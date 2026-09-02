Netflix robi film o Matthew Perrym. Kiedy premiera?

Choć dla wielu Matthew Perry był Chandlerem, osobiście wspominam go również dobrze z dość kultowego, choć raczej niezbyt wybitnie ocenianego filmu, "Znów mam 17 lat" z 2009 roku. Aktor wcielił się tam w rozczarowanego swoim życiem Mike'a, który wraca z rozrzewnieniem do dawnych lat i niespodziewanie, zmienia się w 17-letnią wersję samego siebie, co znacząco wpływa na jego życiową perspektywę. Dla Perry'ego była to ostatnia filmowa rola - nigdy później nie pojawił się na wielkim ekranie, w przeciwieństwie do małego, gdzie zaliczył jeszcze kilka występów.

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Dokument o Matthew Perrym wkrótce na Netfliksie. Serwis ogłasza premierę

Nie był tajemnicą, że Matthew Perry przez długie lata zmagał się z uzależnieniami: od opioidów, amfetaminy, czy alkoholu. Choć z biegiem czasu zaczął wychodzić na prostą, wspomnienie nałogu stało się częścią życia aktora, aktywnie angażującego się w pomoc innym ludziom, próbującym pokonać swoje uzależnienie. 28 października 2023 roku świat zamarł, gdy rozniosła się tragiczna wieść o śmierci Perry'ego - znaleziono go bowiem martwego w wannie w swoim domu w Los Angeles, a jak później stwierdzono, aktor zmarł z powodu choroby wieńcowej spowodowanej ostrym działaniem ketaminy.

Kwestia wydarzeń związanych ze śmiercią aktora i roli osób postronnych w tym zdarzeniu, m.in. Jasveen Sanghy (tzw. "Królowej ketaminy") jest aktywnie omawiana w ramach nie tylko toczącego się procesu, ale również serialu "Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: Kulisy tragedii", o którym pisaliśmy tutaj. Jak się okazuje, to nie jedyna produkcja, która pochyli się nad słynnym aktorem. Netflix ogłosił bowiem powstanie trzyczęściowego serialu dokumentalnego, zatytułowanego "The One About Matthew Perry". Znamy jego szczegóły.

Jak możemy przeczytać na stronie Netfliksa, będzie to serial oparty na niepublikowanych nigdy i nigdzie wcześniej świadectwach siostry aktora, Mii Perry Bowick, a także jego wieloletnich przyjaciół. Zobaczymy po raz pierwszy zdjęcia i filmy z prywatnego archiwum rodzinnego. Na premierę serialu nie trzeba będzie długo czekać - jego premiera jest zapowiedziana na 27 października. Wspomniana siostra Matthew Perry'ego ujawniła, dlaczego zdecydowała się na podzielenie się ze światem tymi materiałami:

Zajęło mi trochę czasu, zanim poczułam się gotowa podzielić się tymi wspomnieniami i tym, jak to było kochać Matthew w całej jego złożoności życia – widzieć go jako osobę pełną, nie tylko jako Chandlera i nie tylko kogoś, kto zmagał się z uzależnieniem. Jako jego siostra, ukształtował mnie jako osobę, którą chcę być dzisiaj, i pracę, której poświęciłam swoje życie. Matthew miał piękne serce i hojnego ducha, a nawet w najciemniejszych chwilach potrafił rozśmieszyć i poczuć się kochanym. Mam nadzieję, że ta seria pozwoli każdemu, kto go kochał, czy to osobiście, czy z daleka, głębiej docenić to, kim naprawdę był i jakie dziedzictwo po sobie pozostawił.

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Usłyszymy również wspomnienia osób, które miały możliwość pracy z nim. Choć zapowiada się, że "The One About Matthew Perry" będzie produkcją wyraźnie nastawioną na nostalgiczne wspomnienia z życia aktora, nic nie wskazuje na to, że serial miałby jakkolwiek uciekać czy nie poruszać trudnych tematów - a tych, związanych z jego życiem prywatnym i zmaganiami z nałogiem, było sporo. Za reżyserię tej produkcji odpowiada Mary Robertson, znana m.in. z takich tytułów jak "Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji", czy "Framing Britney Spears".

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.