Nowy kryminał Netfliksa nie pozwoli wam zasnąć. Wszechogarniający niepokój
Takie kryminały użytkownicy Netfliksa lubią najbardziej. Nie są bowiem wymysłami scenarzystów, tylko opowiadają prawdziwe historie. I właśnie dlatego dotykają widzów do żywego. "Uprowadzona: Natalee Holloway" nie mogła być wyjątkiem.
Wraz z Netfliksem dokumenty o prawdziwych zbrodniach nabrały nowej mocy. Przedstawiające rzeczywiste zagadki kryminalne filmy i seriale cieszą się na platformie ogromną popularnością. Dlatego serwis streamingowy co chwilę dodaje nowe, a użytkownicy się cieszą, że dostają kolejną mrożącą krew w żyłach historię. Bo to właśnie mają do siebie te produkcje: są bardzo niepokojące.
Nowy true crime Netfliksa przedstawia sprawę Natalee Holloway, która nigdy nie została zamknięta. Ciała 18-latki nie odnaleziono. Twórcy dokumentu próbują dojść do tego, co działo się tuż przed jej zniknięciem podczas wyjazdu na Arubę z okazji zakończenia liceum. Ponad 20 lat po tych wydarzeniach, matka dziewczyny jest w końcu gotowa opowiedzieć całą historię - łącznie z tym, jak przez dwie dekady walczyła o prawdę.
Zaginięcie: Natalee Holloway - nowy kryminał Netfliksa
Oczywiście, "Zaginięcie: Natalee Holloway" to opowieść o zniknięciu dziewczyny. Dlatego w dokumencie nie zabraknie wypowiedzi osób, które jako ostatnie miały z nią kontakt. Ale twórców interesuje też historia zrozpaczonej matki, która nigdy nie zaprzestała poszukiwań i toczącego się na różnych kontynentach śledztwa. Szykujcie się więc na trzy odcinki, od których trudno będzie się oderwać.
"Zaginięcie: Natalee Holloway" może długie nie jest. Wszystkie odcinki obejrzycie w jeden wieczór bez zarywania nocki, ale zasnąć wam po seansie może być trudno. True crime'y o nierozwiązanych do końca sprawach tak właśnie działają. Zajmują umysły widzów, każą się zastanawiać, co tak naprawdę się wydarzyło, czego nie wiadomo, jakich elementów układanki brakuje.
Już zaraz przekonamy się, jak bardzo "Zaginięcie: Natalee Holloway" jest niepokojące. True crime wpadnie bowiem na Netfliksa dosłownie za chwilę. Wyląduje na platformie już jutro, 4 listopada. Znając użytkowników serwisu, żaden nie będzie zwlekał z odpaleniem serialu.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.