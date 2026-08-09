Najlepsze horrory Prime Video. TOP 15 filmów w serwisie

Można powiedzieć, że każdy streaming ma jakąś swoją "specjalizację", jeśli chodzi o gatunki. Netflix przoduje w gęstych thrillerach, HBO Max w złożonych dramatach. Prime Video dobrze sprawdza się na komediowo-romansowym polu, natomiast równie dobrze trzyma się tam kino grozy. Przeglądając ofertę serwisu streamingowego spod znaku Amazona, znajdziemy tam naprawdę sporo dobrych horrorów, reprezentujących różne "typy: tu historia o domu kryjącym mroczny sekret, tam przerażające science fiction, gdzie indziej film, który, pisząc kolokwialnie, wjeżdża na psychikę. Wybranie 15 najmocniejszych tytułów nie było łatwe, natomiast to zestawienie gwarantuje, że dla każdego fana horroru coś interesującego się znajdzie.

Prime Video: najlepsze horrory dostępne w serwisie

Poniżej znajdziecie 15 horrorów dostępnych do obejrzenia w Prime Video, które, w ramach subiektywnego wyboru, zostały uznane za najlepsze i najważniejsze pozycje z tego gatunku, które warto obejrzeć.

15. Dom śmierci

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: James DeMonaco

Obsada: Pete Davidson, John Glover, Mugga, Adam Cantor

Ocena IMDb: 5,5/10

Kino raczej z gatunku pt. "puszczane na maratonach horrorów", ale jak dobrze wiedzą uczestnicy takich wydarzeń, da się tam znaleźć dobroci. Ten film opowiada historię buntowniczego Maxa (Davidson), który w ramach wyroku wykonuje prace społeczne w domu spokojnej starości. Pozornie - idealna robota, cisza, spokój, bez szaleństw. Z biegiem czasu główny bohater odkrywa, że miejsce, do którego ma zakaz wstępu, skrywa groźną i niebezpieczną tajemnicę.

14. Together

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Michael Shanks

Obsada: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman

Ocena IMDb: 6,7/10

Millie (Brie) i Tim (Franco) są parą od wielu lat. Przed nimi kolejny, ważny etap wspólnego życia - przeprowadzka do nowego domu, znajdującego poza miastem. Od jakiegoś czasu między nimi nie wszystko układa się tak jak powinno, natomiast i jedno, i drugie, liczy, że ta decyzja nada związkowi nową dynamikę. Świeżo po postawieniu stóp na nowej ziemi postanawiają zwiedzić okolicę. W trakcie eskapady dochodzi jednak do niespodziewanego zdarzenia, którego następstwa - zwłaszcza te fizyczne - zaczną przerażać głównych bohaterów.

13. Drakula: Historia wiecznej miłości

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 123 minuty

Reżyser: Luc Besson

Obsada: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu. Matilda de Angelis

Ocena IMDb: 6,2/10

Kolejna adaptacja słynnej historii o księciu, który pod wampirzym zewnętrzem chowa serce płonące z miłości. Vlad (Landry Jones) to XV-wieczny władca, który po stracie ukochanej otrzymuje przekleństwo w postaci wiecznego życia. Błąka się po świecie, by w końcu trafić na kobietę (Bleu) łudząco podobną do jego dawnej partnerki. Jest w stanie zrobić wszystko, by odzyskać miłość.

12. Zabawa w pochowanego

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Obsada: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Andie MacDowell

Ocena IMDb: 6,9/10

Jeden ze współczesnych klasyków komediowego horroru. Grace (Weaving) wychodzi za mąż za swojego ukochanego, Alexa (O'Brien). Naturalnie, odczuwa niepokój, ale koniec końców wchodzi do bogatej, ciut ekscentrycznej rodziny - zero wyraźnych wad na pierwszy rzut oka. Sielanka jednak nie trwa długo - świeżo upieczona panna młoda musi jeszcze przystąpić do pewnego rodzinnego rytuału. To, co w jej oczach wygląda na niewinną zabawę, w rzeczywistości jest śmiertelnie niebezpieczną grą o przetrwanie.

11. Menu

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Mark Mylod

Obsada: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau

Ocena IMDb: 7,1/10

Młoda para w osobach Margot (Taylor-Joy) i Tylera (Hoult) wybiera się na pewną wyspę. Jest to wycieczka z gatunku jak najbardziej celowych - zmierzają bowiem do resatauracji Hawthorn, zarządzanej przez legendarnego szefa kuchni, Juliana Slowika (Fiennes), znanego z bardzo wysokiej jakości przyrządzanych dań. Nie ma jednak mowy o sympatycznym posiłku - Margot i Tyler, wraz z innymi gośćmi, stają się centralnymi postaciami krwawego widowiska, które przygotował dla nich Slowik.

10. Mów do mnie

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 94 minut

Reżyser: Danny Philippou, Michael Philippou

Obsada: Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Miranda Otto

Ocena IMDb: 7,1/10

Mia (Wilde) przeżywa żałobę po niespodziewanej śmierci matki, a za pocieszenie i wsparcie służy jej przyjaciółka imieniem Jade (Jensen). Mia, czująca, że potrzebuje impulsu, na jednej z imprez zgłasza się na ochotnika do popularnej ostatnimi czasy wśród znajomych zabawy. Mowa o dość oryginalnym seansie spirytystycznym z udziałem tajemniczej ręki. Młodzi przekraczają niepisane zasady korzystania z niej, a to będzie miało swoje mroczne konsekwencje.

9. Terrifier 3

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Damien Leone

Obsada: David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam, Samantha Scaffidi

Ocena IMDb: 6,2/10

Klaun Art nie umarł po tym, co się stało w poprzednim filmie - wręcz przeciwnie, jest żywy i oficjalnie połączył siły z Vicky (Scaffidi). W tym samym czasie Sienna (LaVera) próbuje pozbierać się z traumy nabytej wskutek tamtych wydarzeń. Zdaje się, że wszystko będzie zmierzać ku dobremu - dziewczyna właśnie kończy pobyt w szpitalu psychiatrycznym, a najbliższe Boże Narodzenie ma spędzić z rodziną w postaci cioci, wujka oraz małej kuzynki. Konfrontacja z traumą okaże się jednak nieunikniona - Art bowiem wraca i nie zamierza zakończyć swojego morderczego ciągu.

8. Possessor

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 103 minuty

Reżyser: Brandon Cronenberg

Obsada: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh, Sean Bean

Ocena IMDb: 6,5/10

Cronenberg to nie nazwisko, to znak jakości kina grozy. Syn mistrza Davida, Brandon, udanie pracuje na swoje własne dziedzictwo. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której Tasya (Riseborough) pracuje dla tajnej organizacji, pozbywającej się niewygodnych osób na zlecenie bogatych klientów. Nie ma tu jednak mowy o klasycznym zabijaniu - Tasya wykorzystuje specjalną technologię, za pomocą której manipuluje umysłami i ciałami swoich ofiar. Wszystko idzie jak po maśle, dopóki jedna z nich, Colin (Abbott) nie zaczyna stawiać oporu.

7. Obcy: Romulus

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Fede Álvarez

Obsada: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn

Ocena IMDb: 7,1/10

Rain (Spaeny) to jedna z młodych kobiet, pracujących dla korporacji nadzorującej życie w kolonii. Gdy dziewczyna nie dostaje zgody na wyjazd, zdesperowana, decyduje się zbuntować i opuścić miejsce, które jest dla niej życiowym więzieniem. Wraz z bratem-androidem Andym (Jonsson), oraz grupą przyjaciół, wyrusza w ryzykowną i niebezpieczną podróż. Gdy Rain i jej przyjaciele znajdują porzuconą stację kosmiczną, stają oko w oko z przerażającą, zabójczą formą życia.

6. Obcy

Rok produkcji: 1979

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm

Ocena IMDb: 8,4/10

Nie byłoby "Romulusa", gdyby nie oryginał, nakręcony niemal 50 lat temu przez maestro Ridleya Scotta i doskonale zagrany przez ikonę kina, Sigourney Weaver w roli Ellen Ripley. Załoga kosmicznego statku o nazwie "Nostromo", przebywająca w stanie hibernacji, zostaje wybudzona przez tajemniczy sygnał SOS nadawany z jednego z księżyców. Kapitan statku decyduje, by zająć się tą sprawą, co kończy się tragicznie - jeden z członków ekspedycji zostaje zaatakowany przez potwora, który z czasem zaczyna terroryzować pozostałych.

5. Lighthouse

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Robert Eggers

Obsada: Willem Dafoe, Robert Pattinson

Ocena IMDb: 7,4/10

Do stworzenia horroru, który wchodzi pod skórę, nie zawsze potrzeba wielkich czy spektakularnych sztuczek - wystarczy zamknąć dwóch chłopów w latarni i gotowe. Thomas Wake (Dafoe) i Ephraim Winslow (Pattinson) to dwaj strażnicy latarni morskiej, mający ją pilnować przez najbliższe tygodnie. Izolacja, osamotnienie, rosnące pokiereszowanie psychiki - to tylko skrawek koszmaru, z którym zaczynają się zmagać główni bohaterowie.

4. Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 92 minuty

Reżyser: Robert Eggers

Obsada: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw

Ocena IMDb: 7/10

Akcja pełnometrażowego debiutu Eggersa rozgrywa się w Nowej Anglii w latach 30. XVII wieku, gdzie z powodu różnic religijnych rodzina rolnika Williama (Ineson) zostaje wygnana z kolonii. Mężczyzna, wraz z żoną Katherine (Dickie) i piątką dzieci rozpoczynają nowe życie na obrzeżach lasu. Wszystko zdaje się iść ku dobremu, jednak zniknięcie nowo narodzonego syna pary staje się pierwszym krokiem ku pogrążeniu się rodziny w mroku.

3. Substancja

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Coralie Fargeat

Obsada: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

Ocena IMDb: 7,2/10

Elisabeth Sparkle (Moore) to gwiazda, która lata temu przeżywała szczyt swojej kariery, a obecnie prowadzi poranny program, w którym uczy aerobiku. Kobieta de facto nie ma innego świata poza tym dającym jej sławę, w związku z czym zbliżanie się do 50-tki traktuje (zresztą nie tylko ona) jak schyłek swojego długo budowanego życia. Aby pozostać w grze oraz znów poczuć się młoda i piękna, zamawia substancję, której zażycie prowadzi do wykształcenia się Sue (Qualley) - młodszej wersji siebie, z którą co tydzień muszą się zamieniać ciałami i tym samym świadomościami. Sytuacja się komplikuje, gdy tej drugiej przestaje wystarczać obecny układ.

2. Suspiria

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 152 minuty

Reżyser: Luca Guadagnino

Obsada: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz

Ocena IMDb: 6,7/10

Pamiętam, że po raz pierwszy miałem styczność z tym filmem na maratonie horrorów i - co rzadko się zdarza - trafiłem na perełkę. Po obejrzeniu oryginału Dario Argento wciąż stwierdzam, że wersja Guadagnino przemawia do mnie bardziej. To psychodeliczna, surrealistyczna, wyjątkowo intensywna opowieść o Susie Bannon (świetna jak rzadko Johnson), baletnicy, która trafia do renomowanej, berlińskiej szkoły baletu. W tym samym momencie znika jedna z uczennic, a później zaczyna dochodzić do coraz bardziej niepokojących sytuacji. Susie stopniowo odkrywa zło, które kryje się we wnętrzu tej placówki.

1. Dziedzictwo. Hereditary

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Ari Aster

Obsada: Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Gabriel Byrne

Ocena IMDb: 7,3/10

Rodzina Grahamów opłakuje swoją nestorkę - dochodzi do śmierci Ellen, matki Annie (Collette), a także babci Petera (Wolff) i Charlie (Shapiro). Niedługo po pogrzebie kobiety, Annie próbuje wrócić do normalnego życia, choć zupełnie sobie z tym nie radzi. Wkrótce cała rodzina staje się obiektem niepokojących zjawisk i wizji. Tragedia goni tragedię, a kolejne nietypowe zdarzenia przyczyniają się do odkrywania tajemnicy o zmarłej Ellen, a tym samym - o całej rodzinie.

Wszystkie filmy są dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu Prime Video.

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