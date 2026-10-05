Netflix zrobił polski serial medyczny. Zwiastun Znieczulenia z Lichotą
Leszek Lichota i Netflix to połączenie, które już raz zagwarantowało sukces - aktor całkiem niedawno wystąpił w nowej adaptacji "Znachora". Teraz ponownie podjął współpracę z platformą, dzięki czemu zagra główną rolę w "Znieczuleniu", nowym serialu, właśnie zapowiedzianym przez Netfliksa.
Nie ma co się kłócić z tym, że Leszek Lichota to jeden z najlepszych polskich aktorów ostatnich lat. Występuje w sporej liczbie polskich filmów i seriali - ostatnio mogliśmy go oglądać w takich tytułach jak "Wielka woda", "Wotum nieufności", "Skazana", "Drużyna A(A), "Śleboda", "Przesmyk", czy wspomniany "Znachor", gdzie fantastycznie sportretował profesora Rafała Wilczura. Można powiedzieć, że Lichota wraca do świata medycyny, bowiem najnowszy serial z jego udziałem zabierze widzów bezpośrednio w środek polskiej ochrony zdrowia.
Netflix zapowiada Znieczulenie. To pierwszy polski serial medyczny Netfliksa
Doktor Łazarz (Leszek Lichota) to genialny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu gwałtownie się kończy po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia dużego ośrodka medycznego, przyjmuje posadę w szpitalu na prowincji. Poruszając się w zżytej społeczności i nieznanych granicach, uświadamia sobie, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, przyniosła mu zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale jednocześnie stawiają go na kursie kolizyjnym z systemem, etyką medyczną i osobistą ceną za trzymanie ludzkiego życia w swoich rękach.
Oprócz interesującej fabuły, jedną z najciekawszych informacji wokół "Znieczulenia" jest to, że będzie ono pierwszym polskim serialem medycznym, za który w pełni odpowiada Netflix. Trudno na tym etapie wyciągać wnioski, czy to polska odpowiedź na "The Pitt" (niektóre sceny zdają się wręcz żywcem wyjęte z tego serialu) czy reakcja na konkurencję ("SOR" od Prime Video). Jedno jest pewne - obsadzenie w głównej roli Leszka Lichoty to dobra decyzja, która zaprocentuje stworzeniem charyzmatycznego i niejednoznacznego głównego bohatera.
Zapowiada się także, że będziemy mieli do czynienia z wciągającą produkcją, pełną dramatów osobistych i konfliktów moralnych. Platforma poinformowała, kiedy będziemy mogli przekonać się o jakości tej historii - debiut "Znieczulenia" na Netfliksie jest zaplanowany na 4 listopada.
Netflix zaprezentował pełny zwiastun serialu, który możecie zobaczyć poniżej:
Reżyserem serialu jest Łukasz Ostalski, a w skład ekipy twórców wchodzą: Dana Łukasińska, Marcin Ciastoń, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra (scenarzyści), a także Jan i Michał Kwiecińscy (producenci) i konsultant Neal Bear, amerykański lekarz, który był jednym ze współautorów kultowego "Ostrego dyżuru".
Znieczulenie - obsada serialu
- Leszek Lichota jako Dawid Łazarz
- Dorota Kolak jako Wanda Kott
- Karolina Gruszka jako Basia Łazarz
- Aleksandra Popławska jako Jagoda
- Masza Wągrocka jako Ada Dąbrowska
- Krzysztof Stelmaszyk jako Leszek Kott
- Filip Kowalewicz jako Franek Łazarz
- Marcin Czarnik
- Hugo Tarres
- Mariusz Bonaszewski
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