Na wschód od Edenu to hit. 5 seriali, które dostarczą podobnych emocji
Historyczne realia, walka o życiową samodzielność, poszukiwanie własnej tożsamości - Netflix mógłby w swojej bibliotece mieć specjalną kategorię poświęconą produkcjom używającym tych motywów. Jednym z nich jest "Na wschód od Edenu", który cieszy się ogromną popularnością na platformie. Postanowiliśmy wyróżnić kilka podobnych tytułów, którymi warto się zainteresować.
Różnice płciowe i klasowe, osobiste oraz skomplikowane relacje, w połączeniu często stanowią interesujące szkielety fabuł filmów i seriali. Netflix, zwłaszcza ostatnimi czasy, chętnie bierze się za adaptacje klasyków literatury, wielopokoleniowe opowieści, czy niejednoznaczne emocjonalnie historie. "Na wschód od Edenu" Zoe Kazan to produkcja, która pasuje do każdego z powyższych określeń i, co więcej, na każdym z tych frontów wypada dobrze. Przedstawiamy najważniejsze pozycje, które mogą się spodobać sympatykom serialu Netfliksa.
Na wschód od Edenu - podobne seriale. TOP 5 tytułów
Lalka
Serial, który w pewnym sensie zatrząsł polskimi odbiorcami, radykalna, nowa wersja literackiego klasyka Prusa. Akcja oczywiście rozgrywa się w XIX-wiecznej Warszawie, gdzie żyje rodzina Łęckich, w tym główna bohaterka - Izabela (Sandra Drzymalska). Dziewczyna dość wyraźnie należy do grona rozpieszczonych, przywykłych do bogactwa i wystawnego życia. Ta perspektywa zdaje się chylić ku końcowi, ze względu na dość średnią żyłkę do interesów jej ojca, Tomasza (Jacek Braciak). W tym samym czasie do kraju powraca Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), którego zagraniczne wojaże uczyniły go jeszcze bogatszym. Mężczyzna naturalnie wykazuje aspiracje, by stać się częścią lokalnej elity, a jego serce obsesyjnie bije w kierunku Izabeli, która jest zdeterminowana, by znaleźć swoje miejsce w świecie, a najlepiej na jego szczycie.
Moja wspaniała kariera
Kolejna produkcja, która nie jest pierwszą adaptacją słynnej powieści autorstwa Miles Franklin (wcześniej mieliśmy film z 1979 roku z Samem Neillem w jednej z głównych ról), a doczekała się od Netfliksa odświeżenia. Sybylla (Philippa Northeast) to żyjąca na początku XX wieku nowoczesna młoda kobieta z Australii, mająca jedno płomienne marzenie - chce zostać pisarką. W tym samym czasie, rodzina usiłuje wydać ją za mąż. Wybór między przygodą, pisarską pasją i wolnością a aranżowanym małżeństwem wydaje się prosty, ale do czasu - na jej drodze staje bowiem Harry (Christopher Chung).
Domek na prerii
Ten tytuł to kolejny klasyk sprzed lat, który najpierw został spisany w formie książek, później doczekał się legendarnej telewizyjnej adaptacji, a teraz dostał nową wersję dostępną na Netfliksie. Seriql powiada historię rodziny Ingallsów - Charlesa (Luke Bracey), Caroline (Crosby Fitzgerald), oraz ich córek: Laury (Alice Halsey) i Mary (Skywalker Hughes). Rodzina opuszcza leśne tereny Wisconsin, zamieniając je otwarte równiny Kansas, gdzie planują się osiedlić, z dala od dotychczasowych problemów. Choć Caroline ma wątpliwości, Charles wierzy, że ten wielki krok pozwoli im rozpocząć nowe, spokojne życie na prerii.
Unorthodox
Adaptacja autobiografii Debory Feldman, współcześnie osadzona historia, w której pochodzenie, więzy rodzinne i społeczne realia odgrywają kluczowe znaczenie. Zdesperowana, dziewiętnastoletnia Żydówka Esty (Shira Haas) postanawia podjąć decyzję o ucieczce z ortodoksyjnej, mieszkającej na Brooklynie, rodziny, która wplątała ją w zaaranżowane małżeństwo. Postanawia udać się do Berlina, gdzie obecnie mieszka jej matka, odrzucona przez resztę społeczności. Mąż Esty, Yanky (Amit Rahaw) udaje się do stolicy Niemiec, by odszukać małżonkę.
Światło, którego nie widać
Miniserial Netfliksa, którego materiałem źródłowym jest powieść amerykańskiego pisarza, Anthony’ego Doerra. Produkcja opowiada historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure (Aria Mia Loberti) oraz jej ojca Daniela LeBlanca (Mark Ruffalo), którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą diament, aby uchronić go przed wpadnięciem w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Bohaterowie wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie dziewczyna wkrótce spotyka Wernera - (Louis Hoffmann) genialnego nastolatka zwerbowanego przez hitlerowców. Z czasem oboje zaczyna łączyć więź.
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