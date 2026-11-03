Zbrodnia, która wstrząsnęła Polską. Tak wygląda nowy serial Netfliksa

Bibliotekę polskich produkcji Netfliksa niebawem zasili serial "Prawo bestii". 4-odcinkowy serial skupi się na jednej z najgłośniejszych spraw, dotyczących zabójstwa 4 chłopców, do którego doszło w 1988 r. Ogłoszenie tej produkcji spotkało się z zainteresowaniem widzów, choć w tamtym momencie nie było właściwie wiadomo, jak będzie ona wyglądać. Dziś, na około 2 tygodnie przed jej premierą, Netflix postanowił uchylić rąbka tajemnicy i pokazał pierwszą zapowiedź.

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Prawo bestii - Netflix pokazał zapowiedź serialu. Kiedy premiera?

"Prawo bestii" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tego roku, który ma szansę dołączyć do grona cenionych polskich tytułów Netfliksa. Za jego reżyserię i scenariusz odpowiada Kasper Bajon (jest współscenarzystą wraz z Anną Kasińską), który był również odpowiedzialny za skrypt do takich produkcji streamingowego giganta jak "Wielka woda", "Rojst" czy "Heweliusz". Oznacza to, że możemy spodziewać się jakościowego serialu spod ręki tego twórcy. Produkcja zadebiutuje na Netfliksie 18 listopada.

Ta historia, choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy reprezentując państwo i jego instytucje, stają przed bardzo trudnymi wyborami. O tym, co dzieje się, kiedy prawo, poczucie sprawiedliwości i potrzeba bezpieczeństwa nie dają się pogodzić - powiedział Bajon.

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A oto pierwsza zapowiedź:

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Fabuła produkcji koncentruje się na zabójstwie 4 chłopców, do którego doszło w 1988 r. Sprawę badają major Anna Bersz oraz psychiatrka Agnieszka Grabska, która ma ocenić, czy podejrzany Mariusz Trynkiewicz był poczytalny. Presja sprawia, że kobiety przestają się przyjaźnić i zrywają ze sobą kontakt. Nie spodziewają się, że w 2014 r., kiedy skazanemu kończy się wyrok, będą musiały ponownie pochylić się nad sprawą. W obsadzie znaleźli się m.in.: Agnieszka Grochowska, Agnieszka Żulewska i Michał Pawlik.

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