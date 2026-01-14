REKLAMA
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę

Muzycy nierzadko współpracują z twórcami filmowymi, czego efektem jest obecność utworów tych pierwszych w dziełach tych drugich. Ma to zastosowanie również na polskim podwórku. Mrozu i Julia Pietrucha podzielili się, w związku z powyższym, interesującą informacją.

Adam Kudyba
pojedynek film mrozu pietrucha
Zarówno Mrozu, jak i Julia Pietrucha to jedni z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce. On - autor sześciu albumów studyjnych, twórca przebojów "Miliony monet", "Jak nie my to kto" czy "Supermoce", wielokrotnie nominowany do Fryderyków. Ona - aktorka mająca na koncie m.in. udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" czy role w "Jutro idziemy do kina", "Blondynce" i "Langerze", od kilku lat poświęcająca się karierze muzycznej. To duet, który prędzej czy później musiał na siebie trafić.

Utwór Mroza i Pietruchy w filmie twórcy Bogów. Kiedy premiera?

W przyszłym miesiącu do kin wchodzi "Pojedynek" - film w reżyserii Łukasza Palkowskiego, znanego przede wszystkim ze stania za sterami "Bogów", słynnej produkcji o profesorze Zbigniewie Relidze, uznawanej za jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. O czym tym razem opowie? Oto, co czytamy w oficjalnym opisie dystrybutora:

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Każdy z więźniów zmuszony jest dokonać dramatycznego wyboru, z którym będzie musiał żyć lub umrzeć. Nieświadomi swojej roli, z utęsknieniem czekają na moment wyzwolenia, który może być ich zgubą. Towarzysze broni podejmą próbę śmiertelnie ryzykownej ucieczki czy zdadzą się na łaskę wroga? Czasu jest coraz mniej, bo swój ostateczny ruch może wykonać on w każdej chwili.

To właśnie do tego filmu Mrozu i Julia Pietrucha nagrali utwór. Muzyk poinformował o tym na swoim Instagramie:

Nowy Rok zaczniemy od czegoś naprawdę wyjątkowego. To piosenka napisana specjalnie do wojennego thrillera „Pojedynek”, którego premiera zaplanowana jest na luty [...] To właśnie z Julią nagraliśmy duet, który w całości usłyszycie już w piątek.

Pozostaje zatem cierpliwie czekać, by przekonać się, co tym razem przygotowali dla nas Mrozu oraz Julia Pietrucha. Sam film wejdzie do kin 27 lutego. W obsadzie zobaczymy m.in. Jakuba Gierszała ("Langer"), Aidana Gillena ("Gra o tron"), Bogusława Lindę ("Zamach na papieża", "Psy"), Tomasza Kota ("Bogowie"), Wojciecha Mecwaldowskiego ("Niebezpieczni dżentelmeni"), Mateusza Kościukiewicza ("Wzgórze psów") czy Paula Freemana ("Poszukiwacze zaginionej Arki").

zdjęcie główne: materiały prasowe Monolith Films

14.01.2026 09:10
