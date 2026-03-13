Netflix i jego świetne filmy. Najlepsze tytuły w 2026 roku

Ubiegły rok był dla Netfliksa bardzo owocny. Platforma pokazała, że wciąż mocno się liczy w branży, a pomogły jej w tym zwłaszcza cztery filmy. "Sny o pociągach", "Dom pełen dynamitu", "Frankenstein" i "Na noże 3". Każdy z tych tytułów, niezależnie od tego jak i czy przyjęły go nominacje oscarowe, charakteryzuje się znakomitą jakością fabuły i udziałem aktorów z najwyższej półki. Jak wygląda sytuacja póki co? Raczej nieporównywalnie, ale jest na czym budować. Oto najważniejsze filmy, które są dostępne od tego roku do obejrzenia na Netfliksie.

Najlepsze filmy Netfliksa 2026 roku. TOP 12

Netflix: filmy oryginalne

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Brett Haley

Obsada: Emily Bader, Tom Blyth, Jameela Jamil, Lucien Laviscount

Jeden z pierwszych głośniejszych filmów, które w tym roku weszły na Netfliksa. Poppy i Alex to długoletni najlepsi przyjaciele, którzy mieszkają daleko od siebie, ale w wakacje zawsze razem podróżują i spędzają czas. Wkrótce zastanawiają się, czy to możliwe, że są dla siebie stworzeni w sensie romantycznym. W rolach głównych Emily Bader oraz znany z roli młodego Coriolanusa Snowa w ostatnich "Igrzyskach śmierci", Tom Blyth.

Łup

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Joe Carnahan

Obsada: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor

Jackie Velez (Lina Esco) to kapitanka z policyjnej jednostki narkotykowej z Miami, która pada ofiarą tajemniczego morderstwa. Głównymi obiektami uwagi badających sprawę agentów FBI są jej koledzy z oddziału, który ma dość sporo problemów: niedoinwestowanie, federalnych czekających na ich potknięcie, poczucie zawodowej frustracji i wypalenia jego członków. Zastępca Jackie, Dane Dumars (Damon) dostaje cynk, że w pewnym domu znajduje się gotówka. Zabiera na miejsce zespół w postaci mającego przeszłość z ofiarą JD Byrne'a (Affleck), Mike'a (Yeun), Numę (Taylor) i Lolo (Catalina Sandino Moreno). Na miejscu okazuje się, że pieniędzy jest więcej, niż ktokolwiek by przypuszczał. Erozja wzajemnego zaufania jest kwestią czasu.

Joe odwiedza uniwerki

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Tyler Perry

Obsada: Tyler Perry, Jermaine Harris, Amber Reign Smith

Brian (Perry) wraca do domu w dobrym humorze. W środku zastaje swojego syna, BJ-a (Harris), który właśnie rozmawia z kolegami na temat wyboru uczelni, na którą planuje się wybrać. Gdy ojciec włącza się do dyskusji, okazuje się, że chłopak nie traktuje kwestii rasowych jako coś istotnego, a Brian orientuje się, że chcąc wychować syna jak należy, pozbawił go świadomości tego, kim jest. Choć bardzo się przed tym wzbrania, ostatecznie decyduje się, by do wycieczki, którą BJ planuje w ramach odwiedzania uczelni, dokooptować Joe (Perry), swojego ojca i zarazem dziadka przyszłego studenta. Cel? Nauczyć młodego życia, zanim wyfrunie z gniazda na dobre.

Szwedzki łącznik

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 102 minut

Reżyser: Therese Albeck, Marcus Olsson

Obsada: Henrik Dorsin, Sissela Benn, Jonas Karlsson

Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku. Wpływy i potęga nazistów rozszerza się na większość Europy, a Szwecja to kraj zadeklarowany jako neutralny. Gösta Engzell (Dorsin) jest szefem działu prawnego szwedzkiego MSZ, zajmującego się wnioskami wizowymi, których, odkąd Hitler doszedł do władzy - jest coraz więcej, głównie ze strony Żydów, desperacko szukających schronienia. Engzell to postać raczej niewyróżniająca się i bierna - archetyp zachowawczego pozbawionego "cojones" urzędnika, który na wylot zna przepisy i prawo. Niedługo po tym, jak do jego zespołu dołącza Rut Vogl (Benn), Engzell stopniowo decyduje się na odważniejsze działania, które nie podobają się wyżej postawionym w szwedzkiej polityce ludziom.

Zatrzymać pożar

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 124 minuty

Reżyseria: David Victori

Obsada: Belen Cuesta, Joaquin Furriel, Enric Auquer

Główną bohaterką tego "ognistego thrillera" jest Mara (Cuesta), kobieta, która po śmierci męża zabiera rodzinę do letniego domu w lesie. Sytuacja przeradza się w koszmar, gdy jej córka Lide znika w lesie po kłótni, a w lesie wybucha niemożliwy do opanowania pożar. Mara musi odnaleźć dziewczynkę, nim będzie za późno.

Maszyna do zabijania

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyseria: Patrick Hughes

Obsada: Alan Ritchson, Stephan James, Blake Richardson, Esai Morales, Dennis Quaid

Dwa lata po tragicznej śmierci brata, zgodnie ze złożoną mu obietnicą, 81 (Alan Ritchson) trafia do mieszczącego się w Kolorado, obozu szkoleniowego Rangersów wraz z innymi kandydatami, aspirującymi do żołnierskiej elity, nad którym pieczę trzymają sierżant Torres (Morales) i major Sheridan (Quaid). Główny bohater zachodzi wysoko i dostaje się do ostatecznego etapu. W trakcie finałowej misji oddział dowodzony przez 81 zostaje zaatakowany przez tajemniczą maszynę i musi zrobić wszystko, żeby jej uciec.

Fałszerz

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 110 minut

Reżyseria: Stefano Lodovichi

Obsada: Pietro Castelitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Edoardo Pesce

Fabuła tego filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Akcja "Fałszerza" rozgrywa się w Rzymie lat 70. ubiegłego stulecia. Toni (Castelitto), przybywa do miasta z marzeniami o karierze i malarskim talentem. Aspirujący artysta wkrótce obiera zupełnie inną drogę - los sprawia, że zostaje najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów i angażuje się w liczne afery, które wstrząsają przestępczym podziemiem Włoch. Główny bohater jest wzorowany na Antoniu Chichiarellim - rzeczywistej postaci, utalentowanym artyście, który z czasem stał się częścią rzymskiego półświatka.

Oskarżona

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 107 minut

Reżyseria: Anubhuti Kashyap

Obsada: Konkona Sen Sharma, Pratibha Ranta, Sukant Goel, Aditya Nanda

Dość świeża mieszanka dramatu, thrillera, oraz kina psychologicznego. Znana lekarka, Geetiki Sen (Sen Sharma) zostaje oskarżona o molestowanie seksualne, w związku z czym jej życie stopniowo zaczyna się rozpadać. Będąca obiektem podejrzeń kobieta zmaga się nie tylko z kryzysem zawodowym i brakiem wsparcia ze strony kolegów z pracy, ale także małżeńskim - jej relacja z żoną Meery stopniowo usycha.

Netflix: filmy na licencji

Zamach na papieża

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 123 minut

Reżyseria: Władysław Pasikowski

Obsada: Bogusław Linda, Adam Woronowicz, Karolina Gruszka, Ireneusz Czop

Konstanty "Bruno" Brusicki (Linda) to postać dwóch stron. Z jednej - zasłużony snajper na usługach Polski Ludowej, który wyrobił sobie renomę i niejednego w swoim życiu odstrzelił. Z drugiej - człowiek duch, który niby jest w odpowiednich aktach, ale normalnego życia nie miał i nie ma, zwłaszcza rodzinnego - jego córka (Matylda Giegżno) żyje za granicą, wysyłając ojcu kasety z nadzieją na kontakt. Sytuacji nie poprawia fakt, że niewiele czasu mu zostało - hodowany przez lata rak płuc wreszcie się odzywa. Równocześnie w radzieckich gabinetach zapada decyzja o zaplanowaniu zamachu na papieża Jana Pawła II. Wykonawcą papieża ma być niejaki Ali Agca, a sprzątnąć Turka i zarazem zatrzeć ślady po udziale Kremla ma właśnie Brusicki.

Wyfrunięci

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 83 minuty

Reżyseria: Benjamin Renner

Obsada: Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina, Keegan-Michael Key

Reprezentant kina animowanego w tym zestawieniu. "Wyfrunięci" cieszą się na Netfliksie niemałą popularnością i ciężko się temu dziwić. To urocza historia rodziny kaczek. Tata Mack (Nanjiani) jest kaczorem zadowolonym ze swojego spokojnego, bezpiecznego życia na stawie. Z kolei mama Pam (Banks) chce pokazać ich dzieciom świat. Wkrótce rodzina decyduje się chwycić los za nogi i wyruszyć w odległą podróż na Jamajkę.

Seks dla opornych

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 95 minut

Reżyseria: Rafał Skalski

Obsada: Piotr Adamczyk, Ilona Ostrowska, Helena Englert, Mikołaj Matczak

Wielu zapewne na widok tego filmu i zwiastunu miało myśl "o nie, kolejna nieśmieszna polska komedia o seksie". Tutaj jest to połowa prawdy, bowiem "Seks dla opornych" mimo wszystko zdaje się mieć coś ważnego do powiedzenia. Jego głównymi bohaterami są Basia (Ostrowska) i Grzegorz (Adamczyk) - para z długim stażem i coraz mocniej objawiającą się rutyną oraz łóżkową nudą. Basia namawia męża na weekend w SPA, a gdy to dochodzi do skutku, na miejscu spotykają młodego Maksa (Matczak) i jego partnerkę Domi (Englert).

Rob Peace

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Chiwetel Ejiofor

Obsada: Jay Will, Chiwetel Ejiofor, Mary J. Blige, Camila Cabello

Tytułowy bohater (Will) to absolwent Yale, uznawany za geniusza. Gdy chłopak miał kilkanaście lat, jego ojciec (Ejiofor) został skazany na dożywocie za podwójne morderstwo, mimo tego, że kluczowe dowody były dość wątpliwe. Obecnie Rob jest lubianym i docenianym nauczycielem w szkole. Lojalność wobec ojca sprawia jednak, że mężczyzna decyduje się na nielegalne działania, a pieniądze, które na nich zarabia, przeznacza na to, by wywalczyć uniewinnienie ojca.

Adam Kudyba 13.03.2026 18:36

