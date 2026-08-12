Kiedy kolejne odcinki Reachera? Harmonogram 4. sezonu

Przyznam, że początkowo do "Reachera" mnie niespecjalnie ciągnęło. Wydawało mi się, że formuła na zasadzie "umięśniony protagonista walczy ze złoczyńcami" się wyczerpała. Okazało się jednak inaczej, a Prime Video strzeliło w dziesiątkę, pozwalając widzom poznać z nowej strony Jacka Reachera, m.in. dzięki świetnej interpretacji postaci ze strony Alana Ritchsona. Na przestrzeni dotychczasowych sezonów "Reacher" stał się nie tylko serialem skupionym na efektownych scenach walki, ale zwłaszcza na intrygach, najczęściej z udziałem wysoko postawionych osób w służbach czy instytucjach. 4. sezon dzielnie podąża tym tropem.

Reacher, sezon 4 - kiedy kolejne odcinki? Harmonogram premier

Reacher (Alan Ritchson), jak to on, jest w trakcie samotnej podróży po Ameryce. Gdy jedzie metrem, dostrzega dziwnie zachowującą się kobietę. Gdy próbuje jej pomóc, ta na jego oczach odbiera sobie życie. Wkrótce wokół sprawy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a główny bohater, znany z tego, że nie odpuszcza, zagłębia się w temat, odkrywa szerokie powiązania na wysokim szczeblu i - co absolutnie naturalne - zamierza stanąć twarzą w twarz z autorami intrygi i wymierzyć sprawiedliwość.

Trzeba przyznać, że Prime Video zaserwowało subskrybentom sporą gratkę - od 12 sierpnia w serwisie można bowiem obejrzeć aż trzy pierwsze odcinki nowej odsłony "Reachera". To jednak nie jest nowy zabieg - dzieje się tak od 2. sezonu. Następne epizody "czwórki" będą emitowane na Prime Video w ramach cotygodniowego cyklu. Biorąc pod uwagę, że łącznie doczekamy się ośmiu odcinków, prosta matematyka pozwala na wniosek, że wakacje z Reacherem potrwają do połowy września.

Harmonogram premier odcinków 4. sezonu "Reachera":

Odcinek 1 - Miasto braterskiej miłości - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - Walka w klatce - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - Jeden mały krok - dostępny do obejrzenia

Odcinek 4 - Noże i odłamki - 19 sierpnia

Odcinek 5 - Most - 26 sierpnia

Odcinek 6 - A to pech - 2 września

Odcinek 7 - Głosuj na Sampsona - 9 września

Odcinek 8 - Cięcie - 16 września

Oprócz Alana Ritchsona, w obsadzie serialu zobaczymy m.in. Sydelle Noel (Tamara Green), Agnez Mo (Lila Hoth), Christophera Marquette'a (Jacob Merrick), Kevina Corrigana (Shaun Docherty), czy Marca Blucasa (John Sampson).

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