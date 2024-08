Przełom w śledztwie w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. "Królowa ketaminy" zatrzymana

W tej sprawie aresztowano 41-letnią Jasveen Sangha, "królową ketaminy", oraz 42-letniego lekarza Salvadora Plazencię. Oskarżeni przez amerykański sąd rejonowy nie przyznali się do winy, a ich rozprawy mają odbyć się kolejno 15 i 8 października. Zatrzymano także 54-letniego Erika Fleminga (mężczyzna przyznał się do dystrybucji ketaminy, która przyczyniła się do śmierci Perry'ego), a także 59-letniego Kennetha Iwamasa i 54-letniego doktora Marka Chaveza.