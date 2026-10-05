Netflix przejął najlepsze fantasy Disney+. Będzie tam tylko przez chwilę

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zadebiutowali na Disney+ w 2023 roku. Fani z całego świata z miejsca zakochali się w opowieści o młodym półbogu, który przemierza Amerykę, aby zapobiec wojnie między bogami olimpijskimi. Adaptacja serii literackiej spod znaku fantasy autorstwa Ricka Riordana cieszyła się taką popularnością, że została przedłużona na kolejny sezon.

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Dotychczasowe dwa sezony "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać wyłącznie na Disney+. Wczoraj, 4 października, serial fantasy przestał być ekskluzywnie dostępny na platformie. Pojawił się bowiem również na Netfliksie. Tylko na jego karcie u streamingowego giganta widnieje niespotykana adnotacja.

Percy Jackson - czemu Netflix przejął najlepsze fantasy Disney+?

Adnotacja na karcie "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" na Netfliksie brzmi: "Obejrzyj teraz - tylko przez ograniczony czas". Nic nowego. Treści na licencji na platformie nie są dawane raz na zawsze. Ale o ich planowanym usunięciu dowiadujemy się zazwyczaj dopiero z czasem. A w tym wypadku serwis od razu informuje nas, że musimy się śpieszyć z oglądaniem.

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Jak podaje What's On Netflix, Netflix dostał "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" tylko na trzy miesiące, choć na ten moment nieznana jest dokładna data usunięcia serialu. Ważniejsze jednak jest, dlaczego właśnie teraz na platformie pojawiły się 2. sezony fantasy dotychczas dostępne tylko na Disney+. To promocja.

Percy Jackson - kiedy premiera 3. sezonu hitowego fantasy?

Disney+ chciałby dotrzeć ze swoim hitowym fantasy do jeszcze większej grupy odbiorców. Szczególnie teraz, gdy za chwilę na platformie zadebiutuje 3. sezon. Stanie się to dokładnie 20 listopada. Użytkownicy Netfliksa mają więc zaledwie parę tygodni, żeby zapoznać się z dotychczasowymi odcinkami, a nowe obejrzeć już na Disney+.

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Niech to wybrzmi: na Netfliksa trafiły 2. sezony "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich". Będą tam dostępne tylko przez trzy miesiące, a w międzyczasie ekskluzywnie na Disney+ zadebiutuje 3. odsłona hitowego fantasy.

Poczytaj o aktualnych cenach subskrypcji Netfliksa na Spider's Web.

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