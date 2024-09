Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 21 genialnych tytułów – ranking

Nie uważam, żeby było to dzieło idealne, ale „Nie patrz w górę” to przede wszystkim komentarz społeczno-polityczny i w takich kategoriach trzeba go rozpatrywać. To analiza społecznego wyparcia elementarnych faktów i tak, zdecydowanie odnosi się on do tego, jak traktujemy zmiany klimatu. Tu za „globalne ocieplenie” robi „kometa”, a za powagę sytuacji – humor, choć jest on raczej czarny.