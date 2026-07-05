Netflix zrobił remake kultowego westernu. Będziecie oglądać jak wasi starzy

Netflix zmienił seriale. To oczywiście był proces, który trwał od dłuższego czasu. Aczkolwiek to właśnie dzięki streamingowemu gigantowi premium stało się standardem. Przyzwyczailiśmy się już, że produkcje odcinkowe nie odbiegają jakościowo od filmów kinowych. Epizodów może jest mniej, ale głównie po to, żebyśmy mogli zarywać nocki dla całych sezonów, gdy wciągniemy się w jakąś narracyjnie skomplikowaną intrygę najlepiej podaną z wykorzystaniem oniemiających efektów specjalnych.



Bo tak, Netflix karmi nas "Stranger Things", "Wiedźminami", "Problemami trzech ciał" i innymi rozbuchanymi produkcyjnie i budżetowo serialami. Liczy się w nich widowiskowość, tempo i efekciarstwo. Ale ileż można? Czasami trzeba przecież odpocząć. Dlatego streamingowy gigant rozwija też katalog bardziej komfortowych produkcji, takich przy których można odpocząć od codziennego biegu i się zatracić w prostej, relatywnie taniej, podnoszącej na duchu opowieści.

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Netflix - co obejrzeć?

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają takie bezpieczne produkcje. Namiętnie oglądają kolejne sezony "Virgin River" czy "Słodkich magnolii". A teraz platforma szykuje się do wypuszczenia swojej wersji ultymatywnego serialu komfortowego. Za chwilę w serwisie pojawi się bowiem nowy "Domek na prerii", którego pierwowzór uznawany jest za modelowy przykład comfort TV.

Pierwsza adaptacja cyklu książek Laury Ingalls Wilde zadebiutowała w telewizji jeszcze w 1974 roku. "Domek na prerii" nie schodził z małych ekranów przez dziewięć długich lat. Doczekał się w tym czasie dziewięciu sezonów, które składają się łącznie z ponad 200 odcinków. To był hit. Tak w Stanach Zjednoczonych jak Europie. Dlatego wszędzie na świecie był potem powtarzany, aby kolejne pokolenia widzów mogły się w tym fenomenie zakochać.

Serio! Zapytajcie swoich dziadków, swoich rodziców, a na pewno z nostalgiczną łezką w oku, opowiedzą wam, jak swego czasu siadali przed telewizorem, aby przenieść się do Ameryki XIX wieku i poznać kolejne perypetie rodziny Ingallsów. Bo choć akcja rozgrywa się w czasach Dzikiego Zachodu, w "Domku na prerii" nie chodzi o serwowanie kolejnych westernowych atrakcji - pościgów, rewolwerowych pojedynków. Serial przedstawia losy osadników, ich codzienne życie, sposób, w jaki budują wspólnotę.

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Netflix chce oczywiście opowiedzieć historię "Domku na prerii" na nowo, ale jednocześnie zamierza oddać to poczucie komfortu, jakie towarzyszyło oglądaniu oryginalnego serialu. Inaczej robienie takiej produkcji nie miałoby sensu. Jak ma być hit, to musi być podobnie. A streamingowy gigant jest pewien, że w tym wypadku nostalgia zdziała cuda. Inaczej nie wierzyłby tak mocno w nadchodzącą produkcję.

Nowy "Domek na prerii" zadebiutuje na Netfliksie w najbliższy czwartek, 9 lipca. Wtedy to dostaniemy osiem odcinków serialu i będziemy czekać na kolejne. Bo już wiadomo, że one się pojawią. Platforma jeszcze w marcu zamówiła 2. sezon. Jakby z góry zdawała sobie sprawę, że to produkcja, która połączy pokolenia i będziemy ją oglądać całymi rodzinami. Raczej inaczej być nie może.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.