Friz i Wersow w Prime Video. Ruszą w podróż kamperem do USA

Uniwersum Ekipy stale się rozrasta. Po rozpadzie oryginalnej grupy jej założyciel Karol "Friz" Wiśniewski rozpoczął ekspansję w internecie, tworząc takie projekty jak Genzie czy Baza, która wyrosła z programu "Twoje 5 Minut", a także "Mafię IRL" na podstawie popularnej gry. Do tego dochodzą koncerty w ramach Festiwalu Ekipy, lody Ekipy, kinowe filmy "100 dni do matury" czy animacje dla dzieci wzorowane na psach youtubera, "Cloudy & Stormy".

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Jakiś czas temu Friz i jego żona Weronika "Wersow" Wiśniewska postanowili podbić kina nowym projektem, wypuszczając film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Produkcja dokumentalna, która koncentruje się na sekretnym ślubie influencerów, nie została ciepło przyjęta przez widzów. Jak będzie z najnowszym projektem pary, czyli "Friz i Wersow. W drodze"? O czym właściwie opowie serial? Oto wszystko, co wiemy na ten temat.

Friz i Wersow. W drodze to nowy serial od Prime Video. Kiedy premiera?

"Friz i Wersow. W drodze" to serial dokumentalny o tytułowych influencerach, którzy po latach internetowej kariery wchodzą w nowy etap życia. Teraz są już rodzicami dwójki dzieci i próbują odnaleźć równowagę między życiem rodzinnym, swoim związkiem i pracą. Punktem wyjścia produkcji jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu odnowienia przysięgi małżeńskiej w Las Vegas. Z drugiej strony widzowie będą mogli zapoznać się z ich codziennością w Polsce, a także z przeszłością związaną z czasami Ekipy i początkach znajomości Friza i Wersow.

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Wersow i Friz. Fot. materiały prasowe Prime Video

W serialu pojawią się również osobiste wywiady Karola i Weroniki, które sprowokują szczere i nierzadko trudne rozmowy. Para będzie musiała wyjść ze swojej strefy komfortu, aby pokazać, że ich życie jest tylko z pozoru lekkie i rozrywkowe. W rzeczywistości na co dzień oboje muszą mierzyć się z problemami w życiu prywatnym i zawodowym. Połączenie intymności dokumentu z rozrywką sprawi, że widzowie będą mogli otrzymać pełny obraz swoich idoli, którzy w codziennej rzeczywistości często ukrywają swoje prawdziwe emocje.

Serial "Friz i Wersow. W drodze" zadebiutuje w Prime Video 18 listopada. Produkcja będzie składa się z 6 odcinków:

"Kim jesteście?" - odcinek skupi się na tym, kim są oraz z czego zasłynęli Friz i Wersow. Pierwszy epizod pokaże, jak para, która niedawno powitała swoje drugie dziecko, przygotowuje się do swojej amerykańskiej podróży kamperem. "Droga na szczyt" - odcinek drugi opowie, w jaki sposób influencerzy zyskali sławę oraz jak popularność wpłynęła na ich relację. Ujawnią również o presji, która dotyczy bycia jednocześnie małżeństwem, rodzicami oraz partnerami w pracy. "Kryzysy" - w tym odcinku Friz i Wersow porozmawiają o trudnych momentach w swojej historii i konfliktach, a także przyjaźniach, które nie przetrwały próby czasu. "Przeżyj dzień jak ja" - w kolejnym epizodzie Friz i Wersow zamienią się rolami na 24 godziny. Eksperyment miał być zabawny, a ostatecznie stał się motorem do rozmowy na temat cierpliwości, empatii i wzajemnego zrozumienia. "Lekcja emocji" - ten odcinek pokaże, jak Friz przygotowuje dla żony romantyczną piosenkę w ramach prezentu urodzinowego. Stanie się to pretekstem do dyskusji na temat okazywania miłości. "Nowy rozdział" - w finałowym odcinku influencerzy odnowią swoją przysięgę małżeńską w Las Vegas, aby w ten symboliczny rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Ta ceremonia w niczym nie będzie przypominała tradycyjnego ślubu.

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Serial "Friz i Wersow. W drodze" dla Prime Video wyprodukowali Papaya Films i Kacper Sawicki. Showrunnerami produkcji są Magdalena Ignatowicz-Salska i Jan Dybus, a za reżyserię odpowiada Jan Dybus. Rolę producenta wykonawczego pełni Szymon Ziegler. Autorką zdjęć jest Barbara Kai Kaniewska. W programi wystąpili Karol "Friz" Wiśniewski oraz Weronika "Wersow" Wiśniewska, a także ich przyjaciele.

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