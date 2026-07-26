Netflix kończy lipiec wyczekiwanym serialem. To historia na faktach

Mówi się, że koniec jednej rzeczy, bywa początkiem następnej. W przypadku repertuarów platform streamingowych słowa te można nieco zrekonstruować, przez co wyszłoby stwierdzenie "koniec starego tygodnia jest początkiem oferty na nowy tydzień". Netflix ma kilka asów w rękawie, ale to zwłaszcza jeden budzi największe emocje, które znajdą ujście lada moment.

Netflix - co obejrzeć?

30 lipca, tj. w czwartek, w ofercie Netfliksa znajdzie się "Zamach nad Lockerbie" - serial, którego fabuła oparta jest na rzeczywistej katastrofie z 21 grudnia 1988 roku. Wówczas, Boeing 747, lecący w ramach transatlantyckiego lotu z Frankfurtu do Detroit z przesiadką w Londynie i Nowym Jorku, po godzinie 19:00 został zniszczony wskutek wybuchu podczas lotu nad szkockim miastem Lockerbie. Wskutek tej tragedii zginęło 259 osób - wszyscy pasażerowie (243) oraz załoga (16). Wskutek rozbicia się samolotu na terenach zabudowanych, 11 mieszkańców miasteczka poniosło śmierć, co sprawiło, że łączna liczba ofiar zamachu wynosi 270.

Co ciekawe, nie mamy tu do czynienia z nowością stworzoną bezpośrednio przez Netfliksa - to serial BBC One, który w Wielkiej Brytanii wyemitowano w 2025 roku. Teraz czerwono-czarna platforma pokaże go masowemu widzowi. Centralnymi postaciami serialu są m.in. sierżant Ed McCusker (Connor Swindells), policjant z wydziału kryminalnego z Glasgow, który jest jednym z pierwszych stróżów prawa na miejscu zbrodni. Oprócz dojścia do prawdy o tej tragedii, bohater, wraz z sierżantem Johnem Orrem (Peter Mullan), będą musieli stawić czoło także zewnętrznym siłom w postaci Amerykanów oraz Brytyjczyków, którzy próbują narzucić swoją władzę nad śledztwem. Poniżej można zobaczyć zwiastun serialu:

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z produkcją łączącą dramat oraz kryminał - z jednej strony jako widzowie będziemy obserwować zmagania śledczych poszukujących przyczyn tragedii, z drugiej zaś - staniemy się świadkami tego, jak rodziny ofiar (nie) będą radzić sobie z traumą, która spadła na nich w sposób nagły i niewyobrażalny. "Zamach nad Lockerbie" to historia podzielona na sześć odcinków, bogata w całkiem solidne nazwiska - główną rolę gra wspomniany Connor Swindells, zdolny aktor, który wybił się dzięki roli Adama w "Sex Education", by później wziąć udział w takich projektach jak "Barbie", "Wilhelm Tell", czy "Mocny temat". W obsadzie znaleźli się również inni aktorzy gwarantujacy niezły poziom - m.in. Eddie Marsan ("Back to Black. Historia Amy Winehouse", "Ray Donovan"), Patrick J. Adams ("W garniturach"), Peter Mullan ("Władca Pierścieni: Pierścienie władzy", "Westworld") czy Phyllis Logan ("Downton Abbey").

Warto również dodać, że to kolejny już fabularny serial poświęcony katastrofie nad Lockerbie. W ubiegłym roku na SkyShowtime widzowie mogli oglądać "Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy". Wówczas Colin Firth wcielał się w Jima Swire'a - lekarza i ojca jednej z ofiar, który desperacko walczy o prawdę i sprawiedliwość. "Zamach nad Lockerbie" to jednak produkcja zupełnie inna - i miejmy nadzieję, że porównywalnie dobra.

Netflix: lista nowości na nowy tydzień

Jaskiniowiec z Kalifornii 28/7/2026

Ostatni projekt 29/7/2026

Wściekłość 29/7/2026

Zamach nad Lockerbie 30/7/2026

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