Netflix i jego najlepsze horrory w 2026 roku. 10 strasznych filmów

Jakie są najlepsze horrory na Netfliksie w 2026 roku? To zależy, co was w kinie grozy kręci. To może być duszna atmosfera, to mogą być jump scare'y, to może być przemoc, albo czarny humor. Niezależnie od preferencji w ofercie streamingowego giganta znajdziecie coś, co wpasuje się w wasz gust.

Spis treści:

Najlepsze horrory na Netfliksie w 2026 roku

Horrory - najlepsze filmy grozy na Netfliksie w 2026 roku:

Grzesznicy

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 137 minut

137 minut Reżyser: Ryan Coogler

Ryan Coogler Aktorzy: Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld

Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld Ocena IMDB: 7,5/10

Może i oryginalnych filmów grozy w ostatnich miesiącach Netflix nie dodawał, ale na pewno nadrabiał tytułami na licencji. Dzięki temu niedawno dostaliśmy "Grzeszników", którzy najpierw zrobili furorę w kinach, a potem na Oscarach. Wydawało się, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej za horrorami nie przepada, a tu proszę: produkcja zdobyła rekordową liczbę nominacji. Nic dziwnego. Porywa przecież aktorstwem, klimatem, muzyką i - co oczywiste - krwawymi atrakcjami.

Ulica Strachu

Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 107 minut

107 minut Reżyseria: Leigh Jania

Leigh Jania Aktorzy: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr.

Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr. Ocena IMDB: 6,2/10

W tym wypadku chodzi nie o jeden film, a całą trylogię (zapomnijcie o czwartej części zatytułowanej "Królowa balu", która wpadła na Netfliksa w zeszłym roku). "Ulica Strachu" to adaptacja młodzieżowych horrorów R.L. Stine'a. Pierwsze trzy odsłony serii zgrabnie bawią się konwencją slashera - naśladują, przetwarzają i unowocześniają, nie zapominając przy tym, że najważniejsze są pomysłowe morderstwa. Krwi jest więc pod dostatkiem.

Mudborn

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 111 minut

111 minut Reżyser: Meng-Ju Shieh

Meng-Ju Shieh Aktorzy: Yo Yang, Cecilia Choi, Derek Chang

Yo Yang, Cecilia Choi, Derek Chang Ocena IMDB: 5,7/10

A skoro już o krwi mowa... W "Mudborn" też jej nie brakuje, a w dodatku występuje w towarzystwie gore. Horror bywa co prawda mocno brutalny, ale jednak bardziej skupia się na jump scare'ach, niepokojącej atmosferze i psychologicznej grozie. To mieszanka iście wybuchowa, dlatego - choć film ma swoje problemy - daje piorunujący efekt. Przykuje was przed ekran i nieco przetarga.

W blasku ekranu

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 100 minut

100 minut Reżyseria: Jane Shoenbrun

Jane Shoenbrun Aktorzy: Justice Smith, Jack Haven, Ian Foreman

Justice Smith, Jack Haven, Ian Foreman Ocena IMDB: 5,8/10

A to już propozycja dla dzieciaków lat 90. Choć wcale do najntisów nie pała entuzjazmem. Tak, "W blasku ekranu" jest nostalgiczne, ale lubi też sprawdzać, co się pod tą nostalgią kryje. Spoiler: nic dobrego. Zatracenie się w młodzieżowym serialu, oglądanym na VHS, ma tu dla Owena zgubne konsekwencje. Głównie psychiczne. Dlatego stojąca za kamerą Jane Shoenbrun nie korzysta z charakterystycznych dla gatunku atrakcji - jum scare'ów, obrzydliwości. Woli uwodzić nas hipnotyczną atmosferą, zapewniającą psychodeliczne doświadczenie, po którym podnieść się nie jest łatwo.

Opiekunka

Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 85 minut

85 minut Reżyser: McG

McG Aktorzy: Samara Weaving, Judah Lewis, Robbie Amell

Samara Weaving, Judah Lewis, Robbie Amell Ocena IMDB: 6,4/10

Jak już was "W blasku ekranu" przetarga emocjonalnie, przyda wam się coś na poprawę humoru. "Opiekunka" sprawdzi się doskonale. W końcu gra w niej jedna z najpopularniejszych dzisiaj królowych krzyku. Samara Weaving wciela się w tytułową opiekunkę, która przewodzi jednocześnie satanistycznej sekcie. Co z tego wynika? Mnóstwo zabawnych i przy okazji krwawych sytuacji. Wychodzi diabelsko śmiesznie.

Horrory - najlepsze seriale grozy na Netfliksie w 2026 roku:

The Boroughs

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jeffrey Addiss, Will Matthews

Jeffrey Addiss, Will Matthews Aktorzy: Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare

Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare Ocena IMDB: 7,3/10

Trudno tę stratę przeboleć. Netflix postanowił bowiem "The Boroughs" skasować po 1. sezonie. A przecież zarówno krytycy (96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes!), jak i użytkownicy byli zachwyceni tą wybuchową mieszanką horroru i science fiction. Dosłownie wszyscy zatracili się w przygodach seniorów, którzy muszą powstrzymać pozaziemskie zagrożenie. Dalszych losów uwielbianych bohaterów już nie poznają, ale przecież zawsze mogą przypomnieć sobie dotychczasowe odcinki. I na pewno z tej możliwości skorzystają.

Tu zdarzy się coś strasznego

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórczyni: Haley Z. Boston

Haley Z. Boston Aktorzy: Camila Morrone, Adam DiMarco, Gus Birney

Camila Morrone, Adam DiMarco, Gus Birney Ocena IMDB: 6,8/10

Podobnie jak "The Boroughs" tak i "Tu zdarzy się coś strasznego" to serial wyprodukowany przez braci Duffer. A jak dobrze wiemy, twórcy "Stranger Things" nie chybiają. Dlatego ich nazwisko na liście płac i w tym wypadku gwarantuje znakomitą zabawę. Choć już w nieco innym stylu. Bo dostajemy opowieść o kobiecie, która musi przepracować obawy związane z nadchodzącym ślubem. Robi to oczywiście w iście horrorowy sposób.

Chucky

Lata emisji: 2021-2024

2021-2024 Liczba sezonów: 3

3 Twórca: Don Mancini

Don Mancini Aktorzy: Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind

Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind Ocena IMDB: 7,2/10

Chucky wiecznie żywy! Nie ma mocnych na lalkę opętaną przez psychopatycznego mordercę. "Chucky" to serialowy sequel oryginalnej filmowej serii horrorów, w którym co prawda wiele się zmienia, ale to, co najważniejsze pozostaje na swoim miejscu. Jest dużo humoru i pełnych inwencji zabójstw. Dlatego dostępne na Netfliksie dwa sezony produkcji ogląda się ciurkiem. Nie są to wszystkie odcinki, bo tytuł doczekał się też trzeciej odsłony. Nie wiadomo jednak kiedy, ani nawet czy w ogóle dołączy ona do swoich poprzedników na platformie.

Nowy smak wiśni

Lata emisji: 2021

2021 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Nick Antosca, Lenore Zion

Nick Antosca, Lenore Zion Aktorzy: Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange

Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange Ocena IMDB: 7,1/10

A to już niesłusznie zapomniany serial grozy Netfliksa, który zasłużył na zdecydowanie więcej miłości niż dostał. "Nowy smak wiśni" to wysmakowana wizualnie opowieść rozgrywająca się w latach 90. To wtedy ambitna reżyserka postanawia zrealizować film w Hollywood. Ale po drodze trafia do świata halucynacji, pełnego magii, seksu i... ach, sami musicie to sprawdzić. Na pewno się nie zawiedziecie.

Nawiedzony dom na wzgórzu

Lata emisji: 2018

2018 Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Mike Flanagan

Mike Flanagan Aktorzy: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas

Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas Ocena IMDB: 8,5/10

Na koniec zestawienia trochę klasyki. Bo tak już można "Nawiedzony dom na wzgórzu" określać. Cały świat oszalał przecież na punkcie serialu, gdy trafił on na Netfliksa jeszcze w 2018 roku. To dzięki niemu nazwisko odpowiadającego za produkcję Mike'a Flanagana przedarło się do zbiorowej świadomości miłośników horroru. Twórca po mistrzowsku operuje grozą, nie pozwalając widzom oderwać się od ekranu przez całe 10 odcinków.

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