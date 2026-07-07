Netflix i jego najlepsze horrory w 2026 roku. 10 strasznych filmów
Popcorn gotowy? No to czas na horror. Z subskrypcją Netfliksa miłośnicy gatunku nie mogą się nudzić. Platforma co chwilę poszerza swoją ofertę filmów i seriali grozy - zarówno oryginalnych jak i na licencji. Które tytuły w 2026 roku zmrożą wam krew w żyłach?
Jakie są najlepsze horrory na Netfliksie w 2026 roku? To zależy, co was w kinie grozy kręci. To może być duszna atmosfera, to mogą być jump scare'y, to może być przemoc, albo czarny humor. Niezależnie od preferencji w ofercie streamingowego giganta znajdziecie coś, co wpasuje się w wasz gust.
Spis treści:
- Najlepsze horrory na Netfliksie w 2026 roku
- Horrory - najlepsze filmy grozy na Netfliksie w 2026 roku
- Grzesznicy
- Ulica Strachu
- Mudborn
- W blasku ekranu
- Opiekunka
- Horrory - najlepsze seriale grozy na Netfliksie w 2026 roku
- The Boroughs
- Tu zdarzy się coś strasznego
- Chucky
- Nowy smak wiśni
- Nawiedzony dom na wzgórzu
Najlepsze horrory na Netfliksie w 2026 roku
Horrory - najlepsze filmy grozy na Netfliksie w 2026 roku:
Grzesznicy
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 137 minut
- Reżyser: Ryan Coogler
- Aktorzy: Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld
- Ocena IMDB: 7,5/10
Może i oryginalnych filmów grozy w ostatnich miesiącach Netflix nie dodawał, ale na pewno nadrabiał tytułami na licencji. Dzięki temu niedawno dostaliśmy "Grzeszników", którzy najpierw zrobili furorę w kinach, a potem na Oscarach. Wydawało się, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej za horrorami nie przepada, a tu proszę: produkcja zdobyła rekordową liczbę nominacji. Nic dziwnego. Porywa przecież aktorstwem, klimatem, muzyką i - co oczywiste - krwawymi atrakcjami.
Ulica Strachu
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyseria: Leigh Jania
- Aktorzy: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr.
- Ocena IMDB: 6,2/10
W tym wypadku chodzi nie o jeden film, a całą trylogię (zapomnijcie o czwartej części zatytułowanej "Królowa balu", która wpadła na Netfliksa w zeszłym roku). "Ulica Strachu" to adaptacja młodzieżowych horrorów R.L. Stine'a. Pierwsze trzy odsłony serii zgrabnie bawią się konwencją slashera - naśladują, przetwarzają i unowocześniają, nie zapominając przy tym, że najważniejsze są pomysłowe morderstwa. Krwi jest więc pod dostatkiem.
Mudborn
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 111 minut
- Reżyser: Meng-Ju Shieh
- Aktorzy: Yo Yang, Cecilia Choi, Derek Chang
- Ocena IMDB: 5,7/10
A skoro już o krwi mowa... W "Mudborn" też jej nie brakuje, a w dodatku występuje w towarzystwie gore. Horror bywa co prawda mocno brutalny, ale jednak bardziej skupia się na jump scare'ach, niepokojącej atmosferze i psychologicznej grozie. To mieszanka iście wybuchowa, dlatego - choć film ma swoje problemy - daje piorunujący efekt. Przykuje was przed ekran i nieco przetarga.
W blasku ekranu
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 100 minut
- Reżyseria: Jane Shoenbrun
- Aktorzy: Justice Smith, Jack Haven, Ian Foreman
- Ocena IMDB: 5,8/10
A to już propozycja dla dzieciaków lat 90. Choć wcale do najntisów nie pała entuzjazmem. Tak, "W blasku ekranu" jest nostalgiczne, ale lubi też sprawdzać, co się pod tą nostalgią kryje. Spoiler: nic dobrego. Zatracenie się w młodzieżowym serialu, oglądanym na VHS, ma tu dla Owena zgubne konsekwencje. Głównie psychiczne. Dlatego stojąca za kamerą Jane Shoenbrun nie korzysta z charakterystycznych dla gatunku atrakcji - jum scare'ów, obrzydliwości. Woli uwodzić nas hipnotyczną atmosferą, zapewniającą psychodeliczne doświadczenie, po którym podnieść się nie jest łatwo.
Opiekunka
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 85 minut
- Reżyser: McG
- Aktorzy: Samara Weaving, Judah Lewis, Robbie Amell
- Ocena IMDB: 6,4/10
Jak już was "W blasku ekranu" przetarga emocjonalnie, przyda wam się coś na poprawę humoru. "Opiekunka" sprawdzi się doskonale. W końcu gra w niej jedna z najpopularniejszych dzisiaj królowych krzyku. Samara Weaving wciela się w tytułową opiekunkę, która przewodzi jednocześnie satanistycznej sekcie. Co z tego wynika? Mnóstwo zabawnych i przy okazji krwawych sytuacji. Wychodzi diabelsko śmiesznie.
Horrory - najlepsze seriale grozy na Netfliksie w 2026 roku:
The Boroughs
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jeffrey Addiss, Will Matthews
- Aktorzy: Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare
- Ocena IMDB: 7,3/10
Trudno tę stratę przeboleć. Netflix postanowił bowiem "The Boroughs" skasować po 1. sezonie. A przecież zarówno krytycy (96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes!), jak i użytkownicy byli zachwyceni tą wybuchową mieszanką horroru i science fiction. Dosłownie wszyscy zatracili się w przygodach seniorów, którzy muszą powstrzymać pozaziemskie zagrożenie. Dalszych losów uwielbianych bohaterów już nie poznają, ale przecież zawsze mogą przypomnieć sobie dotychczasowe odcinki. I na pewno z tej możliwości skorzystają.
Tu zdarzy się coś strasznego
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórczyni: Haley Z. Boston
- Aktorzy: Camila Morrone, Adam DiMarco, Gus Birney
- Ocena IMDB: 6,8/10
Podobnie jak "The Boroughs" tak i "Tu zdarzy się coś strasznego" to serial wyprodukowany przez braci Duffer. A jak dobrze wiemy, twórcy "Stranger Things" nie chybiają. Dlatego ich nazwisko na liście płac i w tym wypadku gwarantuje znakomitą zabawę. Choć już w nieco innym stylu. Bo dostajemy opowieść o kobiecie, która musi przepracować obawy związane z nadchodzącym ślubem. Robi to oczywiście w iście horrorowy sposób.
Chucky
- Lata emisji: 2021-2024
- Liczba sezonów: 3
- Twórca: Don Mancini
- Aktorzy: Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind
- Ocena IMDB: 7,2/10
Chucky wiecznie żywy! Nie ma mocnych na lalkę opętaną przez psychopatycznego mordercę. "Chucky" to serialowy sequel oryginalnej filmowej serii horrorów, w którym co prawda wiele się zmienia, ale to, co najważniejsze pozostaje na swoim miejscu. Jest dużo humoru i pełnych inwencji zabójstw. Dlatego dostępne na Netfliksie dwa sezony produkcji ogląda się ciurkiem. Nie są to wszystkie odcinki, bo tytuł doczekał się też trzeciej odsłony. Nie wiadomo jednak kiedy, ani nawet czy w ogóle dołączy ona do swoich poprzedników na platformie.
Nowy smak wiśni
- Lata emisji: 2021
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Nick Antosca, Lenore Zion
- Aktorzy: Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange
- Ocena IMDB: 7,1/10
A to już niesłusznie zapomniany serial grozy Netfliksa, który zasłużył na zdecydowanie więcej miłości niż dostał. "Nowy smak wiśni" to wysmakowana wizualnie opowieść rozgrywająca się w latach 90. To wtedy ambitna reżyserka postanawia zrealizować film w Hollywood. Ale po drodze trafia do świata halucynacji, pełnego magii, seksu i... ach, sami musicie to sprawdzić. Na pewno się nie zawiedziecie.
Nawiedzony dom na wzgórzu
- Lata emisji: 2018
- Liczba sezonów: 1
- Twórca: Mike Flanagan
- Aktorzy: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas
- Ocena IMDB: 8,5/10
Na koniec zestawienia trochę klasyki. Bo tak już można "Nawiedzony dom na wzgórzu" określać. Cały świat oszalał przecież na punkcie serialu, gdy trafił on na Netfliksa jeszcze w 2018 roku. To dzięki niemu nazwisko odpowiadającego za produkcję Mike'a Flanagana przedarło się do zbiorowej świadomości miłośników horroru. Twórca po mistrzowsku operuje grozą, nie pozwalając widzom oderwać się od ekranu przez całe 10 odcinków.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.