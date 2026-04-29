Chyba właśnie dostaliśmy najlepszą bijatykę 2026 roku. Bezbłędne zwycięstwo?

W tym roku dojdzie do starcia adaptacji kultowych bijatyk. Jedna z nich zadebiutuje już za chwilę, dlatego w sieci właśnie pojawiły się pierwsze opinie na jej temat. Zgodnie z nimi "Mortal Kombat 2" skopie widzom tyłki.

Rafał Christ
Nowe "Mortal Kombat" zadebiutowało w 2021 roku, gdy wszyscy drżeliśmy ze strachu przed koronawirusem. Adaptacja kultowej gry pojawiła się od razu w kinach i streamingu. Film cieszył się wystarczającą popularnością, żeby dostać zamówienie na sequel. I bardzo dobrze. Bo przecież nie dość, że bohaterowie nawet nie dotarli jeszcze na tytułowy turniej, to zabrakło wśród nich jednego z kluczowych graczy. Teraz Johnny Cage ma dołączyć do reszty wojowników Ziemi i stanąć przeciwko Shao Kahnowi. Czy będzie fatality?

Już pierwsze materiały promocyjne "Mortal Kombat 2" zapowiadały, że jest na co czekać. Karl Urban w roli Johnny'ego Cage'a prezentuje się nad wyraz dobrze. Nie bez powodu. Według pierwszych opinii razem z Adeline Rudolph wcielającą się w Kitanę stają się nowymi ulubieńcami. Nie znaczy to jednak, że nadchodzący film warto obejrzeć tylko dla nich. Przecież ogólnie określa się go ostrą jazdą bez trzymanki, która zadowoli fanów.

Mortal Kombat 2 - pierwsze opinie

Z pierwszy opinii jasno wynika, że "Mortal Kombat 2" warte jest całego swojego hype'u, bo dostarcza dokładnie tego, co nam obiecano jeszcze w 2021 roku. Według krytyków, którzy mieli już okazję nadchodzący film obejrzeć, może i nie jest to "Flawless Victory", ale jednak zwycięstwo. Ba! Nie brakuje głoów, że to do tej pory najlepsza adaptacja kultowej serii bijatyk.

"Mortal Kombat II" zaczyna się w zawrotnym tempie, jak niekończąca się seria kombosów, a potem ani na chwilę nie zwalnia. To chaotyczny film pełen fatality, który pozostaje wierny duchowi gier i doskonale wie, czym jest. Ciekawe postacie, niedoskonała fabuła - ale fani pierwszej części będą zadowoleni

- twierdzi Daniel Baptista.

"Mortal Kombat II" to najlepszy film na podstawie MK, jaki kiedykolwiek powstał. Przywołuje na myśl przesadzone, pełne akcji filmy walki z lat 90. Mnóstwo tu momentów "hype", klimatu i kreatywnie obrzydliwych fatality. Kitana i Johnny Cage są na pierwszym planie, a Kano jest przezabawny. Czego chcieć więcej? Może to nie do końca „Flawless Victory”, ale wciąż zwycięstwo

- pisze Sammy J. Jonah Jameson.

"Mortal Kombt 2" już niedługo wejdzie do polskich kin. Stanie się to w przyszłym tygodniu. Na wielkich ekranach obejrzymy go od 8 maja. Nie będzie to jedyna adaptacja kultowej serii bijatyk, jaką zobaczymy w tym roku. W październiku ma się przecież pojawić nowy "Street Fighter". Wtedy będziemy mogli ocenić, który z tych filmów wypada lepiej. A na razie... NIECH WALCZĄ!

Rafał Christ
29.04.2026 09:50
