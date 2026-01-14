REKLAMA
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka

Kiefer Sutherland zaatakował kierowcę jednej z firm przewozowych na aplikację (Uber lub konkurencyjna korporacja). Został aresztowany - musiał wpłacić wysoką kaucję.

Michał Jarecki
kiefer sutherland aresztowany
Jak podają zachodnie media, Kiefer Sutherland został zatrzymany i aresztowany po sprzeczce z kierowcą przewozu na aplikację - awantura miała skończyć się fizycznym atakiem i poważnymi groźbami karalnymi. Później 59-letni aktor - znany przede wszystkim z kultowego serialu „24 godziny” - został zwolniony po wpłaceniu wysokiej kaucji w wysokości 50 tys. dol. Sutherland ma stawić się w sądzie w Los Angeles 2 lutego, by odnieść się do sprawy.

Kiefer Sutherland aresztowany

W toku dochodzenia ustalono, że podejrzany, później zidentyfikowany jako Kiefer Sutherland, wsiadł do pojazdu przewozu na aplikację, fizycznie zaatakował kierowcę (poszkodowanego) i kierował wobec niego groźby karalne. Funkcjonariusze aresztowali Sutherlanda na miejscu

- przekazali w oświadczeniu przedstawiciele LAPD.

Władze potwierdziły, że kierowca „nie doznał obrażeń wymagających pomocy medycznej na miejscu”, jednak śledztwo nadal trwa.

Sutherland ma już całkiem imponującą historię konfliktów z prawem - w przeszłości był wielokrotnie zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu. Aresztowano go w latach 1989, 1993, 2004, 2007 oraz 2020. Aktor został również zatrzymany w 2009 r. po oskarżeniu o uderzenie głową projektanta mody na imprezie w Nowym Jorku. Po tym, jak projektant Proenza Schouler - Jack McCollough - wpadł na aktorkę Brooke Shields podczas gali MET, Sutherland miał rzekomo stracić panowanie nad sobą. Według doniesień podszedł do McCollougha i domagał się przeprosin wobec Shields. Następnie miał uderzyć go głową w twarz i uszkodzić mu nos. Ostatecznie zarzuty związane z tym incydentem zostały wycofane po ugodzie.

Choć Sutherland zdobył rozpoznawalność dzięki filmom takim jak „Young Guns” i „Straceni chłopcy”, jego kariera przeżyła wielki renesans, gdy wcielił się w agenta Jacka Bauera w serialu Foxa „24 godziny”. Powtórzył tę kreację w filmie telewizyjnym. Później w jednym z wywiadów przyznał, że miał nadzieję, iż propozycje nowych, ciekawych występów po tamtej roli zaczną spływać do niego masowo. Tak się jednak nie stało.

Po „24” myślałem, że naturalnie będę miał przed sobą masę możliwości. Ale prawda jest taka, że jeśli sam nie tworzysz tych okazji, to ich po prostu nie ma. Jako ktoś, kto lubi pracować, miewałem momenty, kiedy przez dłuższy czas wcale nie pracowałem - bo nie robiłem wystarczająco dużo, bo nie planowałem, a ta robota tego wymaga

- wyznał aktor.

Od dłuższego czasu mówi się o nim, że nie grymasi i przyjmuje każdą ofertę.

Po zagraniu tak dominującej postaci jak Jack Bauer trudno jest się przestawić, a niektóre z tych ról wyglądają raczej jak próby utrzymania się na widoku niż pełne inspiracji decyzje mające cokolwiek wspólnego ze sztuką czy porządnym kinem

- powiedział bez ogródek producent serialu.

Na kolejne informacje w sprawie aktora musimy poczekać aż do spotkania w sądzie.

Michał Jarecki
14.01.2026 08:05
Tagi: AktorzyPolicjaprzestępstwa
