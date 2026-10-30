Najlepsze sci-fi Prime Video robi wielki krok naprzód. Co będzie dalej?

"Fallout" zadebiutował jeszcze w 2024 roku. Adaptacja popularnej gry wideo z miejsca stała się hitem. I to jeszcze jakim. Produkcja okazała się drugim najchętniej oglądanym serialem oryginalnym Prime Video wszech czasów. Użytkownicy platformy Amazona częściej sięgali jedynie po "Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy".

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Przy takim sukcesie nic dziwnego, że Prime Video postanowiło hitowy serial science fiction kontynuować. 2. sezon dostalismy w grudniu zeszłego roku. Ale! Jeszcze przed jego premierą wiedzieliśmy, że na tym się "Fallout" nie skończy. Platforma Amazona zdecydowała się zamówić kolejną odsłonę, do której zdjęcia właśnie trwają. Ich ważna część dobiegła jednak końca.

"FALLOUTA" OBEJRZYSZ NA:

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Fallout - co z 3. sezonem sci-fi od Prime Video?

Zdjęcia do 3. sezonu "Fallouta" rozpoczęły się w czerwcu. Teraz Walton Goggins, który wciela się w Ghula (ulubieńca widzów) poinformował w mediach społecznościowych, że jego praca na planie dobiegła końca. Na ten moment pożegnał się więc z charakteryzacją, której wymagało wcielanie się w jego bohatera.

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Właśnie ściągnąłem to po raz ostatni... Sezon 3... Cholera, było dobrze. Życzę sobie, żeby ta droga czy ta piosenka nigdy się nie skończy. Będą za tobą tęsknił Kalifornio... Do następnego - czytamy w opisie udostępnionego na Instagramie wideo.

Oczywiście, nie jest wykluczone, że Walton Goggins zaraz na nowo będzie musiał zmienić się w Ghula na potrzeby dokrętek. To się okaże.

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Choć Walton Goggins na razie odpoczywa od science fiction Prime Video, zdjęcia do 3. sezonu "Fallouta" wciąż trwają. Koniec realizacji scen z tak ważną postacią jak Ghul oznacza jednak, że produkcja dobiega końca. Kiedy więc dostaniemy nowe odcinki?

3. sezon "Fallouta" nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Możemy się go jednak spodziewać w przyszłym roku. Prawdopodobnie w okolicach wakacji.

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