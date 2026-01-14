REKLAMA
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie

Lada moment na ekrany kin wejdzie "28 lat później: Świątynia kości". To kolejna odsłona kultowej serii horrorów z udziałem zombie i wirusa, który przemienia w nie ludzi. Zrobiło się pewne zamieszanie, jeśli chodzi o to, kto jest kim w gronie twórców. Wszystko wyjaśniamy.

Adam Kudyba
28 lat pozniej rezyserzy
W ubiegłym roku na wielki ekran trafiło "28 lat później" - wyreżyserowany przez Danny'ego Boyle'a horror, rozgrywający się wspomniane 28 lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu, "28 dni później". Głównym bohaterem jest Spike (Alfie Williams), młody chłopak, bardzo mocno zżyty ze swoją chorującą matką, Islą (Jodie Comer). Staje przed wielkim testem niejako wprowadzającym go w dojrzałość - ojciec Jamie (Aaron Taylor-Johnson) zabiera go na ląd, gdzie mało kto z zamkniętej, wyspiarskiej społeczności z Anglii, się zapuszcza. Natykają się tam na zarażonych, a kolejne wydarzenia sprawią, że Spike weźmie na siebie odpowiedzialność większą, niż powinien.

28 lat później - który jest reżyserem czego?

Gdy ogłoszono powrót do świata spod szyldu "28", środowisko fanów kina grozy było zachwycone. Nic dziwnego, tym bardziej, że "28 lat później" wyreżyserował Danny Boyle - słynny angielski reżyser mający na koncie m.in. "Slumdoga", "Trainspotting". Dla wielu wciąż pozostaje on ważny właśnie ze względu na stanie za sterami "28 dni później" - oryginalnie nakręconego i mającego niepowtarzalny klimat filmu z 2002 roku. Prędko okazało się, że powrót Boyle'a do serii to nie wypadek przy pracy, a element szerszego planu. "28 lat później" było od początku zaplanowane jako pierwsza część nowej trylogii.

Ubiegłoroczny film wyreżyserował ponownie Boyle, a scenariusz napisał do niego Alex Garland. W przypadku tegorocznej "28 lat później: Świątyni kości", będącej bezpośrednim sequelem, sytuacja nieco się zmienia. Danny Boyle nie odchodzi od projektu - pozostaje producentem wykonawczym tego tytułu. Reżyserskie stery zostały oddane Nii DaCoście, która pełniła tę funkcję m.in. w "Marvels" czy "Candymanie". Wielu ta decyzja może nieco dziwić, zwłaszcza, że twórczyni ta nie jest, mówiąc delikatnie, zaliczana do grona najlepszych w swoim fachu.

Biorąc pod uwagę to, co widzimy w zwiastunach, myślę, że można DaCoście zaufać - widać, że reżyserka nie będzie kopiować Boyle'a, a zamiast tego spróbuje przeszczepić swój własny styl. Wiele wskazuje na to, że to machina Marvela ją zblokowała, a poza nią może mieć szansę na to, by się udanie realizować - pokazała to chociażby w formie "Candymana". Podobnie jak w przypadku filmu z 2025 roku, autorem scenariusza do "Świątyni kości" jest Alex Garland.

Czy powstanie trzeci film z serii "28 lat później"? Wszystko wskazuje na to, że tak - pierwsza część okazała się sukcesem i finansowym (151 mln w box office przy 60 mln budżetu), i artystycznym, co skłoniło Sony, by dać zielone światło i pozwolić twórcom na stworzenie kolejnych tytułów i dokończenie trylogii. Będzie to moment powrotów - trzecią część, o ile nie dojdzie do żadnych radyklanych zwrotów, znów wyreżyseruje Danny Boyle, scenariusz napisze - a jakże - Alex Garland, a w jednej z głównych ról ma powrócić nie kto inny, jak sam Cillian Murphy (ptaszki ćwierkają, że możemy go zobaczyć już w "Świątyni kości"), który w oryginale z 2002 roku wcielił się w Jima. Na razie nieznane są szczegóły pokroju fabuły, obsady czy tytułu, ale jest pewne - zarówno najnowsza część, jak i przyszły finał, zapowiadają się ekscytująco.

28 lat później - rozkład filmów i reżyserów

28 LAT PÓŹNIEJ (2025)

  • reżyseria: Danny Boyle
  • scenariusz: Alex Garland

28 LAT PÓŹNIEJ: ŚWIĄTYNIA KOŚCI (2026)

  • reżyseria: Nia DaCosta
  • scenariusz: Alex Garland

28 LAT PÓŹNIEJ 3 (data premiery nieznana)

  • reżyseria: Danny Boyle
  • scenariusz: Alex Garland

"28 lat później: Świątynia kości" w kinach od 16 stycznia.

14.01.2026 07:01
Tagi: Danny BoyleHorroryZombie
