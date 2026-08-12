Kiedy kolejne odcinki Reachera? Harmonogram 4. sezonu
Król Prime Video powrócił z hukiem - czwarty sezon uwielbianego "Reachera" właśnie się rozpoczął. Sprawdzamy, kiedy do serwisu trafią kolejne odcinki serialu z Alanem Ritchsonem w roli głównej.
Przyznam, że początkowo do "Reachera" mnie niespecjalnie ciągnęło. Wydawało mi się, że formuła na zasadzie "umięśniony protagonista walczy ze złoczyńcami" się wyczerpała. Okazało się jednak inaczej, a Prime Video strzeliło w dziesiątkę, pozwalając widzom poznać z nowej strony Jacka Reachera, m.in. dzięki świetnej interpretacji postaci ze strony Alana Ritchsona. Na przestrzeni dotychczasowych sezonów "Reacher" stał się nie tylko serialem skupionym na efektownych scenach walki, ale zwłaszcza na intrygach, najczęściej z udziałem wysoko postawionych osób w służbach czy instytucjach. 4. sezon dzielnie podąża tym tropem.
Reacher, sezon 4 - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram premier
Reacher (Alan Ritchson), jak to on, jest w trakcie samotnej podróży po Ameryce. Gdy jedzie metrem, dostrzega dziwnie zachowującą się kobietę. Gdy próbuje jej pomóc, ta na jego oczach odbiera sobie życie. Wkrótce wokół sprawy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a główny bohater, znany z tego, że nie odpuszcza, zagłębia się w temat, odkrywa szerokie powiązania na wysokim szczeblu i - co absolutnie naturalne - zamierza stanąć twarzą w twarz z autorami intrygi i wymierzyć sprawiedliwość.
Trzeba przyznać, że Prime Video zaserwowało subskrybentom sporą gratkę - od 12 sierpnia w serwisie można bowiem obejrzeć aż trzy pierwsze odcinki nowej odsłony "Reachera". To jednak nie jest nowy zabieg - dzieje się tak od 2. sezonu. Następne epizody "czwórki" będą emitowane na Prime Video w ramach cotygodniowego cyklu. Biorąc pod uwagę, że łącznie doczekamy się ośmiu odcinków, prosta matematyka pozwala na wniosek, że wakacje z Reacherem potrwają do połowy września.
Harmonogram premier odcinków 4. sezonu "Reachera":
- Odcinek 1 - Miasto braterskiej miłości - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - Walka w klatce - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - Jeden mały krok - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 4 - Noże i odłamki - 19 sierpnia
- Odcinek 5 - Most - 26 sierpnia
- Odcinek 6 - A to pech - 2 września
- Odcinek 7 - Głosuj na Sampsona - 9 września
- Odcinek 8 - Cięcie - 16 września
Oprócz Alana Ritchsona, w obsadzie serialu zobaczymy m.in. Sydelle Noel (Tamara Green), Agnez Mo (Lila Hoth), Christophera Marquette'a (Jacob Merrick), Kevina Corrigana (Shaun Docherty), czy Marca Blucasa (John Sampson).
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.