Netflix dodaje nową funkcję. AI pomoże zdecydować, co obejrzeć
W aplikacji Netfliksa pojawiła się nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji. AI Discover ma pomóc użytkownikom w doborze filmu lub serialu do obejrzenia. Na jakich zasadach to działa?
Wszyscy to dobrze znamy. Wybór filmu lub serialu do obejrzenia na Netfliksie nieraz zajmuje dłużej niż sam seans. Platforma chce to zmienić. Dlatego właśnie testuje w swojej aplikacji nową funkcję opartą na sztucznej inteligencji. Ma ona pomóc w szybszym podjęciu decyzji. Na razie jest w fazie testów.
Sam Netflix określa AI Discover "kuchnią testową". Używając dalej kulinarnych metafor twierdzi, że "próbuje nowych przepisów na odkrywanie treści", a nasze korzystanie z nich i opinie na ich temat mają pomóc w personalizacji i ulepszaniu narzędzia, z którego wybrani użytkownicy mogą już korzystać.
Nowa funkcja AI Netfliksa - na czym polega?
Funkcja, która pojawiła się na górnym pasku aplikacji telewizyjnej po prawej stronie, pozwala wybrać temat, później klimat i sprawdzając przy tym listę ostatnio obejrzanych, dobiera tytuł odpowiedni do nastroju użytkownika. Jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu platformy, chodzi o to, żeby system dowiedział się, czego poszukujesz, a on dobierze odpowiednią dla ciebie produkcję. Oczywiście, nie trzeba z niej korzystać. Zawsze można szukać dalej, klikając "chcę czegoś innego".
AI Discover ma stopniowo odkrywać, jak dobierać odpowiednie rekomendacje. Jeśli więc, zaznaczymy, że jakiś tytuł z jakichkolwiek powodów nie jest dla nas, narzędzie będzie o tym pamiętać. Dzięki temu nie będzie już przywoływać nieinteresujących nas produkcji. Funkcja opiera się na nowym systemie inteligentnych rozwiązań, które Netflix dopiero rozwija. Zapewnia jednak, że na bieżąco reaguje on na opinie użytkowników i ciągle się uczy.
Na razie funkcja testowana jest w Stanach Zjednoczonych. W kolejnych tygodniach ma trafiać do większej liczby aplikacji. Jak zawsze w takich przypadkach, jeśli się przyjmie, pojawi się również w innych regionach, w tym również do Polski. Na razie jest za wcześnie, aby gdybać, kiedy może się to zdarzyć.
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