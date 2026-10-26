Koniec Reachera, jakiego znamy. Twórca mówi "dość"
Lee Child stworzył bohatera, którego pokochali czytelnicy na całym świecie. Od 1997 roku konsekwentnie dostawaliśmy od niego kolejne przygody Jacka Reachera. Teraz pisarz mówi dość. Nie przeczyta nawet szkicu nowej książki.
"Reacher" od ładnych paru lat święci triumfy na Prime Video. Niedawno oglądaliśmy 4. sezon hitowego serialu akcji, a platforma Amazona zdążyła go już przedłużyć o dwa kolejne. Legenda byłego żandarma wojskowego, który przemierza Stany Zjednoczone i zaprowadza sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie jej brakuje, wciąż trwa. Ale jej korzenie sięgają jeszcze lat 90. Bo głównego bohatera poznaliśmy w 1997 roku, kiedy to na półki trafił "Poziom śmierci" Lee Childa.
Jack Reacher jest już z nami blisko 30 lat. Lee Child regularnie dostarcza nowych przygód uwielbianego przez czytelników na całym świecie bohatera. Zapoczątkowana przez pisarza seria doczekała się już 31 książek, z czego ostatnia "Chain Reaction" ukazała się dopiero przed chwilą i nawet nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia.
Reacher - autor nie będzie pisał kolejnych książek
Od 2020 roku Lee Child pisze kolejne książki o Jacku Reacherze wraz z młodszym bratem Andrew Childem. Teraz w pełni postanowił przekazać mu pałeczkę. W wywiadzie dla Collidera przyznaje, że nie będzie już pracował przy nadchodzących odsłonach literackiej serii. Nawet nie zajrzy do szkicu najnowszej części. Powód? Andrew trzyma go w sekrecie.
Uważam, że to fair. Kiedy ja pisałem, też nie lubiłem czegokolwiek pokazywać komukolwiek. I ogólnie tego nie robiłem, bo mój styl kontynuowany teraz przez Andrew opiera się na improwizacji. Nie ma planu, nie ma większej wizji. Nie możesz powiedzieć: tak właśnie będzie. Nie wiemy tego. Będzie czym będzie i dopóki nie zostanie ukończona, nie dowiem się nawet o czym jest. (...) Przeczytam dopiero wtedy, gdy wydawca dostanie całość i zrobię to z ciekawości
- mówi Lee Child w przywołanym wywiadzie.
Lee Child przyznaje, że jest gotowy pomóc bratu, kiedykolwiek będzie taka potrzeba. Nie żegna się przy tym z Jackiem Reacherem całkowicie, bo zamierza pozostać w ekipie "Reachera" od Prime Video, przy którym pełni rolę producenta wykonawczego.
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