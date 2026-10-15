Na wschód od Edenu to hit. 5 seriali, które dostarczą podobnych emocji

Różnice płciowe i klasowe, osobiste oraz skomplikowane relacje, w połączeniu często stanowią interesujące szkielety fabuł filmów i seriali. Netflix, zwłaszcza ostatnimi czasy, chętnie bierze się za adaptacje klasyków literatury, wielopokoleniowe opowieści, czy niejednoznaczne emocjonalnie historie. "Na wschód od Edenu" Zoe Kazan to produkcja, która pasuje do każdego z powyższych określeń i, co więcej, na każdym z tych frontów wypada dobrze. Przedstawiamy najważniejsze pozycje, które mogą się spodobać sympatykom serialu Netfliksa.

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Na wschód od Edenu - podobne seriale. TOP 5 tytułów

Lalka

Serial, który w pewnym sensie zatrząsł polskimi odbiorcami, radykalna, nowa wersja literackiego klasyka Prusa. Akcja oczywiście rozgrywa się w XIX-wiecznej Warszawie, gdzie żyje rodzina Łęckich, w tym główna bohaterka - Izabela (Sandra Drzymalska). Dziewczyna dość wyraźnie należy do grona rozpieszczonych, przywykłych do bogactwa i wystawnego życia. Ta perspektywa zdaje się chylić ku końcowi, ze względu na dość średnią żyłkę do interesów jej ojca, Tomasza (Jacek Braciak). W tym samym czasie do kraju powraca Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), którego zagraniczne wojaże uczyniły go jeszcze bogatszym. Mężczyzna naturalnie wykazuje aspiracje, by stać się częścią lokalnej elity, a jego serce obsesyjnie bije w kierunku Izabeli, która jest zdeterminowana, by znaleźć swoje miejsce w świecie, a najlepiej na jego szczycie.

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kadr z serialu "Lalka"

Moja wspaniała kariera

Kolejna produkcja, która nie jest pierwszą adaptacją słynnej powieści autorstwa Miles Franklin (wcześniej mieliśmy film z 1979 roku z Samem Neillem w jednej z głównych ról), a doczekała się od Netfliksa odświeżenia. Sybylla (Philippa Northeast) to żyjąca na początku XX wieku nowoczesna młoda kobieta z Australii, mająca jedno płomienne marzenie - chce zostać pisarką. W tym samym czasie, rodzina usiłuje wydać ją za mąż. Wybór między przygodą, pisarską pasją i wolnością a aranżowanym małżeństwem wydaje się prosty, ale do czasu - na jej drodze staje bowiem Harry (Christopher Chung).

kadr z serialu "Moja wspaniała kariera"

Domek na prerii

Ten tytuł to kolejny klasyk sprzed lat, który najpierw został spisany w formie książek, później doczekał się legendarnej telewizyjnej adaptacji, a teraz dostał nową wersję dostępną na Netfliksie. Seriql powiada historię rodziny Ingallsów - Charlesa (Luke Bracey), Caroline (Crosby Fitzgerald), oraz ich córek: Laury (Alice Halsey) i Mary (Skywalker Hughes). Rodzina opuszcza leśne tereny Wisconsin, zamieniając je otwarte równiny Kansas, gdzie planują się osiedlić, z dala od dotychczasowych problemów. Choć Caroline ma wątpliwości, Charles wierzy, że ten wielki krok pozwoli im rozpocząć nowe, spokojne życie na prerii.

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kadr z serialu "Domek na prerii"

Unorthodox

Adaptacja autobiografii Debory Feldman, współcześnie osadzona historia, w której pochodzenie, więzy rodzinne i społeczne realia odgrywają kluczowe znaczenie. Zdesperowana, dziewiętnastoletnia Żydówka Esty (Shira Haas) postanawia podjąć decyzję o ucieczce z ortodoksyjnej, mieszkającej na Brooklynie, rodziny, która wplątała ją w zaaranżowane małżeństwo. Postanawia udać się do Berlina, gdzie obecnie mieszka jej matka, odrzucona przez resztę społeczności. Mąż Esty, Yanky (Amit Rahaw) udaje się do stolicy Niemiec, by odszukać małżonkę.

kadr z serialu "Unorthodox"

Światło, którego nie widać

Miniserial Netfliksa, którego materiałem źródłowym jest powieść amerykańskiego pisarza, Anthony’ego Doerra. Produkcja opowiada historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure (Aria Mia Loberti) oraz jej ojca Daniela LeBlanca (Mark Ruffalo), którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą diament, aby uchronić go przed wpadnięciem w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Bohaterowie wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie dziewczyna wkrótce spotyka Wernera - (Louis Hoffmann) genialnego nastolatka zwerbowanego przez hitlerowców. Z czasem oboje zaczyna łączyć więź.

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kadr z serialu "Światło, którego nie widać"

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