Kryminalne zatrzęsienie na Netfliksie. Mrok was pochłonie
Netfliksowi mogą paść serwery. Planuje premiery tylu dobrych kryminałów, że od razu się na nie rzucicie. Już w przyszłym tygodniu wejdą dwie produkcje, których żaden fan gatunku nie może przegapić. Zapowiada się spora dawka mrocznej rozrywki.
Dlaczego Netflix wypuszcza tyle kryminałów? Bo jest na to zapotrzebowanie. Nawet w tym tygodniu w topce najpopularniejszych seriali w naszym kraju długo królowały dwa należące do gatunku tytuły. Polska "Pułapka" zmiotła całą konkurencję, ale chętnie sięgaliśmy też po "Garść kłamstw". Użytkownicy platformy uwielbiają opowieści o zbrodniach, chcą się głowić, dochodzić do motywów przestępstwa i wskazywać winnych. Dlatego serwis często im na to pozwala.
W najbliższych dniach na Netfliksie pojawią się dwa kolejne kryminały, które wydają się pewnymi hitami. Brzmią po prostu na coś, z czym użytkownicy platformy zechcą spędzić czas. Przecież takie "Morderstwo w Galicji" zapowiada się naprawdę mocno. Raz: pochodzi z Hiszpanii, a subskrybenci serwisu uwielbiają tamtejsze produkcje. Dwa: fabuła. Opis fabuły obiecuje dostarczyć pożądanych wrażeń i spędzić sen z powiek widzów.
Netflix - co obejrzeć?
"Morderstwo w Galicji" opowiada o brutalnym ataku, którego ofiarą jest kobieta. Irene wraz z mężem uchodzi w swojej wiosce za wzorcową parę. Dlatego nikt nawet nie podejrzewa Anicento. Z jednym wyjątkiem. Sierżant Straży obywatelskiej jest przekonany o jego winie. Zamierza jej dowieść, ale nie jest to łatwe. Ma przeciwko sobie cały system, który według niego nie chce słuchać ostrzeżeń ani chronić najsłabszych. Czy uda mu się osiągnąć cel?
Seans "Morderstwa w Galicji" to będzie szybki strzał. W tym wypadku mamy bowiem do czynienia z miniserialem kryminalnym, który składa się z zaledwie trzech odcinków. Prędko poznamy więc odpowiedzi na nurtujące nas pytania i dowiemy się, czy to rzeczywiście Anicento zaatakował żonę. A jak już się z tego otrzęsiemy, będziemy mogli sięgnąć po "Heartland".
Netflix - nowy kryminał
Da się to wszystko załatwić w jeden dzień. W końcu "Heartland" będzie jeszcze krótsze od "Morderstwa w Galicji". Tym razem to film z Jessicą Chastain w roli głównej. Słynna aktorka wciela się w byłą gwiazdę muzyki country. Misty Jones żyje teraz na uboczu, z dala od reflektorów. Nagle jednak musi to zmienić. Dlaczego? I tu robi się ciekawie. Główna bohaterka zamierza zbadać sprawę zaginięcia swojej siostrzenicy.
Oczywiście, nie samymi zagadkami kryminały stoją. Dlatego twórcy "Heartland" zadbali, aby ich opowieść rozgrywała się w ciekawym świecie. Takim pełnym tajemnic, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Misty Jones musi więc zmierzyć się z własną mroczną przeszłością i jeszcze mroczniejszym obliczem Nashville.
Netflix - co jeszcze obejrzeć?
Zarówno "Morderstwo w Galicji" jak i "Heartland" trafią na Netfliksa w przyszły piątek, 13 listopada. Zanim wejdziecie w tę mroczną otchłań kryminałów, będziecie więc mogli trochę się rozluźnić. Dzień wcześniej na platformie zadebiutuje bowiem "Allen". To film, który równie dobrze mógłby być sequelem "E.T.".
"Allen" opowiada historię Peteya, który wciąż żyje przeszłością. 20 lat temu zaprzyjaźnił się z kosmitą. Jednakże ufoludek właśnie wraca. Po co? No właśnie, to dość skomplikowane i zaskakujące. Dlatego, jeśli chcecie, sami musicie się o tym przekonać. Pewne jest, że dostaniemy lekkie science fiction, które wprawi nas w dobry humor.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, plany, pakiety
- Netflix dodaje nową funkcję. AI pomoże zdecydować, co obejrzeć
- Nowy kryminał Netfliksa nie pozwoli wam zasnąć. Wszechogarniający niepokój
- Uwielbiany serial prawniczy Netfliksa wraca po raz ostatni. Twórca zdradza kiedy
- Zbrodnia, która wstrząsnęła Polską. Tak wygląda nowy serial Netfliksa
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Raport Pelikana 2/11/2026
- Godziny szczytu 1-3 3/11/2026
- Will Trent: Sezon 1-3 3/11/2026
- Mike Tyson: Return of the Mike 3/11/2026
- Bass X Machina 3/11/2026
- Ninho: Sława nie jest tego warta 4/11/2026
- Uprowadzona: Natalee Holloway 4/11/2026
- O psie, który uratował święta 4/11/2026
- Znieczulenie 4/11/2026
- Wonder Woman 1984 4/11/2026
- Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów 4/11/2026
- Transformers 1-5 5/11/2026
- Gwiazdkowa miłość 5/11/2026
- Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę 5/11/2026
- Gang-over 5/11/2026
- Black Doves: Sezon 2 5/11/2026
- Na północ od północy: Sezon 2 5/11/2026
- Rampage: Dzika furia 5/11/2026
- Przetrwać święta 5/11/2026
- W samym sercu morza 5/11/2026
- Dom wygranych 5/11/2026
- Powrót do Christmas Creek 6/11/2026
- Niechroniona: Morderstwo w Galicji 6/11/2026
- Możliwa miłość 6/11/2026
- Oblężony Pałac 6/11/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Dobry adwokat 9/11/2026
- Psi domek Dusi 9/11/2026
- Listy do M 1-6 9/11/2026
- Power: Sezon 1-6 9/11/2026
- Power Book II: Ghost: Sezony 1-4 9/11/2026
- Power Book III: Raising Kanan: Sezony 1-5 9/11/2026
- Power Book IV: Force: Sezony 1-3 9/11/2026
- Liga Sprawiedliwości 10/11/2026
- Janelle James: How Romantic 10/11/2026
- Diabelski plan: Sezon 3 10/11/2026
- Zostanie tylko 1: Sezon 4 10/11/2026
- Avedon 11/11/2026
- Święta w duchu gospel 11/11/2026
- Ciało 11/11/2026
- Światłocień 11/11/2026
- Prawo Alicii 11/11/2026
- Jak wytresować smoka 1-3 11/11/2026
- Magda M. Sezony: 1-2 11/11/2026
- Przepis na życie Sezony: 1-2 11/11/2026
- Diagnoza Sezony: 1-2 11/11/2026
- Usterka 11/11/2026
- Cztery Gwiazdki 12/11/2026
- Seks w wielkim mieście 12/11/2026
- Ekspres polarny 12/11/2026
- Witaj, Święty Mikołaju 12/11/2026
- Fred Claus - Brat Świętego Mikołaja 12/11/2026
- Allen 12/11/2026
- Tylko na święta 12/11/2026
- Nie poddamy się 12/11/2026
- Jak bracia: Sezon 2 12/11/2026
- Cesarzowa Sisi: Sezon 3 12/11/2026
- Etos: Sezon 2 12/11/2026
- Cuda na ostrym dyżurze 12/11/2026
- Love Is Blind, Habibi: Sezon 2 12/11/2026
- Heartland 13/11/2026
- Morderstwo w Galicji 13/11/2026
- Miłość w blasku fleszy 13/11/2026
- Jack Reacher: 1-2 13/11/2026
- Wesołych Świąt 13/11/2026
- Lara Croft: Tomb Raider 13/11/2026
- Grinch 15/11/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.