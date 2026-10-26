Koniec Reachera, jakiego znamy. Twórca mówi "dość"

"Reacher" od ładnych paru lat święci triumfy na Prime Video. Niedawno oglądaliśmy 4. sezon hitowego serialu akcji, a platforma Amazona zdążyła go już przedłużyć o dwa kolejne. Legenda byłego żandarma wojskowego, który przemierza Stany Zjednoczone i zaprowadza sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie jej brakuje, wciąż trwa. Ale jej korzenie sięgają jeszcze lat 90. Bo głównego bohatera poznaliśmy w 1997 roku, kiedy to na półki trafił "Poziom śmierci" Lee Childa.

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Jack Reacher jest już z nami blisko 30 lat. Lee Child regularnie dostarcza nowych przygód uwielbianego przez czytelników na całym świecie bohatera. Zapoczątkowana przez pisarza seria doczekała się już 31 książek, z czego ostatnia "Chain Reaction" ukazała się dopiero przed chwilą i nawet nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia.

Reacher - autor nie będzie pisał kolejnych książek

Od 2020 roku Lee Child pisze kolejne książki o Jacku Reacherze wraz z młodszym bratem Andrew Childem. Teraz w pełni postanowił przekazać mu pałeczkę. W wywiadzie dla Collidera przyznaje, że nie będzie już pracował przy nadchodzących odsłonach literackiej serii. Nawet nie zajrzy do szkicu najnowszej części. Powód? Andrew trzyma go w sekrecie.

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Uważam, że to fair. Kiedy ja pisałem, też nie lubiłem czegokolwiek pokazywać komukolwiek. I ogólnie tego nie robiłem, bo mój styl kontynuowany teraz przez Andrew opiera się na improwizacji. Nie ma planu, nie ma większej wizji. Nie możesz powiedzieć: tak właśnie będzie. Nie wiemy tego. Będzie czym będzie i dopóki nie zostanie ukończona, nie dowiem się nawet o czym jest. (...) Przeczytam dopiero wtedy, gdy wydawca dostanie całość i zrobię to z ciekawości - mówi Lee Child w przywołanym wywiadzie.

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Lee Child przyznaje, że jest gotowy pomóc bratu, kiedykolwiek będzie taka potrzeba. Nie żegna się przy tym z Jackiem Reacherem całkowicie, bo zamierza pozostać w ekipie "Reachera" od Prime Video, przy którym pełni rolę producenta wykonawczego.

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