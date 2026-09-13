Ten aktor zarabia najwięcej. Szybko wyprzedził konkurencję

Przez długie lata tytuł najlepiej zarabiającej aktorki należał do Scarlett Johansson. Filmy z tą aktorką jeszcze do początku tego roku zarobiły najwięcej, bo 15,40 mld dol. Najbardziej dochodowym był "Avengers: Koniec gry". Wszystko zmieniło się w styczniu, kiedy na miejsce lidera wskoczyła Zoe Saladana, która wyprzedziła koleżankę z branży o "zaledwie" 69 mln dol. Uplasowała się na pierwszym miejscu najlepiej zarabiających aktorów z kwotą 15,71 mld dol.

Nic dziwnego. Aktorka wystąpiła w trzech najbardziej dochodowych produkcjach w historii kina, czyli "Avatar", "Avengers: Koniec gry", "Avatar: Istota wody" oraz "Avatar: Ogień i popiół". Ten ostatni przechylił szalę zwycięstwa na jej stronę, dzięki czemu stała się ona najlepiej zarabiającą aktorką w historii. Do teraz.

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Tom Holland najlepiej zarabiającym aktorem w historii

Od dłuższego czasu media spekulowały, że niebawem mogą nastąpić roszady w tabeli. Wydarzyło się to właśnie teraz. Media podają, że Saladanę i Johansson prześcignął Tom Holland, który jest obecnie najlepiej zarabiającym aktorem w historii.

Dokładna kwota nie jest jeszcze znana, natomiast możemy przypuszczać, że do tego sukcesu przyczynił się "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Produkcja zarobiła do teraz około 2,4 mld dol. na całym świecie, a w samej Ameryce Północnej około 923 mln dol. Dzięki temu kolejna część o przygodach Petera Parkera zajęła 3. miejsce wśród najbardziej kasowych tytułów.

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W zestawieniu najlepiej zarabiających aktorów znaleźli się również: Chris Pratt (15,15 mld dol.), Samuel L. Jackson (14,61 mld dol.), Robert Downey Jr. (14,31 mld dol.), Tom Cruise (13,36 mld dol.), Chris Hemsworth (12,18 mld dol.), Vin Diesel (12,04 mld dol.) i Chris Evans (11,48 mld dol.).

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.