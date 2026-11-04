Friz i Wersow w Prime Video. Ruszą w podróż kamperem do USA
"Friz i Wersow. W drodze" to nowy serial od Prime Video, który skupia się na tytułowych influencerach i youtuberach. Widzowie będą mogli za jego sprawą wyruszyć w podróż przez życie Karola i Weroniki, zagłębiając się w ich życie rodzinne i pracę. Pretekstem do opowieści jest wyprawa do Las Vegas, gdzie bohaterowie produkcji odnowią przysięgę małżeńską.
Uniwersum Ekipy stale się rozrasta. Po rozpadzie oryginalnej grupy jej założyciel Karol "Friz" Wiśniewski rozpoczął ekspansję w internecie, tworząc takie projekty jak Genzie czy Baza, która wyrosła z programu "Twoje 5 Minut", a także "Mafię IRL" na podstawie popularnej gry. Do tego dochodzą koncerty w ramach Festiwalu Ekipy, lody Ekipy, kinowe filmy "100 dni do matury" czy animacje dla dzieci wzorowane na psach youtubera, "Cloudy & Stormy".
Jakiś czas temu Friz i jego żona Weronika "Wersow" Wiśniewska postanowili podbić kina nowym projektem, wypuszczając film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Produkcja dokumentalna, która koncentruje się na sekretnym ślubie influencerów, nie została ciepło przyjęta przez widzów. Jak będzie z najnowszym projektem pary, czyli "Friz i Wersow. W drodze"? O czym właściwie opowie serial? Oto wszystko, co wiemy na ten temat.
Friz i Wersow. W drodze to nowy serial od Prime Video. Kiedy premiera?
"Friz i Wersow. W drodze" to serial dokumentalny o tytułowych influencerach, którzy po latach internetowej kariery wchodzą w nowy etap życia. Teraz są już rodzicami dwójki dzieci i próbują odnaleźć równowagę między życiem rodzinnym, swoim związkiem i pracą. Punktem wyjścia produkcji jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu odnowienia przysięgi małżeńskiej w Las Vegas. Z drugiej strony widzowie będą mogli zapoznać się z ich codziennością w Polsce, a także z przeszłością związaną z czasami Ekipy i początkach znajomości Friza i Wersow.
W serialu pojawią się również osobiste wywiady Karola i Weroniki, które sprowokują szczere i nierzadko trudne rozmowy. Para będzie musiała wyjść ze swojej strefy komfortu, aby pokazać, że ich życie jest tylko z pozoru lekkie i rozrywkowe. W rzeczywistości na co dzień oboje muszą mierzyć się z problemami w życiu prywatnym i zawodowym. Połączenie intymności dokumentu z rozrywką sprawi, że widzowie będą mogli otrzymać pełny obraz swoich idoli, którzy w codziennej rzeczywistości często ukrywają swoje prawdziwe emocje.
Serial "Friz i Wersow. W drodze" zadebiutuje w Prime Video 18 listopada. Produkcja będzie składa się z 6 odcinków:
- "Kim jesteście?" - odcinek skupi się na tym, kim są oraz z czego zasłynęli Friz i Wersow. Pierwszy epizod pokaże, jak para, która niedawno powitała swoje drugie dziecko, przygotowuje się do swojej amerykańskiej podróży kamperem.
- "Droga na szczyt" - odcinek drugi opowie, w jaki sposób influencerzy zyskali sławę oraz jak popularność wpłynęła na ich relację. Ujawnią również o presji, która dotyczy bycia jednocześnie małżeństwem, rodzicami oraz partnerami w pracy.
- "Kryzysy" - w tym odcinku Friz i Wersow porozmawiają o trudnych momentach w swojej historii i konfliktach, a także przyjaźniach, które nie przetrwały próby czasu.
- "Przeżyj dzień jak ja" - w kolejnym epizodzie Friz i Wersow zamienią się rolami na 24 godziny. Eksperyment miał być zabawny, a ostatecznie stał się motorem do rozmowy na temat cierpliwości, empatii i wzajemnego zrozumienia.
- "Lekcja emocji" - ten odcinek pokaże, jak Friz przygotowuje dla żony romantyczną piosenkę w ramach prezentu urodzinowego. Stanie się to pretekstem do dyskusji na temat okazywania miłości.
- "Nowy rozdział" - w finałowym odcinku influencerzy odnowią swoją przysięgę małżeńską w Las Vegas, aby w ten symboliczny rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Ta ceremonia w niczym nie będzie przypominała tradycyjnego ślubu.
Serial "Friz i Wersow. W drodze" dla Prime Video wyprodukowali Papaya Films i Kacper Sawicki. Showrunnerami produkcji są Magdalena Ignatowicz-Salska i Jan Dybus, a za reżyserię odpowiada Jan Dybus. Rolę producenta wykonawczego pełni Szymon Ziegler. Autorką zdjęć jest Barbara Kai Kaniewska. W programi wystąpili Karol "Friz" Wiśniewski oraz Weronika "Wersow" Wiśniewska, a także ich przyjaciele.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Uczestnicy Mafii IRL odbierają telefony. O co w tym chodzi?
- Czy będzie 6. sezon Mafii IRL? Friz ujawnił, co dalej
- Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
- Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
- Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.