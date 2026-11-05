Nowość znokautowała użytkowników Prime Video. Tracicie życie, jeśli jej nie oglądacie

Przedstawiona w "Najwspanialszym" historia Muhammada Aliego rozpoczyna się tuż po zdobyciu przez niego złotego medalu na igrzyskach olimpijskich 1960 roku. Znany jeszcze wtedy jako Cassius Clay bokser obiera sobie za cel zdobycie tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. Nie jest to łatwe. Główny bohater musi się bowiem mierzyć nie tylko z przeciwnikami na ringu, ale też z ciężarem nagłej sławy, wątpliwościami i napiętą sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych.

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Właśnie ten emocjonalny i społeczny wymiar "Najwspanialszego" zdążył już porwać krytyków. Na Rotten Tomatoes serial ma 91 proc. pozytywnych recenzji. Nie bierze się to znikąd. Widzowie też serial Prime Video zachwalają. Zaraz po jego premierze na platformie Amazona, która miała miejsce w minioną środę, 4 listopada, w mediach społecznościowych zaroiło się od entuzjastycznych opinii.

"NAJWSPANIALSZEGO" OBEJRZYSZ NA:

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Najwspanialszy - opinie o nowym serialu Prime Video

Użytkownicy Prime Video przyznają co prawda, że początkowo podeszli do "Najwspanialszego" sceptycznie. Szybko jednak ich do siebie przekonał. Ba! Powalił ich na deski. Twierdzą, że to serial, który naprawdę trzeba znać.

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No dobra, początkowo byłem sceptycznie nastawiony, ale gra aktorska w "Najwspanialszym" jest do tej pory wspaniała. Jaalen Best nadaje własny charakter Muhammadowi Aliemu i trafia swoją rolą w punkt



Zacząłem oglądać "Najwspanialszego" na Prime Video. To biografia Muhammada Aliego. Bardzo DOBRA. Byłem początkowo sceptycznie nastawiony do scenariusza, ale teraz się wciągnąłem!! Bravo!!



Jeśli macie subskrypcję Prime Video i nie oglądacie "Najwspanialszego", coś jest z wami nie tak - czytamy na X (dawny Twitter).

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Jeśli wierzyć przywołanym wpisom, z Polakami jest coś nie tak. Chyba tracimy życie, skoro "Najwspanialszego" nie widać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Trzeba jednak oddać nam sprawiedliwość, że biografia Muhammada Aliego dopiero się pojawiła na platformie Amazona. Za chwilę może ją odkryjemy i spędzimy z nią całkiem sporo czasu.

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W przypadku "Najwspanialszego" Prime Video nie rozmienia się na drobne. Wrzucił od razu wszystkie odcinki. Jest ich osiem i według przywołanych wpisów są tak fascynujące, że ogląda się je ciurkiem.

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