REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem

„Rycerz Siedmiu Królestw” wkurzy fanów „Gry o tron” – to niemal pewne. Dla tych, którzy podejdą do niego z otwartą głową, będzie to prawdopodobnie najlepszy serial fantasy od lat. Tak właśnie stało się ze mną. Oto moja historia (i ser Duncana).

Konrad Chwast
OCENA :
8/10
rycerz siedmiu krolestw recenzja
REKLAMA

George R.R. Martin to twórca wielkiego świata, rozłożystych historii i gier o tron, które zmieniają oblicze kontynentu. To pisarz, któremu wiele można zarzucić, ale rozmiary jego wizji zakrywają słońce, rozciągając nad wadami jego pisarstwa mrok. Pośród wielkich opowieści o Westeros, kronik, drzew genealogicznych i chronologii wydarzeń jest jedna seria wyjątkowa. To opowieść o wędrownym rycerzu, któremu daleko do dworu, polityki czy czasem nawet do ciepłego posiłku. To opowieść awanturnicza, ale również twarda i mroczna, jak cała reszta wykreowanego przez Martina świata.

REKLAMA

Rycerz Siedmiu Królestw – recenzja serialu

HBO wzięło gotowy materiał źródłowy w formie niedługich opowiadań i zrobiło z niego serial, poświęcając jednemu opowiadaniu jeden sezon. Pierwszy to typowe wprowadzenie w życie bohatera, który z giermka Dunka staje się rycerzem Duncanem Wysokim, któremu towarzyszy ponadprzeciętnie inteligentny i obeznany w świecie giermek Jajo.

rycerz siedmiu królestw recenzja
Dexter Sol Ansell jako Jajo

W premierowym sezonie Dunk grzebie w ziemi swojego mistrza, nauczyciela i opiekuna, a następnie planuje wziąć udział w turnieju. Szybko jednak zderza się z hierarchicznym światem, który za wszelką cenę chce pokazać mu, jak niewiele znaczy bez nazwiska i pieniędzy. Serial operuje w tych niskich rejestrach. Niewiele tu wielkich rodów czy królewskich intryg. A gdy się pojawiają, to są jak żywioł, który chce naszego wędrownego rycerza zmieść z powierzchni ziemi. To w ogóle jest jeden z tematów sezonu, czyli spotkanie Dunka z rodem Targaryenów.

Serial jest bardzo naturalistyczny, jakby pisał go w całej swojej obleśności Grzyb, jeden z uwielbianych przez Martina narratorów. Jest tu wszystko, czego mogą oczekiwać miłośnicy humoru obleśnego. Nie brakuje żadnego fizjologicznego płynu lub dźwięku w konwersacjach, a większość z nich jest pokazana na ekranie. Choć ma to stanowić element humorystyczny, rzadko kiedy jest to śmieszne, częściej po prostu wulgarne.

Zwykle w mrocznych historiach dark fantasy śmiech wywoływany przez groteskowe postacie czy fekalne żarty służy temu, aby całkiem nie utonąć w mroku.

Bierze się to wprost z literatury sowizdrzalskiej, która w opozycji do oficjalnej kultury, rycerskiej i religijnej, posługiwała się takimi środkami wyrazu, po które nie mogli sięgać uczeni przecież duchowni czy nawet rycerze. To naturalny protest wobec blichtru, splendoru, perfumy i sukien. Ten zabieg zastosowany w „Rycerzu Siedmiu Królestw” nie wychodzi jednak zgodnie z zamierzeniem, bo wygląda on raczej jak gra z widzem, a nie normami ustalonymi przez możnych. Złapiecie się na tym, że ciarki wywołane usłyszeniem znanego motywu muzycznego zostaną brutalnie przerwane przez odgłos zupełnie innego instrumentu i nie będzie to instrument muzyczny.

rycerz 7 królestw
Urocza rola Shauna Thomasa 

Gra o tron, jakiej nie dała nam Gra o tron.

Gdy jednak zmysły przyzwyczają się to tej niecodziennej gry z widzem, szybko okaże się, że „Rycerz Siedmiu Królestw” to taka historia, jakiej nie widzieliśmy od premierowych sezonów „Gry o tron". A nawet wtedy nie mogliśmy jej zobaczyć, bo tu spełniają się sny widzów rozkochanych w potyczkach na miecze, rycerskich pojedynkach i życiu zwykłym, rycerskim, przygodowym.

Osnową fabuły premierowego sezonu jest bowiem turniej rycerski. Nie są to pojedyncze ujęcia i generowane na klawiaturze tłumy gapiów. Turniej wygląda jak turniej. Jest pot, błoto, krew, wściekła publiczność i oczywiście kopie roztrzaskiwane na tarczach. Jest w końcu rycerz, który patrzy na to z tą samą mieszanką zachwytu i przerażenia, co my. Świetna scenografia i pełne mokrej ziemi tryskającej spod końskich kopyt szarże nareszcie wyglądają tak, jak powinny. Z tego pojedynku pokiereszowani wychodzą nie tylko konkurenci serialu, ale nawet jego towarzysze, jak „Gra o tron” czy „Ród smoka".

W końcu sama historia. Ta jest wspaniała. Choć budowana jest z prozaicznych rozmów, mieszanki złośliwości, obelg, odrobiny refleksji i nieprzyzwoitej liczby wulgaryzmów. To jednak historia o ludziach, którzy stawiają życie na szali nie dlatego, że tak każą im rodowe przysięgi czy chęć władzy, a po prostu przyzwoitość. Dunk w swoich staraniach o zostanie rycerzem jest ludzki do granic możliwości. Gdy wpada w kłopoty, czuć ciężar tych kłopotów.

To wreszcie nie jest opowieść o polityce, a o konkretnym człowieku, którego ta którego ta polityka tłamsi, a może nawet doprowadzić do dekapitacji.

„Rycerz Siedmiu Królestw” doskonale zna oczekiwania i potrzeby widzów. Na jedynym wydechu potrafi napompować balonik, a potem spuścić z niego powietrze, aby napełnić go znowu. Robi to jednak tak umiejętnie, że wzbudza prawdziwe i szczere emocje. Gdy płaczesz (a płaczesz!), to rzewnymi łzami, gdy się śmiejesz, to głęboko, gdy czujesz zażenowanie, to ciało przebiega dreszcz. Serial po prostu opowiada ludzką historię, bardzo rycerską, bardzo poruszającą i pełną brawurowych zwrotów akcji.

W czasie oglądania, zwłaszcza 4. odcinka, miałem myśl, że chciałbym nie znać tej historii z książek i wyczekiwać, jak to wszystko się skończy. Czego również wam życzę.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
13.01.2026 23:02
Tagi: Gra o tronHBOHBO MaxRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
14:00
Kto będzie złoczyńcą w Avatarze 4? Mocna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-01-13T14:00:05+01:00
13:09
10 lat czekałem na nowy sezon Nocnego recepcjonisty. Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-13T13:09:36+01:00
11:20
Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:20:38+01:00
10:59
Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger
Aktualizacja: 2026-01-13T10:59:33+01:00
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
10:13
Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-11T10:13:54+01:00
9:13
Dlaczego Klangor porzucił rodzinę Wejmanów? Odpowiada twórca Kacper Wysocki
Aktualizacja: 2026-01-11T09:13:00+01:00
8:12
Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
Aktualizacja: 2026-01-11T08:12:00+01:00
7:33
Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów
Aktualizacja: 2026-01-11T07:33:00+01:00
6:11
Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Aktualizacja: 2026-01-11T06:11:00+01:00
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
12:11
Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
Aktualizacja: 2026-01-10T12:11:00+01:00
11:39
Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach
Aktualizacja: 2026-01-10T11:39:00+01:00
10:45
Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)
Aktualizacja: 2026-01-10T10:45:00+01:00
9:54
Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej
Aktualizacja: 2026-01-10T09:54:00+01:00
9:01
Mało ci „Klangora”? Sprawdź coś, co nazywam „sezonem 1,5”
Aktualizacja: 2026-01-10T09:01:00+01:00
8:33
Użytkownicy Disney+, tak uwielbiacie sci-fi, to zobaczcie ten nowy film na platformie
Aktualizacja: 2026-01-10T08:33:00+01:00
7:15
Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
Aktualizacja: 2026-01-10T07:15:00+01:00
6:01
Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-10T06:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA