Uwielbiany serial prawniczy Netfliksa wraca po raz ostatni. Twórca zdradza kiedy
Żaden serial prawniczy Netfliksa nie zrobił takiego szału. "Prawnika z Lincolna" użytkownicy platformy śledzą już od 2022 roku. Jak wiadomo, nadchodzący sezon ma być tym ostatnim. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje w serwisie.
"Prawnik z Lincolna" to adaptacja popularnej serii książek Michaela Connelly'ego. Tym samym serial Netfliksa skupia się na adwokacie, który po wyjściu z nałogu, pomaga ludziom z problemami prawnymi. W dużej mierze działalność prowadzi przy tym z tylnego siedzenia swojego Lincolna. Idzie mu to tak dobrze, że fani już od lat nie mogą przestać go oglądać.
"Prawnik z Lincolna" zadebiutował w 2022 roku. Cieszył się taką popularnością, że Netflix postanowił serial przedłużyć. A potem robił to ponownie i ponownie. Dzięki temu do tej pory doczekaliśmy się 4. sezonów produkcji, z czego ostatni zadebiutował na platformie w lutym. Odkąd tylko platforma dała zielone światło na kolejną odsłonę, wiedzieliśmy, że będzie to już finał uwielbianego na całym świecie tytułu.
Prawnik z Lincolna - kiedy premiera 5. sezonu?
Netflix co prawda nie ujawnił daty premiery 5. i zarazem ostatniego sezonu "Prawnika z Lincolna". Jakiś czas temu autor literackiego oryginału zdradził jednak, że serial powróci w 2027 roku. To szerokie okno. Teraz Michael Connelly postanowił je zawęzić.
Michael Connelly jest też autorem serii o Harrym Boschu, którą na mały ekran przenosiło Prime Video. Promował ostatnio najnowszą powieść o przygodach słynnego detektywa. Przy okazji powiedział jednak co nieco o 5. sezonie "Prawnika z Lincolna".
Podczas Q&A Michael Connelly powiedział, że nowy sezon "Prawnika z Lincolna" jest już gotowy. "Wyjdzie w marcu" - dodał.
Michael Connely nie sprecyzował tylko, którego dnia marca możemy spodziewać się premiery 5. sezonu "Prawnika z Lincolna". Dzięki jego wypowiedzi wiemy za to, że jesteśmy już bliżej niż dalej. Uwielbiany serial prawniczy powróci za parę miesięcy. Chyba że coś się w międzyczasie zmieni.
Podana przez Michaela Connelly'ego informacja nie jest na razie oficjalna. Żeby mieć pewność, musimy poczekać aż potwierdzi ją Netflix. Jeśli jednak pisarz mówi prawdę, platforma powinna ujawnić datę premiery 5. sezonu "Prawnika z Lincolna" już całkiem niedługo.
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