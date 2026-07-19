Netflix zawróci wam w głowie. Ma mocne karty na nowy tydzień

Nie ma co owijać w bawełnę - Netflix radzi sobie ostatnio naprawdę solidnie. "Domek na prerii" okazał się całkiem dobrze przyjętym hitem platformy, ale nie on jedyny. Widzowie mogą również już oglądać "Hawka" - nowy serial z Willem Ferrellem, który wciela się w legendarnego golfistę, chcącego udowodnić, że mimo schyłku jego kariery, jest w stanie odejść z hukiem i wygrać turniej. Zadbano też o uwagę młodszej widowni, która doczekała się filmu i zarazem kontynuacji słynnego serialu - "Heartstopper Forever". To produkcje, które opanowały Netfliksa w ubiegłym tygodniu, a co nas czeka w nowym?

Netflix - co obejrzeć?

Utarło się, że to HBO Max jest mistrzem w serwowaniu widzom thrillerów czy historii z dreszczem, ale Netflix od dawna silnie walczy, by to miano przypadało również i jemu. To właśnie na czerwono-czarnej platformie mają premiery adaptacje książek Harlana Cobena oraz inne produkcje nastawione na to, by zamieszać widzom w głowach.

Jedną z nich jest hiszpański tytuł, który 24 lipca znajdzie się w ofercie Netfliksa. Mowa o "Podejrzliwych", filmie wyreżyserowanym przez mającego doświadczenie we współpracy z serwisem Rogera Guala ("Gangi Galicji", "Fanatico"). Produkcja ta opowiada historię Ruth (Stephanie Magnin) - 30-letniej kobiety, która od lat żyje w stanie silnego konfliktu ze swoją rodziną. Decyduje się jednak na powrót do domu w momencie, gdy dowiaduje się o zagadkowej, tajemniczej śmierci matki. Na miejscu spotyka ojca Martina (Jose Coronado), którego zachowanie jest co najmniej dziwne - mężczyzna stał się zgorzkniały, agresywny, obsesyjny i nieprzewidywalny. Ruth z czasem zaczyna coraz mocniej dopuszczać do siebie teorię, że jej matka została zamordowana, a mordercą jest nie kto inny, tylko jej ojciec.

Biorąc pod uwagę powyższy opis, powinniśmy się spodziewać intensywnego psychologicznie kina, w którym tematyka rodzinna przeplata się z kryminalną. To połączenie, które powinno podpasować subskrybentom, ale czy zaoferuje coś nowego i ciekawszego niż to, co dotychczas poznaliśmy? Czas pokaże.

Spragnieni bardziej komediowego tonu również będą mieli z czego skorzystać. Tego samego dnia, co "Podejrzliwi", na Netfliksie wylądują "72 godziny" w reżyserii Tima Story'ego, znanego z takich filmów jak "Fantastyczna Czwórka" (ta z 2005 roku), "The Pickup" czy "Prawdziwej jazdy". Ostatni z tych tytułów nie jest wymieniony bez przyczyny. Główną rolę grał w nim Kevin Hart, a w "72 godzinach" panowie znów połączą siły. Tym razem komik wcieli się w 40-letniego speca od reklamy, który przypadkiem staje się częścią szalonego wieczoru kawalerskiego dwa razy młodszych od siebie chłopaków. Co będzie dalej, można się tylko domyślać.

To jest propozycja raczej z gatunku "absurdalne i odmóżdżające'. Umówmy się - Kevin Hart ma dramatyczny talent, co udowodnił m.in. w "Ojcostwie", ale jednak jego docelowym, ulubionym kierunkiem jest komedia i nie ma co tego mu zabierać. Nadchodzący film zapowiada się jako komedia, w ramach której bohaterowie będą przeżywać odjechane przygody i pakować się w kłopoty, a zatem mamy do czynienia z idealnym, luźnym tytułem, przeznaczonym do niezobowiązującej zabawy.

Smaczku dodaje to, że do projektu została zgromadzona naprawdę intrygująca ekipa. Scenarzystami filmu są Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, twórcy serialu "Cobra Kai". W obsadzie zaś zobaczymy ciekawą mieszankę: komika Marcello Hernandeza (kultowy już Domingo z "Saturday Night Live"), Masona Goodinga (Chada z odrodzonej serii "Krzyk"), Teyanę Taylor (nominowaną do Oscara za "Jedną bitwę po drugiej"), Zacha Cherry'ego (gwiazdę "Rozdzielenia"), Michaela Mando (Skorpiona z filmów o Spider-Manie), czy legendarnego Andy'ego Garcię ("Ojciec chrzestny III", "Mamma Mia: Here We Go Again"). Z takimi żołnierzami misja musi być udana.

Jeśli ktoś zaś preferuje komedię w starym, ale jarym stylu, Netflix przygotował niespodziankę. Także 24 lipca w serwisie znajdzie się cała trylogia "Nagiej broni" z Lesliem Nielsenem w roli Franka Drebina - policjanta z Wydziału Specjalnego, tropiącego mających niecne plany złoczyńców i rozwijającego swoją relację z ukochaną Jane (Priscilla Presley). To niepowtarzalne klasyki, które choć doczekały się dobrej współczesnej kontynuacji, są przykładem najlepszej filmowej parodii wszech czasów.

Netflix: pełna lista nowości na nowy tydzień

Płonąca pułapka 20/7/2026

Łowca i Królowa Lodu 21/7/2026

Królewna Śnieżka i Łowca 21/7/2026

Jestem na tak 21/7/2026

Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor 21/7/2026

WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 3 21/7/2026

Toksyczna historia miłosna 22/7/2026

Ultimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 4 22/7/2026

Siły specjalne 22/7/2026

Windykator 23/7/2026

Kaulitz i Kaulitz: Sezon 3 23/7/2026

Ransom Canyon: Sezon 2 23/7/2026

Życie od kuchni 23/7/2026

Podejrzliwi 24/7/2026

72 godziny 24/7/2026

Naga broń 1-3 24/7/2026

Miasto duchów 24/7/2026

1941 24/7/2026

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej na Spider's Web:

Ładowanie...