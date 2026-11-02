Polacy rzucili się na postapo od Amazona. Film króluje w streamingu

Gdy myślę o kinie spod znaku zombie, do głowy przychodzi mi seria "28" od Danny'ego Boyle'a i Alexa Garlanda lub "World War Z" z Bradem Pittem. To wszystko zalicza się do kinowych hitów, natomiast streaming też pokazał, że potrafi tworzyć osadzone w "zombie realiach", dobre kino - samo Prime Video wypuściło kilka miesięcy temu na polskim rynku "Wyspę umarłych" z Daisy Ridley. W 2024 roku, premierę miała "Apokalipsa Z: Początek końca" - hiszpański thriller, którego bohaterowie próbują przetrwać rozszerzającą się na cały świat pandemię, w ramach której zarażeni stają się agresywnymi stworzeniami. Teraz film powrócił z kolejną odsłoną i zrobił to z hukiem.

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Apokalipsa Z doczekała się sequela. Ten właśnie podbija Prime Video

W poprzednim filmie, wyreżyserowanym przez Carlesa Torrensa, fabuła koncentrowała się na postaci Manela (Francisco Ortiz), który po tragicznej śmierci żony żył w izolacji, a w obliczu rozprzestrzeniania się wirusa próbuje ponownie połączyć się z rodziną, zanim będzie za późno. Mający miejsce dwa lata po premierze "jedynki" sequel, "Apokalipsa Z: Nowy Świat" (również autorstwa Torrensa), rozgrywa się na Wyspach Kanaryjskich, które stały się rządzonym przez żołnierzy ostatnim bastionem bezpieczeństwa i obrony przed "wirusowym" zagrożeniem. Jednym z głównych bohaterów jest Roberto (Carlos Alcaide), który dołącza do zespołu, kierując się nie do końca jasnymi intencjami. Niebezpieczna operacja szybko przeradza się w desperacką walkę o przetrwanie.

kadr z filmu "Apokalipsa Z: Nowy Świat"

Na Prime Video trwa obecnie dość mocny ścisk w rankingach oglądalności - znajdziemy tam zarówno mocno gwiazdorskie tytuły "pochodzące" z kin, jak i te bezpośrednio mające premierę w streamingu. Wśród najpopularniejszych filmów w Prime Video znajdują się m.in. "Iluzja 3", "The Love Hypothesis", "Ali G: Kto ja jezdem?", "Plan doskonały", "Miłość twojego życia", czy "Backrooms. Bez wyjścia". Wszystkie te tytuły przegrywają z "Apokalipsą Z: Nowym Światem", która w tej chwili jest najchętniej oglądanym przez Polaków filmem spośród tych dostępnych w Prime Video.

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Oczywiście, należy mieć na uwadze również to, że niektóre z tych filmów trafiły do oferty platformy już jakiś czas temu ("Iluzja 3", "Miłość twojego życia"), ale niektóre zostały dołączone zaledwie kilka dni temu - tyczy się to m.in. "Backrooms" czy "Aliego G". Zdaje się jednak, że widzowie cenią sobie bardziej właśnie ten film z pogranicza thrillera i kina akcji osadzonego w świecie zdominowanym przez zombie. Trudno ich za to winić, bowiem tego typu historie praktycznie zawsze wciągają, niezależnie od końcowego efektu. Biorąc pod uwagę pierwsze komentarze i opinie, ten chyba nie jest tak obezwładniająco wspaniały, ale wystarcza, by widz zaangażował się w to, co ogląda.

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