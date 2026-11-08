Kryminalne zatrzęsienie na Netfliksie. Mrok was pochłonie

Dlaczego Netflix wypuszcza tyle kryminałów? Bo jest na to zapotrzebowanie. Nawet w tym tygodniu w topce najpopularniejszych seriali w naszym kraju długo królowały dwa należące do gatunku tytuły. Polska "Pułapka" zmiotła całą konkurencję, ale chętnie sięgaliśmy też po "Garść kłamstw". Użytkownicy platformy uwielbiają opowieści o zbrodniach, chcą się głowić, dochodzić do motywów przestępstwa i wskazywać winnych. Dlatego serwis często im na to pozwala.

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W najbliższych dniach na Netfliksie pojawią się dwa kolejne kryminały, które wydają się pewnymi hitami. Brzmią po prostu na coś, z czym użytkownicy platformy zechcą spędzić czas. Przecież takie "Morderstwo w Galicji" zapowiada się naprawdę mocno. Raz: pochodzi z Hiszpanii, a subskrybenci serwisu uwielbiają tamtejsze produkcje. Dwa: fabuła. Opis fabuły obiecuje dostarczyć pożądanych wrażeń i spędzić sen z powiek widzów.

Netflix - co obejrzeć?

"Morderstwo w Galicji" opowiada o brutalnym ataku, którego ofiarą jest kobieta. Irene wraz z mężem uchodzi w swojej wiosce za wzorcową parę. Dlatego nikt nawet nie podejrzewa Anicento. Z jednym wyjątkiem. Sierżant Straży obywatelskiej jest przekonany o jego winie. Zamierza jej dowieść, ale nie jest to łatwe. Ma przeciwko sobie cały system, który według niego nie chce słuchać ostrzeżeń ani chronić najsłabszych. Czy uda mu się osiągnąć cel?

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Seans "Morderstwa w Galicji" to będzie szybki strzał. W tym wypadku mamy bowiem do czynienia z miniserialem kryminalnym, który składa się z zaledwie trzech odcinków. Prędko poznamy więc odpowiedzi na nurtujące nas pytania i dowiemy się, czy to rzeczywiście Anicento zaatakował żonę. A jak już się z tego otrzęsiemy, będziemy mogli sięgnąć po "Heartland".

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Netflix - nowy kryminał

Da się to wszystko załatwić w jeden dzień. W końcu "Heartland" będzie jeszcze krótsze od "Morderstwa w Galicji". Tym razem to film z Jessicą Chastain w roli głównej. Słynna aktorka wciela się w byłą gwiazdę muzyki country. Misty Jones żyje teraz na uboczu, z dala od reflektorów. Nagle jednak musi to zmienić. Dlaczego? I tu robi się ciekawie. Główna bohaterka zamierza zbadać sprawę zaginięcia swojej siostrzenicy.

Oczywiście, nie samymi zagadkami kryminały stoją. Dlatego twórcy "Heartland" zadbali, aby ich opowieść rozgrywała się w ciekawym świecie. Takim pełnym tajemnic, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Misty Jones musi więc zmierzyć się z własną mroczną przeszłością i jeszcze mroczniejszym obliczem Nashville.

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Netflix - co jeszcze obejrzeć?

Zarówno "Morderstwo w Galicji" jak i "Heartland" trafią na Netfliksa w przyszły piątek, 13 listopada. Zanim wejdziecie w tę mroczną otchłań kryminałów, będziecie więc mogli trochę się rozluźnić. Dzień wcześniej na platformie zadebiutuje bowiem "Allen". To film, który równie dobrze mógłby być sequelem "E.T.".

"Allen" opowiada historię Peteya, który wciąż żyje przeszłością. 20 lat temu zaprzyjaźnił się z kosmitą. Jednakże ufoludek właśnie wraca. Po co? No właśnie, to dość skomplikowane i zaskakujące. Dlatego, jeśli chcecie, sami musicie się o tym przekonać. Pewne jest, że dostaniemy lekkie science fiction, które wprawi nas w dobry humor.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Raport Pelikana 2/11/2026

Godziny szczytu 1-3 3/11/2026

Will Trent: Sezon 1-3 3/11/2026

Mike Tyson: Return of the Mike 3/11/2026

Bass X Machina 3/11/2026

Ninho: Sława nie jest tego warta 4/11/2026

Uprowadzona: Natalee Holloway 4/11/2026

O psie, który uratował święta 4/11/2026

Znieczulenie 4/11/2026

Wonder Woman 1984 4/11/2026

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów 4/11/2026

Transformers 1-5 5/11/2026

Gwiazdkowa miłość 5/11/2026

Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę 5/11/2026

Gang-over 5/11/2026

Black Doves: Sezon 2 5/11/2026

Na północ od północy: Sezon 2 5/11/2026

Rampage: Dzika furia 5/11/2026

Przetrwać święta 5/11/2026

W samym sercu morza 5/11/2026

Dom wygranych 5/11/2026

Powrót do Christmas Creek 6/11/2026

Niechroniona: Morderstwo w Galicji 6/11/2026

Możliwa miłość 6/11/2026

Oblężony Pałac 6/11/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Dobry adwokat 9/11/2026

Psi domek Dusi 9/11/2026

Listy do M 1-6 9/11/2026

Power: Sezon 1-6 9/11/2026

Power Book II: Ghost: Sezony 1-4 9/11/2026

Power Book III: Raising Kanan: Sezony 1-5 9/11/2026

Power Book IV: Force: Sezony 1-3 9/11/2026

Liga Sprawiedliwości 10/11/2026

Janelle James: How Romantic 10/11/2026

Diabelski plan: Sezon 3 10/11/2026

Zostanie tylko 1: Sezon 4 10/11/2026

Avedon 11/11/2026

Święta w duchu gospel 11/11/2026

Ciało 11/11/2026

Światłocień 11/11/2026

Prawo Alicii 11/11/2026

Jak wytresować smoka 1-3 11/11/2026

Magda M. Sezony: 1-2 11/11/2026

Przepis na życie Sezony: 1-2 11/11/2026

Diagnoza Sezony: 1-2 11/11/2026

Usterka 11/11/2026

Cztery Gwiazdki 12/11/2026

Seks w wielkim mieście 12/11/2026

Ekspres polarny 12/11/2026

Witaj, Święty Mikołaju 12/11/2026

Fred Claus - Brat Świętego Mikołaja 12/11/2026

Allen 12/11/2026

Tylko na święta 12/11/2026

Nie poddamy się 12/11/2026

Jak bracia: Sezon 2 12/11/2026

Cesarzowa Sisi: Sezon 3 12/11/2026

Etos: Sezon 2 12/11/2026

Cuda na ostrym dyżurze 12/11/2026

Love Is Blind, Habibi: Sezon 2 12/11/2026

Heartland 13/11/2026

Morderstwo w Galicji 13/11/2026

Miłość w blasku fleszy 13/11/2026

Jack Reacher: 1-2 13/11/2026

Wesołych Świąt 13/11/2026

Lara Croft: Tomb Raider 13/11/2026

Grinch 15/11/2026







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