogi, bezsensowną fabułę.



Obsada sequela prezentuje się następująco: