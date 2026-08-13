Użytkownicy znaleźli najlepszy film wojenny na Netfliksie. Po prostu niesamowity
Użytkownicy twierdzą, że na Netfliksie nie ma lepszego filmu wojennego. Ba! Według niektórych głosów "Mosul" to najlepsza rzecz, jaką Netflix kiedykolwiek zrobił. W mediach społecznościowych roi się od wpisów zachwalających produkcję sprzed paru lat.
Netflix może dodawać regularnie mnóstwo nowości, o których szybko zapominamy, bo nadchodzą kolejne. Zdarzają się jednak tytuły, które zapisują się w pamięci na dłużej. Ich fani nie mogą o nich zapomnieć i wciąż je przeżywają. Tak właśnie dzieje się z wyprodukowanym przez firmę braci Russo filmem wojennym. "Mosul" dosłownie zmiata użytkowników platformy z planszy.
"Mosul" to historia grupy mężczyzn, którzy przeciwstaiwają się ISIS. Zamierzają odzyskać wszystko, co organizacja im zabrała. W ich szeregi trafia niedoświadczony iracki policjant. Razem z nimi wyrusza w niebezpieczną misję, by zniszczyć bazę wroga i przywrócić porządek na terenie bezprawia. Jak im idzie? Tak dobrze, że użytkownicy Netfliksa nie mogą oderwać się od ekranu.
Mosul - opinie o filmie wojennym na Netfliksie
Bo "Mosul" nie jest po prostu kolejnym filmem wojennym w ofercie Netfliksa. On już za czasów swojej premiery zdobył ogromne uznanie. Na Rotten Tomatoes cieszy się przecież 83 proc. pozytywnych recenzji. Ich zdanie podzielają użytkownicy platformy. Ci, co już go widzieli, polecają go w mediach społecznościowych innym widzom. Dzięki temu ciągle odkrywają go kolejne osoby i się nim zachwycają.
Wczoraj obejrzałem "Mosul" na Netfliksie i był niesamowity. Autentyczny, surowy film o walce Irakijczyków z Isis oparty na prawdziwych wydarzeniach. Jest świetnie zrobiony
"Mosul" od braci Russo to najlepszy film, jaki Netflix kiedykolwiek zrobił
Jeden z najlepszych filmów Netfliksa, jakie widziałem, to "Mosul". Nie oczekiwałem po nim wiele, a okazał się arcydziełem
- czytamy na X (dawny Twitter).
Tego typu wpisy obiecują niesamowite doświadczenia. I coś w tym musi być, skoro użytkownikom Netfliksa zdarza się wpisać wprost, że "Mosul" jest filmem, który każdy fan kina wojennego powinien obejrzeć. Szykujcie się więc na seans, który zostanie z wami na dłużej.
Więcej o filmach wojennych poczytasz na Spider's Web:
- Netflix dodał klasykę kina wojennego. Ale mi takich filmów brakuje
- Mało kto widział genialny film wojenny Netfliksa. To seans obowiązkowy
- Netflix wrzucił świetny film wojenny, którego widzowie nie rozumieli. Dzisiaj jest kultowy
- Netflix potrzebował takiego filmu wojennego. Wbije was w fotel
- Użytkownicy Netfliksa nalegają, żebyś obejrzał genialny film wojenny. Coś więcej niż seans
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.