Pod koniec października 2023 roku świat obiegła przykra informacja o śmierci Matthew Perry'ego, odtwórcy roli Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele". Ciało 54-letniego aktora zostało znalezione w wannie w jego domu w Los Angeles. Artysta, który zmagał się z uzależnieniem od alkoholu oraz depresją, przed śmiercią był poddawany terapii infuzyjnej ketaminą. Podczas śledztwa okazało się, że w jego organizmie znajdował się środek zaliczany do dysocjantów psychodelicznych.

W związku ze śmiercią Perry'ego, w sierpniu 2024 roku zatrzymano kilka osób, którzy mieli być częścią szerokiej podziemnej sieci przestępczej i wzbogacać się na uzależnieniu aktora. Sędzia stwierdził, że zatrzymani sprzedawali mu fiolkę o wartości 12 dol. za 2 tys. dol. Wśród podejrzanych znalazło się dwoje lekarzy oraz 41-letnia kobieta Jasveen Sangha, posługująca się pseudonimem "królowa ketaminy". Okazało się, że to właśnie ona sprzedała Perry'emu śmiertelną dawkę substancji - aktor zakupił od niej 50 fiolek za około 50 tys. dol. To na niej skupia się najnowszy dokument od BBC.

Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: Kulisy tragedii - dokument o śmierci aktora dostępny w CANAL+

Kilkuczęściowy film dokumentalny "Matthew Perry i Ketaminowa Królowa: Kulisy tragedii" przybliża widzom sylwetkę Sanghy, czyli jeden z oskarżonych w sprawie śmierci gwiazdora "Przyjaciół". Sprawę bada reporterka Amber Haque, która przeprowadza wywiady z bliskimi Ketaminowej Królowej. Opowiadają oni o tym, jakie życie prowadziła kobieta i jak bardzo zanurzyła się w świat nielegalnego handlu narkotykami w kręgu celebrytów, który stał się jej sposobem na życie. Dokument ujawnia przy tym, w jaki sposób epidemia ketaminy rozprzestrzniła się w Hollywood.

Haque przygląda się nie tylko śmierci Perry'ego, ale również temu, co działo się bezpośrednio przed śmiercią aktora. Poruszona zostaje kwestia relacji gwiazdora "Przyjaciół" z jego lekarzem, która znacznie wykraczała poza standardowe relacje doktora i pacjenta, a także kulisach procesów sądowych pozostałych lekarzy, którzy nadzorowali jego leczenie. Reporterka zadaje również pytanie, czy to na pewno była przyczyną śmierci Perry'ego i co mogłoby sprawić, że aktor wciąż by żył.

Mimo że Sangha nie była jedyną osobą, która przyczyniła się do śmierci aktora, to właśnie ona sprzedała mu śmiertelną dawkę ketaminy. Perry przyjmował ją legalnie w celu leczenia depresji, jednak z biegiem czasu zaczął zażywać jej więcej niż zalecali mu lekarze. Podczas przeszukania domu dilerki znaleziono kilkadziesiąt fiolek substancji, którymi Sangha handlowała w Hollywood na szeroką skalę. We wrześniu ubiegłego roku przestępczyni przyznała się do winy i obecnie oczekuje na wyrok. Grozi jej nawet 65 lat więzienia.

Odcinek specjalny "Matthew Perry i Ketaminowa Królowa" zadebiutował w BBC Brit. Produkcję mogą obejrzeć również subskrybenci CANAL+ online na kanale BBC Player.

Anna Bortniak 15.04.2026 17:34

