Czy będzie 2. sezon Kłamstwa idealnego? Jest jeden warunek

Thriller "Kłamstwo idealne" prędko znalazł się na liście najchętniej oglądanych tytułów Netfliksa. Wciągający serial to coś, czym widzowie się zainteresowali i zapewne przez kolejne dni, a może nawet tygodnie, nie dadzą mu spokoju. Niektórzy już mają seans za sobą i na pewno zastanawiają się już, co z kontynuacją. Oczywiście jest jeszcze za wcześnie na oficjalne decyzje, ale można już na ten temat spekulować. Prognozy są raczej optymistyczne.

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Kłamstwo idealne - czy będzie 2. sezon thrillera na Netflix?

Teraz tak naprawdę wszystko w rękach widzów. Nie jest tajemnicą, że przy podejmowaniu decyzji związanych z kolejnymi sezonami danych produkcji Netflix bierze pod uwagę przede wszystkim oglądalność. Jeśli subskrybenci będą odpowiednio długo oglądać "Kłamstwo idealne", to streamingowy gigant przychylniej będzie patrzył na możliwość przedłużenia serialu.

Twórcy ewidentnie zostawili sobie uchyloną furtkę. Choć wiadomo już, dlaczego Evert zginął w pożarze i kto doprowadził do tej tragedii, finał produkcji nie rozwiązał wszystkich wątków. Ostatnia scena w szpitalu wskazuje na to, że w fabule kiełkuje już kolejna tajemnica. Miejmy nadzieję, że dowiemy się, kto był osobą w kapturze i co czeka pozostałych bohaterów serialu. Na oficjalne informacje będziemy musieli jednak jeszcze jakiś czas poczekać.

"Kłamstwo idealne" to nowość Netfliksa, która koncentruje się na grupie przyjaciół. Kiedy w domu jednej z par wybucha pożar, wskutek tragedii ginie Evert (Edwin Jonker). Od tej pory bohaterowie próbują dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Niewygodne fakty wychodzą na jaw podczas przesłuchania pozostałych członków grupy, a retrospekcje podsuwają tropy, które próbują doprowadzić nas do odkrycia, co wydarzyło się przed tragedią i co tak naprawdę do niej doprowadziło.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.