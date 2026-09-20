Netflix szanuje klasykę. Zrobił nowy serial w starym stylu

Z naszej perspektywy najważniejsza premiera września na Netfliksie już była. Zaledwie parę dni temu na platformie pojawiła się przecież "Lalka". Adaptacja (a właściwie serial na motywach) książki Bolesława Prusa z miejsca rozbiła bank. Przynajmniej u nas. Rodzimi użytkownicy oszaleli na punkcie wysmakowanej wizualnie produkcji z gwiazdorską obsadą. To wciąż najpopularniejszy w naszym kraju serial w serwisie. I to się pewnie szybko nie zmieni.



Ale nie samymi polskimi hitami Netflix żyje. Dzień po "Lalce" dostaliśmy przecież nową odsłonę "Potworów", tym razem poświęconą Lizzie Borden. Z adaptacją powieści Bolesława Prusa nie miała co prawda szans, ale i tak przykuła uwagę użytkowników w naszym kraju. Nie mogło być inaczej. Każdy z dotychczasowych sezonów serialu cieszył się (nie tylko) u nas ogromną popularnością.

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Netflix - co obejrzeć?

Bo polscy użytkownicy Netfliksa mają gust, który da się łatwo przewidzieć. Dlatego rodzime produkcje przynajmniej u nas stają się hitami, a i nowym thrillerom mało kto odpuszcza. Podobnie jest z kryminałami. Rodzimi użytkownicy za nimi szaleją. A gdy utrzymane są w starym dobrym stylu to w ogóle tracą dla nich głowy. Z tego właśnie względu "Ostatnia zagadka" ma spore szanse stać się przebojem.

Widzicie co tam się stało? "Ostatnia zagadka" to niby serial nowoczesny, a jednak z posmakiem klasyki w stylu Agathy Christie. Akcja przenosi nas na Majorkę, gdzie w 1959 roku trzynaścioro osób zostaje odciętych od świata z powodu burzy. W ich hotelu dochodzi do morderstwa. Podejrzanym o jego popełnienie jest tak naprawdę każdy, a Basil musi dojść do tego, kto rzeczywiście zabił. Problem w tym, że Basil nie jest detektywem, tylko emerytowanym aktorem. No ale wcielił się niegdyś w Sherlocka Holmesa, więc może coś poradzi.

"Ostatnia zagadka" zapowiada się na coś w stylu dwóch ostatnich części "Na noże" czy "Siedmiu zegarów Agathy Christie". A przecież wszystkie z tych tytułów było hitami Netfliksa. Czy więc nowy serial utrzyma tę tendencję? Na ten moment tylko zakładamy, że tak, ale pewność zyskamy, gdy kryminał trafi już na platformę. A zdarzy się to już w najbliższy piątek. Początek weekendu zapowiada się przez to intenstywnie.



W najbliższy piątek nie dostatniemy tylko "Ostatniej zagadki". Prócz niej na Netfliksie pojawi się również thriller, któy też ma spore szanse stać się hitem. Będzie to "Unabomber" - inspirowana faktami opowieść o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta w śmiertelnie groźnego zamachowca. Zainteresowani?



Ile aktualnie kosztuje subskrypcja Netfliksa? Dowiesz się tego z naszego tekstu.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.